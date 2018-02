¿Cuánto pesó gestión del gobierno? Economistas evalúan cifra 2017

Macro

La expansión de 2,6% que registró el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en diciembre, comparado con igual período de 2016, ratificó que la segunda administración de Michelle Bachelet se convirtió en la de peor desempeño en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desde el retorno de la democracia. Aún así, en el mercado no pareciera haber una sola voz sobre qué tanta responsabilidad tuvo la gestión del gobierno en el resultado, que además incluyó otro hito: contar con tres ministros de Hacienda en el período. Teatinos 120 fue liderado primero por Alberto Arenas, quien fue sucedido por Rodrigo Valdés y éste por el actual Nicolás Eyzaguirre.

"Quizás faltó algo de visión respecto a lo permanente que era la baja en el cobre"

La capacidad del próximo gobierno de generar acuerdos transversales será clave para aspirar a un mayor crecimiento este año, según destaca la economista senior de BCI, Francisca Pérez, para quien el manejo económico de la administración saliente no es necesariamente el único factor de las magras cifras de 2017. "Siempre ha sido difícil saber si la incertidumbre generada por todas las reformas que implementaron fue más o menos importante que la caída del precio del cobre, que incluso llegó a niveles de US$ 2 la libra", argumenta.

A su juicio, "quizás faltó algo de visión respecto a lo permanente que era la baja en el precio del metal, porque ahora tenemos un déficit fiscal de 2,8%. Quizás el foco no fue la parte económica".

- Dado los datos del Imacec de diciembre, ¿hay o no brotes verdes de cara a 2018? ¿Hay una aceleración de la actividad económica?

- El dato estuvo influido porque hubo dos días hábiles menos respecto a 2016, que es más o menos 0,5 décima en cada caso. Igual para enero de este año hay un día hábil menos (...) Mientras más se acerque el momento de cambio de gobierno y se vean sus prioridades en cuanto quizás alguna mejora en la reforma tributaria, y quizás algún cambio pequeño, vamos a ver un mayor crecimiento. Después de las elecciones los índices de confianza repuntaron fuerte y eso tiene claramente incidencia sobre el Imacec. Es un círculo, aumenta la confianza porque el Imacec en sí también lo hace, porque hay mayor inversión.

- ¿Cuáles son tus expectativas de crecimiento para este año?

- Nosotros hacemos nuestras expectativas de crecimiento de manera trimestral, pero ya estamos en torno a 3%. En el último informe teníamos un 2,7%, que justo fue entremedio de las dos vueltas presidenciales. ¿Cuál va a ser el dato final? Un poco sobre o un poco por debajo, eso lo vamos tener en marzo, pero estamos alrededor del 3%.

- ¿Qué tan vitales serán las gestiones del nuevo gobierno para crear un ambiente donde la economía pueda crecer más del 3%?

- Será bien importante que sea capaz de llegar a acuerdos con gente que no tenga cien por ciento de su lado. Claramente no pueden llegar y pasar las leyes que quieren. Y eso significa que hay que conversar con todas las partes para llegar a acuerdos, que cuando son más transversales implica leyes que duran mucho más, ayudan al crecimiento más de largo plazo. Pareciera que las señales que ha dado el gobierno entrante es justamente eso: llegar a acuerdos para seguir avanzando hacia adelante, siempre teniendo en cuenta que hay que volver al equilibrio fiscal, hay que conjugar el gasto fiscal con un mayor crecimiento, pero un crecimiento que sea incluyente para todos, con una mejor distribución de ingresos. Y eso hace la diferencia al final entre un gobierno exitoso y no.

"El actual gobierno tiene responsabilidad en los malos resultados económicos"

Para el gerente de estudios de la consultora Gemines, Alejandro Fernández, la gestión del gobierno de Michelle Bachelet fue determinante en las débiles cifras con las que cerrará la economía.

Respecto al futuro, el experto prevé una expansión del PIB de 3,4% para este año y cifras positivas en materia de inversión dado el repunte observado en las expectativas empresariales.

- El país cerró el 2017 con un crecimiento de 1,6% ¿qué le pareció?

- Es un resultado mejor al que estábamos esperando. Sin embargo, sigue siendo malo.

- ¿Qué tanto incidió en esta cifra el manejo económico de la actual administración?

- Hay que hacer la salvedad del efecto de la huelga en Escondida, la cual restó dos décimas al crecimiento, aunque si no hubiese sucedido el resultado habría sido malo de igual forma. Esto ya es historia, pero no cabe duda que el gobierno que está por terminar tiene una responsabilidad importante en los malos resultados económicos de todo el período, desde el 2014 en adelante y, particularmente, en los últimos dos años.

- ¿Fue determinante?

- No hay ninguna duda al respecto.

- Sobre las señales de recuperación ¿qué tan fuertes son las expectativas?

- Ya no es sólo la minería la que está aportando números algo mejores a los que estábamos teniendo al comienzo del año pasado, sino que también hay una tendencia clara de mejoría en el resto de la economía. A esto hay que agregar el mayor optimismo que muestran las expectativas empresariales, que han vuelto a estar optimistas. Eso debiera traducirse en una recuperación de la inversión que debiera manifestarse con claridad en la segunda mitad de este año. Creo que es razonable aspirar a un crecimiento que debería estar por sobre el 3% si es que no hay ninguna sorpresa en el exterior.

- ¿Qué tan relevante será el rol que tome la próxima administración para concretar esas proyecciones?

- Lo que ocurra en los próximos cuatro años va a estar influido de manera importante por lo que haga y cómo lo haga el próximo gobierno. La inversión y la productividad serán centrales.

- En materia de inversión ¿qué se debe potenciar?

- Es importante que el próximo gobierno pueda tomar medidas que permitan acelerar la aprobación de permisos para que la inversión se pueda concretar sin demasiada dilación. En el caso de la inversión pública, si bien ha habido un repunte en el último tiempo, todo lo que tiene que ver con concesiones se puede promover mucho más.

- ¿Qué alza del PIB prevé para 2018?

- La proyección específica hoy es 3,4%, y acá la clave es cómo se desarrollará la nueva administración y también es fundamental ver cómo se comporta el resto del mundo.