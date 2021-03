Cuarentena total en la RM pone suspenso al desempeño de la economía durante este año

Macro

Si bien las expectativas de crecimiento se mantuvieron inmutables, la cautela se hizo espacio en las perspectivas de los analistas a la espera de la duración del cierre en la zona que explica el 42% del PIB.Un elemento que podría contrapesar: el plan de ayuda del Gobierno.

Tras la confirmación de que toda la Región Metropolitana pasará mañana a cuarentena mañana, las expectativas para la actividad económica tendieron a mantenerse, desde las más optimistas hasta las menos positivas. Ello, a pesar de que lo que está en juego es el dinamismo de la actividad de la región que aporta el 42% del PIB.

Ante un escenario que no se veía desde mediados de mayo pasado, el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte, sostuvo su expectativa de repunte económico de 6,5%, aún cuando para marzo y abril las limitaciones se harán sentir.

En la misma línea, el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, aseguró que “un nuevo cierre de la economía” ya estaba incorporado, “por lo que nuestras estimaciones (PIB 6,3%) no se han visto afectadas negativamente”.

Con una proyección que apunta a una recuperación del 6%, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, advirtió que “como no sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar”, la medida sanitaria le imprime un sesgo a la baja.

Más cauto, el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, confirmó su pronóstico de 5,7% para el año, pero aclaró que dependerá del tiempo que dure la cuarentena y de la velocidad en que se levantarán las restricciones: “Tendría que durar un mes para que el efecto en el año fuera más significativo”, acotó.

Con una estimación del Producto de 4,9%, el economista jefe de STF Capital, Sergio Godoy, comentó “ya estaba dentro de los más pesimistas, y pensaba que algo así podría venir”.

En lo inmediato, tanto para el tercer y cuarto mes del año en doce meses los expertos reconocen que -por las caídas en 2020 de 3,5% en marzo y de 13,8% en abril-, los Imacec delatarán crecimiento.

En tanto, la medición mensual desestacionalizada acusará caídas, interrumpiendo el dinamismo registrado en los períodos precedentes.

En marzo el Imacec avanzará entre 0% y 1,5% en doce meses, mientras que abril el consenso cambió y si bien antes se daba por sentado el avance de dos dígitos, hoy hay quienes esperan que sea de sólo uno, y el rango se amplía desde 8% a 12%, según los expertos consultados por DF.

¿Qué ayuda?

Una mejor adaptación de los sectores productivos junto a elementos que se sumaron en la contención de la pérdida de los ingresos dan soporte para que la recuperación siga su curso, anclada en el proceso de vacunación.

“Reconocemos la posibilidad de efectos no lineales, ya que algunas industrias ya se han adaptado para trabajar”, explicó Velandia.

A ello, Ricaurte agregó que entran en juego otras variables: “Esto no ocurre en ausencia de otras cosas que están cambiando. Alguno de los tres paquetes de ayuda que están dando vuelta en el Congreso -el tercer retiro del 10%, medidas del Gobierno o el retiro del Seguro de Cesantía- van a terminar siendo aprobados” compensando la menor actividad productiva.

Un argumento que comparte el economista jefe de JP Morgan para el Cono Sur, Diego Pereira, que mantuvo su proyección de 5,9%.

Más moderado (PIB para 2021 de 5,2%) y con un sesgo al alza, el economista jefe de Bice Inversiones, Marco Correa, explicó que también se suma un escenario externo más favorable y un ambiente político local “más estable”. Ante ello, si la cuarentena dura hasta dos semanas de abril elevará su estimación a 6% y 6,5%, mientras que si se prolonga algo más lo hará entorno a 5,5% y 6%.

Más pesimista Godoy, considera que “está claro que la actividad se está enfriando” porque si bien la vacunación está funcionando, el problema está en que “estamos en nuestro tercer brote” y “si esto se extiende a abril, creo que no solo se va a caer mi proyección, sino que la del resto también”.

Disidente al resto de los expertos, cree “el tema no pasa por las ayudas”, sino que por una parte “hay sectores que no pueden volver a funcionar al 100” y por otra “no es un ‘ya nos vacunamos, y partimos’, no es así”.

IPSA cae 1,54% tras el anuncio de las medidas sanitarias

La Bolsa de Santiago cerró el jueves con una caída de 1,54%, luego de que el Ministerio de Salud anunciara más de 7 mil nuevos contagios diarios y la implementación de una cuarentena total en toda la Región Metropolitana a partir de este sábado.

"Es importante que la población entienda que estamos viviendo una situación preocupante. Le pedimos a los habitantes de Chile que se hagan partícipes, todos tenemos responsabilidades que cumplir con respecto a la pandemia y más que nunca hay que cuidarse", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

Las mayores caídas fueron de Banco Santander (-3,91%), Ripley (-3,49%) y Vapores (-3,37%), mientras que las ganancias se las llevaron SQM-B (0,54%) y Enel Américas (0,08%). "El impacto va a depender del tiempo que dure la medida. Se produce cierto susto en los inversionistas debido a que este tipo de medidas vislumbra una peor situación local e impactos en la economía del país", señala el operador de renta de Vector Capital, Jorge Tolosa.

Juan Sutil presidente de la CPC.

Sutil: "Las empresas han demostrado que se han preparado de mejor manera"

Hace poco más de una semana, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, realizaron un llamado a las empresas a potenciar el teletrabajo y disminuir la movilidad de los trabajadores, a raíz de la implementación de nuevas cuarentenas.

A varios días de dicho llamado, el dirigente relata que como gremios han estado trabajando de forma constante en invitar a las empresas a fomentar el teletrabajo. "Los gremios tienen ciertos mecanismos donde difundimos e intercambiamos opiniones (...) y esto ha permeando".

Respecto a la recepción que ha tenido esta solicitud en el mundo empresarial, el dirigente gremial aseguró que "las empresas han ido demostrando en todo el proceso de la pandemia que se han ido preparando cada vez más y de mejor manera, con mejores protocolos y cada vez con una mayor consciencia de la importancia de proteger a los trabajadores y trabajadoras".