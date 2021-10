Cuarto retiro de las AFP: Marcel sube el tono y prevé salida de capitales, alza del costo de los créditos e inflación si se aprueba en las actuales condiciones

Macro

El presidente del Banco Central enfrentó cuestionamientos de senadores de oposición, pero defendió su rol: “Nos referimos solo a temas económicos no somos actores políticos”.

Una extensa exposición, de más de dos horas, realizó esta mañana el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ante la comisión de Constitución del Senado, en donde advirtió nuevamente los efectos negativos de un cuarto retiro de fondos desde las AFP, asegurando que las medidas desplegadas por el ente emisor para mitigar los efectos no tendrán la eficacia de los tres primeros retiros.

Marcel les señaló a los parlamentarios que los beneficios de un nuevo retiro se van reduciendo, en la medida que se van concentrando en afiliados con mayores saldos, los que corresponden crecientemente al 20% de mayores ingresos, afirmando que el Fisco perderá US$ 700 millones en menor recaudación debido a la exención de impuestos que considera el proyecto.

Explicó que los costos se van elevando en la medida que los rescates de fondos van presionando a la inflación y se "eleva el riesgo de disrupciones en el mercado financiero" afirmando que "el costo económico de los retiros ha dejado de ser una hipótesis o advertencia, para tener un efecto concreto, que ya se puede observar en variables como el IPC, las tasas de interés y el tipo de cambio". Esto afectará la evolución de la economía y el bienestar de la población en los próximos años, dijo la autoridad.

Dentro de los casos prácticos presentados por el timonel del BC, se cuenta un ejercicio de un crédito hipotecario de UF 2000 para un escenario base de dividendo mensual de $ 380.400, que con las alzas de tasa y la mayor inflación se encarecería a $ 470.767. Es decir, se encarece en 3 años un 24% debido a un incremento de dos puntos en la inflación. Los mayores intereses equivalen a cerca de $12 millones, lo que se traduce en un 19% más a pagar por el total del crédito.

Mencionó que también está existiendo hace un año mayor salida de capitales de empresas, hogares y personas que han estado abriendo cuentas en dólares, además de un deterioro de las condiciones financieras en Chile desde el tercer retiro de ahorros previsionales.



Críticas de senadores

Marcel debió enfrentar las críticas al rol del Central por parte de los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC). El primero le señaló que expuso solo los efectos negativos: "La suya es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta", dijo De Urresti y le enrostró las ganancias y el reparto de dividendos en las grandes compañías.

A su turno, Huenchumilla le recordó que también fue director de Presupuestos en gobiernos pasados y que "ustedes, los economistas de la ex Concertación, adoraban a la virgen del puño apretado, no gastar; y ahora rasgan vestiduras porque estamos metiendo plata al PIB. ¿Ven que se podía meter plata a la economía y el país no se vino abajo?".

Marcel respondió que "nos invitaron a hablar del cuarto retiro, efectivamente no es la única fuente de todos los males que afectan al país, pero a nosotros nos invitaron a hablar del cuarto retiro, no de los males que aquejan al país o al rol de la Concertación".

Agregando que "como Banco Central nos referimos a temas económicos, no somos actores políticos" y los instó a que tomen en cuenta que se aumentarán las tasas y la inflación para 18 millones de personas y el retiro es para seis millones. "Esa es la parte de la realidad de las personas, no solo los que van a retirar, también los que no".

Ante la consulta de los senadores, el presidente del Consejo informó que no ha hecho efectivo ningún retiro y tampoco tiene planeado hacerlo porque -dijo- cree en el sistema de seguridad social, independiente del modelo que sea.

En tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó escuetamente que hizo efectivo su primer retiro "porque tenía derecho a hacerlo", y señaló que hoy está en contra de un cuarto retiro debido a que las condiciones económicas del país son distintas a lo que fue el primer retiro.