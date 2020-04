Cuatro ministerios representan la mitad del recorte de gasto

Macro

Educación e Interior cerraron con ajustes de recursos por sobre US$ 100 millones. No se tocó Salud.

Veinte días después de anunciarse, ayer la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer detalles del plan de recorte del gasto público por más de US$ 2.500 millones, medidas que buscan hacer espacio para solventar los gastos para enfrentar la emergencia sanitaria.

En videoconferencia, el director de Presupuestos, Matías Acevedo, entregó el desglose del recorte por ministerios y organismos autónomos (como Contraloría, Servel, Ministerio Público y el Congreso).

Así, cuatro ministerios explican más de la mitad del ajuste presupuestario: Vivienda, con US$ 610 millones, seguido de Obras Públicas con US$ 486 millones, Interior con US$ 140 millones y Educación con US$ 120 millones.

El conjunto de dichas carteras representan US$ 1.356 millones de los US$ 2.513 millones que recortará o reasignará el aparato estatal. Salud fue el único ministerio que no fue objeto de ajustes (ver tabla).

Acevedo aseguró que aquello se explica por un “sinceramiento” de la menor actividad económica que se registrará en el sector público a partir de abril producto de la pandemia, con una ejecución más lenta de algunos proyectos de inversión ante las restricciones sanitarias.

De hecho, reveló que en marzo el gasto público creció apenas 0,1%, de la mano de desembolsos en el funcionamiento de aparato estatal (gasto corriente) que avanzaron apenas 0,3% en el mes, acumulando 6,3% en el primer trimestre.

El gasto en capital, que considera inversión pública y transferencias de recursos para proyectos, se contrajo 1,7% en el período, acumulando una merma de 12,2% entre enero y marzo.

De los US$ 2.513 millones que contempla el ajuste fiscal, el 56% (US$ 1.400 millones) corresponde a gasto de capital, mientras que el 44% restante (US$ 1.100 millones) a gasto corriente. En total, los recortes representan el 3,9% del erario aprobado para este año.

Crítica a ajustes

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro (DC), se mostró preocupado por el ajuste en la inversión pública: “El país para la post crisis requerirá mayor impulso fiscal y me parece una mala señal esta caída de la inversión pública que el Congreso aprobó”.