De Gregorio: “Se debiera permitir que el Banco Central pueda comprar bonos corporativos”

Macro

En Conversaciones con DF, el expresidente del instituto rector, hizo un análisis del IPoM.

- Con su experiencia, ¿qué lee entrelíneas del IPoM?

- Creo que de facto lo que está haciendo es que está mostrando, primero, una situación extremadamente incierta.Y se ve, con bastante buenos ojos, que el Central está viendo lo que se está haciendo en otros ámbitos como en materia fiscal, en proveer ingresos, en ayudar a que nuestra economía no sólo salga bien, sino en que aborde este período muy bien.

- Ni los más pesimistas esperaban que el rango fuera hasta 7,5% de caída del PIB este año, ¿consideraba que era un escenario probable?

- No me sorprende, y no me sorprende que si esto sigue así pueda caer más (…) El gran problema de este confinamiento es que el deterioro de la actividad económica -por el elevamiento de la deuda de las empresas, por la incapacidad de no recibir ingresos, por las personas que van a perder su empleo- nos deja bastante dañados, por lo que es muy importante lo que se haga en este período.

- En este contexto ¿Cómo evalúa la necesidad que plantea el Banco Central de comprar bonos en el mercado secundario?

- Hay que entender que la salida a comprar activos es una medida que aplican muchos bancos centrales y el de Chile no la había aplicado. (...) Ahora, ha propuesto hacer expansiones cuantitativas. Esto consiste en que, como no se puede seguir bajando la tasas a corto plazo, lo que afecta a la economía son las tasas a largo plazo, por lo que tiene que actuar en ese mercado. Esto normalmente no se hace. Ahora se acota y se anuncia en un contexto de mantener una tasa baja a largo plazo.

Salir a comprar papeles del Tesoro, en el mercado secundario, me parece una discusión adecuada. Los bonos del Tesoro son los más seguros. Y también creo que se debiera permitir que el Banco Central pudiera comprar bonos corporativos de alta clasificación de riesgo.

- La compra de bonos corporativos es resistida por algunos sectores…

- No entiendo mucho la resistencia, porque lo que se quiere es que el Banco Central pueda inyectar liquidez. Lo importante de entender es que no lo hace para rescatar empresas, sino que para proveer liquidez (...) Está comprando bonos en el mercado secundario. Compra bonos con una alta clasificación y con ello provee liquidez. Cuando quiera retirar esa liquidez, sale a vender esos bonos. No le está dando financiamiento a esa empresa propiamente tal.