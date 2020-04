De Gregorio y las nuevas medidas: "El Gobierno ha demostrado un esfuerzo importante en el corto plazo y con flexibilidad"

Macro

A juicio del también expresidente del Banco Central, los anuncios están bien encaminados, pues se "hace un gran esfuerzo para que todos los trabajadores tengan acceso a ingresos", y eso contribuirá a aplanar la curva de contagios.

"Tenemos una oportunidad de salir bien de esta crisis, y eso va a depender de la calidad de la política económica. Me alegro de este segundo paquete, que viene a complementar lo que muchos dijimos que faltaba en el primero", afirmó hoy el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio.

También valora la inyección para apoyar a las empresas de todos los tamaños, la que califica de significativa y razonable.

"El Gobierno ha demostrado un esfuerzo importante en el corto plazo y con flexibilidad", dice y agrega que "en el tema de las garantías es de esperar que los procedimientos y el uso sea fluido y simple, es algo que tendrán que monitorear las autoridades".

- ¿Se necesitarán más medidas?

- Hay que ver los montos, ver cómo funciona, si hay que ir ajustándolos, porque en este momento quien tiene la responsabilidad, el liderazgo en la salida de esta crisis es el Estado. Es el Estado quien controla la solución sanitaria, no la decidimos nosotros, y es el Estado quien también tiene que proveer los medios para que durante este tiempo de distanciamiento social la economía subyacente no se deteriore y no se destruya, de manera que cuando esto haya pasado, la economía pueda volver a funcionar adecuadamente.

- Valoró la creación de un fondo de US$ 2.000 millones para las familias vulnerables e independientes, pero falta conocer el cómo se aplicarán los beneficios...

- Hay todavía una discusión bien importante de cómo hacer la selección, esa parte es complicada. Existen suficientes datos y maneras de aproximarse y se está hablando de dos millones de personas, que es una cantidad importante.

Lo clave es la selección y aquí vamos a enfrentar dos desafíos: uno, no darle plata a gente que no lo necesita, porque es injusto; pero, por otra parte, es no negarle plata a gente que de verdad lo necesita y ese es el margen que debe moverse el gobierno. En estas circunstancias, creo que es mejor pecar de generoso, que pecar de muy restrictivo.

- ¿Y el segundo desafío?

- En segundo lugar, se requiere un esfuerzo muy importante tanto en empresas como en personas en hacer lo que ellos declaren su necesidad, por ejemplo, si les exigen que firmen una carta, un compromiso donde la empresa diga yo he sido afectado por esta crisis, necesito capital de trabajo -lo mismo las personas-, es súper importante construir un sentido de confianza, de honestidad, para poder enfrentar una crisis tan grave como esta, de la cual vamos a salir heridos, pero esperamos que las heridas sean las mínimas.

- El ministro Briones advirtió que hay poco margen para nuevas exigencias de recursos, ya estamos en un déficit de 8% del PIB.

- Y podemos llegar a 10%, yo creo que puede ser más. En ninguna circunstancia, los recursos son infinitos, por lo tanto, hay que ser muy responsables en lo que uno pide y saber priorizar y creo que ahora se ha priorizado en lo correcto: las personas, los trabajadores y las empresas, creo que todavía nos falta la inclusión de empresas más grandes.

- ¿Empresas más grandes todavía?

- Obviamente, va a tener que haber algo. Es menos urgente la solución, pero es tremendamente importante, porque lo que está ocurriendo hoy no es por un fenómeno económico ni por problemas en la administración. Hoy hemos sido golpeados por un evento sanitario para el que nadie estaba preparado, ni operaba en ese escenario y está afectando a muchas empresas y las grandes empresas emplean, producen y les demandan bienes a las pymes, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que asegurar es que todo el tejido productivo salga bien parado después de esta crisis.

- ¿Qué tipo de apoyo necesitan?

Obviamente, el apoyo que se le da a las empresas grandes es de otra naturaleza y es un apoyo en cual también hay que asegurar que cuando uno da este tremendo beneficio, también en la salida el Estado sea recompensado. Pasó y lo vimos en muchos casos fallidos como exitosos en la crisis financiera de EEUU.

Hemos aprendido y creo que es algo que tendremos que hacer. También hay un desafío en materia regulatoria, se ha avanzado, la CMF y el Banco central han adaptado sus regulaciones a estas circunstancias.

- ¿A qué se refiere?

- Tenemos la regulación para proteger el sistema financiero de excesos y eso es muy importante mantenerlo y tenerlo muy severo, pero ¿para qué? Para que en momentos de mucha debilidad, como la actual, no vayamos a atravesar una crisis financiera. El problema que ocurre es que en situaciones como la actual, la propia regulación o los propios contratos financieros pueden provocar fricciones o tensiones que nos lleven a una crisis.

- ¿Cómo?

- Por ejemplo, simplemente porque hay empresas con problemas pueden bajar su calificación, los inversionistas institucionales tienen que empezar a salir a botar bonos, acciones y eso por razones regulatorias o de los propios contratos agrava el efecto sobre el precio de los activos, debilita aún más el valor de los activos y eso, obviamente, afecta también la capacidad crediticia de la economía y de la recuperación. Hay que ser bastante cuidadosos y hay que seguir analizando en qué foco y en qué parte podríamos estar teniendo problemas.

- ¿Hasta dónde podemos llegar con las medidas?

- Hasta donde sea necesario de acuerdo a las circunstancias. No nos podemos pasar. Por ahora, esto nos da un espacio para un tiempo que viene, pero probablemente pueda ser más y pueda seguir. Hoy hay 80 países que han acudido al Fondo para ver programas de financiamiento, afortunadamente nuestra economía está en un mejor estado y puede salir a buscar recursos a los mercados y es algo que debiera hacer. Por ahora, dadas las circunstancias hay que ser bastante agresivo sin exagerar y aprovechando todas las ventajas que tiene nuestra economía.

Tal vez producto del estallido social se nos han olvidado los tremendos fundamentos que tiene nuestra economía en materia financiera, macroeconómica, y que nos debieran permitir en el concierto internacional -dentro de las economías emergentes- tener una recuperación bastante positiva.

- ¿Cambian en algo la aguja económica estas medidas?

- No me gusta hablar de proyecciones, es algo que tiene que hacer el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para sus propias programaciones, pero es algo tan incierto que no sabemos. Lo que sí es muy importante en la actual circunstancia es la capacidad de salida que tenga la economía chilena. Y eso va a depender de una solución sanitaria razonable y que no nos descarrile económicamente. Para mitigar los efectos el rol del Estado es muy importante, si realmente no estuviéramos haciendo nada en este país tendríamos una salida tremendamente dolorosa. Si producto de esta crisis estuviéramos usando cosas que son de largo plazo, también podríamos salir dañados, por ejemplo, lo que estaban haciendo en algunos lados como empezar a usar los recursos de los fondos de pensiones para empezar a resolver esto.