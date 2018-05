Macro Debilidades históricas dejan a Chile estancado en ranking de competitividad mundial Pese a que mantuvo el liderazgo a nivel regional, en los últimos cuatro años Chile sigue ubicándose en torno a su registro más bajo de los últimos 18 años. El pobre desempeño que mostró la economía en 2017, año en que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió apenas 1,5%, y otras falencias que se arrastran hace años, mantuvieron a Chile en el lugar 35 del ránking de competitividad mundial que elabora el Instituto for Management Development (IMD) de Suiza, en colaboración con la Universidad de Chile. El resultado de la medición, que considera un total de 63 naciones, se explica principalmente por la caída desde el lugar 34 al 41 que registró Chile en el desempeño económico, especialmente por el bajo ritmo de la actividad, que llevó al país desde el puesto 40 en 2017 al 54 en 2018. Dicho factor se vio compensado con las mejoras que mostró la eficiencia tanto del gobierno (subió del 26 al 24) como la de los negocios (pasó del 31 al 26), y del alza en infraestructura (45 al 43). Eso sí, a la hora de identificar las fortalezas y debilidades que enfrenta el país, el informe volvió a identificar problemas considerados ya como “estructurales”, como la baja diversificación de las exportaciones, la desigualdad en la distribución del ingreso, la baja productividad y cobertura de asistencia médica, entre otros (ver tabla). Al respecto, el profesor Enrique Manzur, quien presentó los resultados del estudio en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, aseguró que la evaluación negativa a la concentración tanto de destinos como de productos de la canasta exportadora “no es nada nuevo”. En su análisis, explicó que el impacto de los indicadores económicos hará que el mayor crecimiento esperado para 2018, en torno a un 3,5%, “nos va a colocar en el lugar 20, pero esos saltos significativos que se pueden hacer de un año a otro no se ven en áreas fundamentales como educación, porque son problemas mucho más estructurales”. Por su parte, el también docente de la FEN, Pedro Hidalgo, calificó como “un salvavidas de plomo” las debilidades históricas que arrastra el país, principalmente en términos de infraestructura y la baja calidad de la educación. “Si uno ve las debilidades de Chile, en cada una de ellas estamos en el último decil, o sea, en muchas de éstas estamos muy mal y eso significa que venimos haciendo una tarea relativamente mala”, remarcó. A la hora de analizar las razones detrás del estancamiento del país en estos temas, Hidalgo afirmó que “hay políticas de Estado que no se han hecho y no se ha mirado el largo plazo” y abogó por la búsqueda de un acuerdo nacional que permita avanzar en esta línea. “Hay varias cosas que se pueden hace cuando a uno le interesan estos temas”, afirmó. En este punto, aseguró que entre los principales desafíos está revitalizar la economía para aumentar la inversión, el crecimiento y el empleo, además de controlar el gasto público, implementar un plan nacional de productividad, una reforma gubernamental que permita reducir la burocracia, y promover la inversión en I+D. Noticias Relacionadas Macro Titulares: Te contamos las 5 noticias que debes saber este miércoles Macro Volumen de exportaciones anota su mayor avance en casi cinco años Macro Dólar y crudo tienen efecto: mercado vuelve a apostar por alza de tasas a fines de año

