Deuda externa escala a monto récord impulsada por el mayor endeudamiento del Gobierno

Reporte de la balanza de pagos del segundo trimestre del Banco Central evidencia que los US$ 213.282 millones, representan el 72,1% del PIB.

Esto, explica el informe, responde a las operaciones realizadas por el Gobierno que alcanzaron los US$ 70.281, lo que también es su nivel más alto y significó un incremento de 5,1% respecto al trimestre anterior.

En un zoom a los movimientos el informe señala que el Gobierno y Empresas, aumentaron su deuda en US$ 4.106 millones y US$ 1.212 millones, respectivamente, en línea con su emisión de bonos durante el período. Mientras que en el sentido inverso los Bancos juntos a las firmas privadas (incluyendo a las de Inversión Directa) redujeron su nivel en US$ 1.264 millones ante el pago de préstamos.

Sobre la moneda de denominación de las deudas el informe identificó que 81,5% de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 7,7%, en euros, 7,4%, en pesos chilenos, y el resto se divide en otras monedas.

Con esto en el balance de pagos del segundo trimestre de 2021, el informe concluye que la necesidad de financiamiento de la economía reflejó un déficit en cuenta corriente de US$2.638 millones. Esto, se explica por el pago neto de rentas al exterior y, en menor medida, por el saldo deficitario de la balanza comercial de servicios. Ambos efectos fueron en parte compensados por el superávit de la balanza de bienes.

Así desde la perspectiva de la cuenta financiera, hubo entradas netas de capital por U$4.795 millones, asociadas a los movimientos del Gobierno y los Fondos de Pensiones. Ambos disminuyeron sus activos en el exterior, retornando parte de sus inversiones en renta fija y variable, respectivamente especifica el informe.

En la balanza comercial de bienes el superávit de US$4.174 millones se explica por un incremento de 30,2% en las exportaciones, lo que fue un reflejo de mayores precios (34,6%) ya que en volúmenes cayo 3,3%. Con esto los envíos sumaron US$ 23.234 millones entre abril y junio.

Las importaciones de bienes (CIF) alcanzaron un total de US$20.672 millones, lo que significó un aumento de 61,0% en doce meses.

En los servicios la balanza marcó un déficit de US$1.902 millones.