Deuda pública está cerca del 30% del PIB y fondos soberanos suman US$ 20 mil millones

Macro

Incremento vino de la mano de la deuda externa, mientras que el stock local se redujo en el período.

La situación de las finanzas públicas es estrecha y así lo ha advertido el Ejecutivo. El impacto de la caída en la actividad tiene su correlato en las arcas fiscales, ya que la menor recaudación de impuestos erosiona los ingresos del sector estatal. Todo esto en un contexto de mayor demanda de gasto para enfrentar la pandemia.

Ante la falta de ingresos, al Fisco no le queda otra opción que endeudarse para financiar el gasto, aumentando su stock de acreencias. Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) da cuenta de que a marzo de este año el endeudamiento como fracción del Producto Interno Bruto (PIB) siguió aumentando, ubicándose en 29,5%. Esto implica un avance de 1,6 puntos porcentuales de Producto respecto al cierre del año pasado.

La relación deuda/PIB se ubica de esta manera en su nivel más alto desde 1992, cuando el ratio representaba el 30,7% del tamaño de la economía.

Acorde al reporte, el stock total de deuda ascendió a más de US$ 70.000 millones, alrededor de US$ 4.000 millones por debajo del cierre del 2019.

Del total, la deuda colocada en el mercado doméstico totalizó US$ 51.000 millones al cierre del primer trimestre, alrededor de US$ 7.000 millones por debajo de diciembre pasado. Eso sí, las acreencias en el mercado externo totalizaron casi US$ 19.000 millones en el período, sobre US$ 3.000 millones de incremento respecto al trimestre previo.

La deuda bruta considera sólo las acreencias del Gobierno Central, excluyendo a las empresas públicas y las universidades estatales. Asimismo, no considera los activos del Tesoro Público, como los fondos soberanos y reservas en pesos y en moneda extranjera.

Cabe consignar que las cifras de Dipres a marzo aún no dan cuenta del impacto total de la crisis del coronavirus en las finanzas públicas y las necesidades de financiamiento del aparato estatal.

Para este año, Dipres pronostica que la deuda bruta represente el 34,8% del Producto, lo que sería un máximo desde 1991. Para el próximo año, el ratio cerraría en 39,6% del tamaño de la economía chilena.

Dicho relajamiento en el nivel de deuda del sector público es parte del acuerdo entre el Gobierno y la oposición para un plan de emergencia por la pandemia del coronavirus para los próximos 24 meses. Aquello implica que a partir de 2022 comenzará una senda gradual de ajuste del gasto y reducción del nivel de endeudamiento. En caso contrario, Dipres prevé que la deuda bruta se empine a 70% del PIB en 2030.

Fondos soberanos estables

En paralelo, Dipres dio a conocer ayer el informe con los movimientos de los fondos soberanos en mayo.

Por un lado, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cerró el mes con un valor de US$ 10.507 millones, levemente superior a los US$ 10.467 millones de abril. En el quinto mes el Fisco no giró recursos del fondo, luego de retirar US$ 2.000 millones en abril.

En tanto, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) cerró el mes valorizado en US$ 10.603 millones, US$ 200 millones sobre lo registrado en abril.