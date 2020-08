Dipres advierte impacto acotado del alza del cobre en las arcas fiscales

Macro

Entidad estima que cada centavo le significa al Fisco entre US$ 20 millones y US$ 24 millones en ingresos.

El miércoles fue un día de hitos, ya que por primera vez desde 2018 el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se ubicó sobre los US$ 3 la libra, hecho que le daría un respiro a las golpeadas finanzas públicas chilenas, afectadas por el desplome de la economía y el mayor gasto para solventar las ayudas sociales en medio de la pandemia.

Si bien en la Dirección de Presupuestos (Dipres) reconocen que una mayor cotización del metal rojo es una buena noticia, ponen un matiz: según sus cálculos, el peso de la minería en los ingresos estatales ha venido cayendo desde su peak alcanzado en los 2000, cuando llegó a representar un 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

“En los 2000, el impacto del cobre en los ingresos fiscales era muy importante debido al boom minero. Pero hoy el impacto es mucho menor, porque los márgenes de las empresas mineras se estrecharon, están trabajando con mayores costos y además están depreciando grandes proyectos de inversión, lo que reduce la base tributaria y, por tanto, pagan menos impuestos y el Fisco recibe una menor recaudación”, explica el jefe de Estudios de la Dipres, Cristóbal Gamboni.

De hecho, el economista calcula que cada centavo de mayor cotización del metal le significan al Fisco entre US$ 24 millones y US$ 20 millones en ingresos, lejos de algunos cálculos privados que oscilaban entre US$ 40 millones y US$ 50 millones.

Un cálculo simple arroja que, considerando que el valor del cobre se cotiza hoy en promedio 10 centavos sobre lo proyectado por Dipres en el último Informe de Finanzas Públicas (US$ 2,48 por libra), los ingresos adicionales podrían alcanzar entre US$ 240 millones y US$ 200 millones de mantenerse la actual senda.

“Estamos en pleno proceso de elaboración presupuestaria, por lo que no podemos entregar un número aún. El impacto es positivo, pero no tan maravilloso como se podría esperar”, asegura el economista.

Gamboni adelanta que en el próximo informe, que podría acompañar a la presentación de la Ley de Presupuestos 2021, probablemente se aumentará la proyección para la cotización del cobre este año.

¿Significa esto que el déficit será menor? El experto señala que si bien la menor caída del PIB y el alza del cobre podrían sugerir aquello, hay “otros factores también en juego”.