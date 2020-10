Dipres: deuda pública seguirá subiendo a niveles récord y el pago por intereses equivaldrá a 390 mil pensiones solidarias

Macro

Ejecutivo también delineó el escenario macro de mediano plazo, que implica una fuerte desaceleración después de 2021.

No solo la programación financiera para 2021 entregó la Dirección Presupuestos (Dipres), en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante el Congreso. También hizo lo mismo con un horizonte a 2025, que implicará una desaceleración significativa de la economía y un mayor endeudamiento del aparato estatal.

Así, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda anticipa que la economía chilena crecerá un 3,3% en 2022, dos décimas por debajo de lo que esperaba en el IFP de julio y un freno en relación al 5% de avance que prevé para 2021. De cara al 2023, la perspectiva apunta a una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,9%, seis décimas por debajo de lo anticipado hace tres meses.

La desaceleración del crecimiento se mantendrá en 2024, lapso para el cual la perspectiva apunta a un crecimiento de 2,8%, siete décimas menos respecto al último IFP. En 2025, en tanto, el avance de la economía será de 2,7%, siendo la primera estimación que realiza el Ejecutivo para ese período.

Esto, a pesar de que en los años siguientes se mantendrá alto el precio del cobre, promediando US$ 2,89 la libra en 2022, US$ 2,90 un año más tarde, US$ 2,95 por unidad en 2024 y US$ 3 la libra el último año del horizonte de proyección.

El escenario también apunta a un incremento importante del nivel de endeudamiento del sector público, que a junio de este año se ubica sobre el 30% del PIB por primera vez desde 1992.

Para 2020, el endeudamiento bruto se empinará a 33,7% del Producto, mientras que el próximo año ascenderá a 36,4% del tamaño de la economía.

Así, Dipres plantea que la deuda bruta se empinará a 40% en 2022, 43,2% un año más tarde, 44,6% en 2024, para reducirse levemente a 44,1% en 2025.

El mayor endeudamiento no le saldrá gratis al país, advierte la Dipres en el IFP:

"Con todo, incluso alcanzar una deuda cercana a 45% del PIB en 2025 implicaría un aumento en el gasto por intereses de aproximadamente US$1.000 millones, lo que equivale a casi 30.000 nuevas viviendas sociales, o a lo que reciben cerca de 390.000 beneficiarios de la pensión básica solidaria", advierte la entidad liderada por Matías Acevedo.

Así, los gastos en intereses de la deuda pasarán de US$ 2.577 millones en 2019 (0,91% del PIB) a US$ 4.188 millones en 2025 (1,19% del Producto).

Fuerte alza de ingresos

También, el IFP entregó más detalles de los ingresos que percibirá el sector público el próximo año.

Así, prevé un crecimiento de 18,4% de los ingresos del Gobierno Central en 2021, una importante recuperación desde la caída superior al 10% prevista para este año, ejercicio marcado por la recesión económica provocada por el coronavirus.

Los ingresos tributarios netos aumentarán 22,3% en el período, de la mano de la tributación del resto de los contribuyentes (23,2%), que compensará la caída de 0,7% del aporte de los contribuyentes mineros. Los aportes de Codelco avanzarán 20,5% el próximo año.