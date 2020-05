Diputados de RN presentan proyecto para que bancos no tengan acceso a Dicom de sus clientes durante el estado de catástrofe

Macro

Un grupo de diputados de RN presentó la moción que tendría efecto hasta 90 días después de terminado el estado de catástrofe, para el cual pidieron patrocinio al Ejecutivo.

Un proyecto que evita que los bancos e instituciones financieras tengan acceso al historial de deudas Dicom de sus clientes, hasta 90 días después de terminado el estado de catástrofe, presentó hoy un grupo de diputados de Renovación Nacional, liderados por su presidente, Mario Desbordes.

La iniciativa, de artículo único, establece que "durante el período comprendido entre la declaración de estado de catástrofe de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo N°104 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y hasta noventa días después de terminado dicho estado de excepción constitucional, no se podrá publicar, ni comunicar, por cualquier medio, información relacionada con deudas morosas contraídas por personas naturales.

El proyecto advierte también que el incumplimiento de la medida sería sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta 100 UTM, "cuya sustanciación y aplicación se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley N° 21.000."

La moción, se suma a otra que busca prohibir, transitoriamente, la publicación de las deudas morosas contraídas por los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) y por ellas mismas, en cuanto personas jurídicas, para que puedan acceder al paquete de medidas impulsadas por el gobierno para enfrentar la pandemia.

Los autores de la iniciativa, además de Desbordes son los diputados Marcela Sabat, Paulina Nuñez, Érika Olivera, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Jorge Durán, Andrés Celis y Frank Sauerbaum.

El diputado Rey aclaró que lo que se busca con el proyecto "no equivale ni a un perdonazo ni a una condonación de deudas, es sólo que se omita información sobre tu carga financiera para que ésta no sea motivo para que le puedan rechazar un crédito mientras dure la emergencia sanitaria", ya que actualmente muchos que los necesitan no han podido optar a los créditos debido a su historial financiero.

Por su parte, Desbordes aclaró que "lo que hemos planteado es que se elimine el Dicom en general, no sólo de las empresas y las Pyme, a todas las personas de aquellas morosidades a contar de octubre por el estallido social". Además señaló que le solicitaron al Ejecutivo que patrocine el proyecto.