Directivo de la Cepal advierte que la recuperación en Latinoamérica "no será tan rápida como después de la crisis subprime”

Macro

El director de la División de Desarrollo Económico del organismo, Daniel Titelman, aseguró que si bien los paquetes fiscales propuestos por el Gobierno hasta ahora han estado bien orientados, ve necesario ampliarlos.

Uno de los pronósticos más negativos para la economía chilena dio a conocer esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional caería 4% este año, además de la contracción más grande de la historia a nivel regional, de 5,3%.

Esta cifra, según el director de la División de Desarrollo Económico del organismo, Daniel Titelman, responde tanto a factores externos como internos, con un impacto que dependería, a su juicio, de poder frenar la curva de contagios y una vez controlada, de que estos no vuelvan a aumentar.

- ¿Cuánto estiman que durará el impacto económico de la pandemia?

- El impacto económico y social está muy ligado a la dinámica de la pandemia. Nadie tiene muy claro cuánto va a durar, pero mirando la experiencia de los países en los que empezó antes, es más largo de lo que todo el mundo esperaba. Estamos haciendo proyecciones y asumimos que esto va a durar con mucha intensidad un par de trimestres y empezaría a recuperarse hacia el tercer y cuarto trimestre del año.

Hay dos temas: uno es frenar la curva de contagios para proteger la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, y luego aprender a vivir con la necesidad de mantener una dinámica que sea capaz de mantener un contagio bajo para efectos de no volver a subir la curva de los casos.

- ¿Para cuándo prevén una recuperación y de qué magnitud? Considerando que el debate es si será en forma de V, U o L.

- Pensamos y esperamos que haya una recuperación hacia 2021, que va a ser lenta, no va a ser tan rápida como fue después de la crisis subprime, porque aquí hay factores más estructurales. Creemos que las economías se van a recuperar pero la dinámica de la recuperación no es obvia, puede ser una U alargada, donde vas creciendo más lento. La velocidad de la recuperación también todavía es muy difícil definirla, porque uno espera que venga un aumento en la actividad económica y eso va a significar un salto de recuperación, pero la pregunta va a ser en la medida en que hayas controlado la pandemia o no, cuán rápido puedes volver a lo que sería la normalidad de la actividad económica.

- ¿Cuáles son esos factores estructurales que pesarán para la recuperación?

- Esta crisis combina factores de oferta y demanda, lo que la hace distinta a otras crisis como la subprime, y el choque se origina en una crisis sanitaria y no en factores económicos o financieros. La recuperación de la actividad productiva va a depender de cómo se controla la pandemia, de cuán permanente o transitorio es el efecto sobre el sector productivo, por ejemplo la disrupción de las cadenas de valor u otros. Por el lado de la demanda, la reactivación dependerá por ejemplo de la velocidad con que se recuperen los ingresos y las expectativas. Por lo mismo, las políticas de mitigar los efectos sobre los ingresos, empleo y sector productivo son muy importantes.

- Sus proyecciones para Chile, al igual que las del FMI, son más pesimistas que las del gobierno y del Banco Central. ¿A qué se debe esto?

- Nuestras proyecciones se basan en varios factores, es una mezcla de situaciones muy negativas que vienen de afuera y un shock de oferta negativo que viene de adentro. Por el lado externo, se basan en la fuerte contracción que está viviendo la economía global, que va a afectar la demanda por los bienes que Chile exporta. Fundamentalmente eso se traduce en las exportaciones a China, que va a crecer muy bajo este año, lo que va a impactar por supuesto el precio del cobre.

Estados Unidos también está esperando una contracción muy fuerte de su economía, y por lo tanto un corte muy fuerte de las exportaciones chilenas. La caída en el sector turismo ha sido muy importante y no hay que olvidar que equivale a cerca de 3% del PIB chileno. Y a las irrupciones que vienen de la economía global tienes que sumarle la parálisis de la actividad interna producto de las medidas para enfrentar la pandemia.

- ¿Qué opinan de la "nueva normalidad" planteada por el gobierno chileno? ¿Son partidarios de retomar las actividades actualmente o de extender las cuarentenas para limitar los contagios?

- Las medidas para enfrentar la pandemia, la necesidad de las cuarentenas, del distanciamiento social y el impacto que eso tiene sobre la actividad económica, son necesarias de tomar porque tienes que priorizar la salud. Y además, para recuperarte económicamente tienes que lograr evitar daños en la salud de la población.

Aquí hay un debate importante y se está dando en todos los países: a qué velocidad ir retomando un poco la actividad económica y qué tipo de actividad. En general se está viendo que los países que han tenido cuarentenas desde antes que nosotros, después de un largo período de cuarentena están empezando a ver cómo retomar la actividad económica.

A nuestro juicio tienen que ser análisis donde se priorice la salud de la población y la contención del proceso de contagio, son variables que tienen que ir analizándose caso a caso, y nuestra mirada es que lo primero que hay que priorizar es bajar la curva, reducir el ritmo de contagios para proteger la capacidad del sector de salud de responder.

- ¿Cómo evalúan las medidas económicas impulsadas por el gobierno?

- Chile, al igual que muchos países de América Latina, está haciendo un esfuerzo muy importante, los paquetes que ha adoptado el gobierno son de una magnitud importante y están bien dirigidos. Creemos que es tiempo de la política fiscal, y el gran desafío es cómo avanzar en políticas que tengan una cobertura más universal, porque la pandemia está pegándole a una parte muy significativa de la población, no son efectos focalizados en los más vulnerables, entonces la capacidad de respuesta va a tener que ser más generalizada. Y eso te genera dos grandes desafíos: obtener los recursos y generar los mecanismos para poder llegar a las personas.

- ¿Consideran entonces que el gobierno va a tener que seguir tomando medidas? ¿O que las - que se han tomado hasta ahora no son suficientes?

Las medidas que se tengan que seguir tomando van a ser en función de la dinámica económica, y todo hace prever que este año la contracción del país va a ser grande. La incertidumbre de cuánto va a durar esto también es grande, entonces las medidas tienen que ir adecuándose a la intensidad de la contracción y a la duración de la contracción. El gobierno ha hecho esfuerzos de magnitudes muy importantes y desde esa perspectiva lo aplaudimos, también creemos que los esfuerzos se han dirigido en la dirección correcta.

La idea de la necesidad de más esfuerzos fiscales en términos de magnitud y de capacidad de cubrir el mayor porcentaje de la población no es que esto es insuficiente per se, los esfuerzos fiscales son en función de cuánto la economía va a caer y cuánto va a durar esa contracción. En la medida en que se espera que la economía se contraiga fuertemente y la duración de una actividad económica de bajo ritmo sea más larga de lo esperado, por supuesto las demandas por mayor esfuerzos de apoyo van a ser mayores.

- En el reporte indican que el desempleo de la región alcanzaría el 11,5% este año. ¿Qué pasará con Chile? ¿Tienen proyecciones específicas?

- No tenemos una estimación específica, pero sin duda que cuando tienes una contracción esperada de 4% la tasa de desempleo va a aumentar. Si miras en marzo, se registraron casi 300 mil cartas de despido, 100 mil más que en febrero. Los sectores que más se han visto afectados son la construcción, el comercio y principalmente las área de turismo y servicios gastronómicos. Es posible que el desempleo pueda subir sobre los dos dígitos dada una contracción de 4%, y por eso es tan importante que los programas públicos y la política fiscal estén dirigiéndose a proteger el empleo.