Dólar le quita presión a los precios y la inflación se encamina a cerrar su segundo año seguido bajo 3%

Macro

Baja en las bencinas, principalmente, sumado a descensos en valores de paquetes turísticos y pasajes aéreos, llevarían a un resultado de 2,9%, menos de lo previsto por el Banco Central.

Un leve ajuste en las expectativas de inflación para el cierre de año se está produciendo por estos días, y los responsables serían dos: la baja que ha experimentado el precio de las bencinas en las últimas cinco semanas; y el menor costo de los pasajes aéreos y paquetes turísticos ante la baja del dólar.

Todo, luego que los cálculos para el registro inflacionario para los últimos dos meses del año se ajustaran a niveles casi nulos. De acuerdo a la información proporcionada por Enlace Chile, con cifras al 22 de noviembre, el onceavo mes del año anotaría una variación positiva en los precios en un rango de entre 0,02% y 0,06%, mientras que en diciembre, el rango previsto por el bróker nacional, apunta a un alza de entre 0,03% y 0,06%.

Con ello, los analistas apuntan al petróleo y al tipo de cambio como los factores detrás del fenómeno. “El gran elemento detrás esa corrección en el último tiempo ha sido la caída que han tenido los precios de los combustibles, y eso ha estado directamente relacionado a los precios del petróleo a nivel internacional”, dice Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa.

A su juicio, el resto de los componentes de la canasta del IPC en términos generales, no ha tenido una mayor implicancia, pero reconoce que “quizás ahora con la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar en las últimas semanas, probablemente eso se haya incorporado”.

Así, estima que la expectativa de inflación al cierre del año llegaría a 2,9%, incluso en el caso menos inflacionario podría ser 2,8%, pero “me parece que está dentro de lo que se puede esperar y de la dinámica normal de inflación que se esperaba para esta parte del año”, por lo que descarta un impacto en la conducción de la política monetaria por parte del Banco Central, que en su último IPoM pronosticó un avance de 3,1% en los precios, en circunstancias que 2017 cerró con los precios en 2,2%.

“Es una corrección de un mes producto especialmente del precio de los combustibles, y ya que el Banco Central reacciona bastante menos frente a esos ajustes, me parece que no habría mucho cambio y no creo que haya un manejo distinto”, afirma Pincheira.

Una visión con la que coincide el economista senior de BCI Estudios, Antonio Moncado. Plantea que el factor que explicaría el casi nulo avance de los precios durante noviembre proviene principalmente, de la captura de la influencia del tipo de cambio sobre ítemes como paquete turístico y pasajes aéreos, junto con menores precios de combustibles.

Por eso, descarta que el dato altere el curso de la Tasa de Política Monetaria (TPM). “Creemos que no lo modifica, debido a que las expectativas a fines del horizonte de política siguen ancladas a la meta, y tal como lo ha evaluado el propio Banco Central, estamos en un contexto de cierre de brechas de capacidad”, sostuvo.

Ante ello, sostuvo que “nuestro escenario base es una normalización monetaria que llevaría a una próxima alza en la reunión del mes de enero, y totalizaría tres incrementos durante 2019”, lo que implica que el tipo rector cerraría el próximo año en un nivel de 3,5%, frente al actual 2,75%.

Desde su nivel peak la cotización del barril de petróleo ha bajado 29% en el exterio y el dólar un 3% en el mercado interno.