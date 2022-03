Dudas por nivel de holguras fiscales marcan nueva bilateral entre Marcel y Cerda

Macro

El próximo ministro de Hacienda mostró cautela ante la desaceleración de la economía tras el Imacec de enero, pero reiteró que el plan para los primeros meses se mantendrá intacto.

En un tono más “cordial” en relación a la cita del martes pasado, pero con dudas que se mantuvieron respecto a los números fiscales. Así se desarrolló la segunda reunión bilateral entre las autoridades salientes y entrantes del Ministerio de Hacienda que se extendió por más de dos horas.

Antes de la reunión entre los jefes de las finanzas públicas, el presidente Sebastián Piñera había celebrado la expansión de 9% del Imacec en enero y adelantó que "estimamos que este primer trimestre vamos a crecer en torno a 8%".

A la cita arribó el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado de su jefa de gabinete, Tatiana Vargas; la futura subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, junto a su jefe de gabinete, Sergio Henríquez; y la próxima directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Por el actual gobierno participaron el ministro Rodrigo Cerda, el subsecretario Alejandro Weber, el coordinador macroeconómico de la cartera, Cristóbal Gamboni, la directora de Dipres, Cristina Torres, y el jefe de Estudios de la repartición, Mauricio Carrasco.

La conversación se centró principalmente en la situación de las finanzas públicas que heredará la próxima administración, tomando en consideración dos cifras que han generado dudas en el entorno de las nuevas autoridades.

La primera es la extensión del IFE Laboral hasta junio, cuyo costo para el Fisco ascenderá a US$ 200 millones este año y cuyo anuncio no fue coordinado con el nuevo ministro, generando la molestia de Marcel la semana pasada. Y la segunda es el cálculo que entregó Hacienda y sobre la existencia de holguras presupuestarias por alrededor de US$ 30.000 millones en los próximos cuatro años.

“Completamos la revisión del escenario macroeconómico y fiscal. Se nos entregó bastante información que vamos a analizar y vamos ir incorporando dentro del trabajo de inicio del nuevo equipo de gobierno”, aseguró Marcel.

El próximo titular de Teatinos 120 evitó calificar como muy optimistas las perspectivas de holguras que expuso el actual gobierno. “Prefiero no calificarla (la proyección), creo que es mejor desarrollar nuestras propias proyecciones y no entrar a hacer un prejuicio respecto a la información que nos han entregado”, manifestó.

Desaceleración y Ucrania

Marcel también tuvo palabras para las cifras de actividad económica de enero, que dieron cuenta de una desaceleración del crecimiento al expandirse 9% en el mes, dejando atrás nueve meses de avances superiores al 10%.

“La economía está evolucionando de una manera bastante próxima a lo que se esperaba. El Imacec de enero lo que muestra es una actividad que en términos de velocidad se desacelera en el margen, pero donde además hay una cierta recomposición, donde sectores que estaban muy acelerados, como comercio, ha ido desacelerando, reflejando probablemente que el consumo se va desacelerando”, señaló el economista. Así, destacó que el sector servicios continúa con un crecimiento “muy dinámico”.

“Diría que es una evolución que es bastante consistente con una economía que se va normalizando, que tiene que ir reduciendo las presiones inflacionarias y tiene que ir bajando la temperatura después de un período de recalentamiento. Y lo está haciendo de una manera que no va a provocar perjuicios a la población”, enfatizó, señalando que el plan de gobierno para los primeros meses se mantendrá intacto pese al menor dinamismo económico.

Donde sí mostró cierta preocupación fue en los efectos que está generando la guerra entre Rusia y Ucrania. “Es sin duda un riesgo. Es un riesgo que tiene tres fuentes: una tiene que ver con los precios de los combustibles, dado el impacto que está teniendo esta crisis sobre los precios del petróleo y el gas; hay otra dimensión que tiene que ver con el impacto sobre la actividad mundial, hay proyecciones que indican que habría una leve desaceleración del crecimiento a nivel mundial, pero que de todas maneras a nosotros como una economía abierta nos tiene que importar”, enfatizó.

La tercera dimensión se relaciona con los mercados financieros, “que tiene que ver con que la suspensión del acceso a Swift para Rusia es una medida que puede generar default de deuda de Rusia”. Dijo que esto es relevante para Chile dada la naturaleza de Rusia como un mercado emergente, al igual que nuestro país, por lo que señaló que “tenemos que estar atentos”.

Nominación de Griffith-Jones

El nuevo ministro valoró la designación de Stephany Griffith-Jones como próxima consejera del Banco Central, cuyo nombre será analizado y votado mañana en el Senado. La académica llega justamente al cupo que dejó vacante Marcel en el Consejo.

“Es una excelente candidata, es una economista muy destacada, ha tenido una trayectoria excepcional en el exterior en temas que son muy interesantes para el país, temas relacionados con movimientos de capitales, con la economía internacional. Si el Senado la aprueba, creo que sería un gran aporte para el Banco Central”, destacó.