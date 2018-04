Economía y Segpres trabajan iniciativas pro empleo y pymes

Macro

Este mes se lanzará la Oficina de Grandes Proyectos, que se encargará de identificar las trabas que enfrentan los inversionistas.

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, adelantó que este mes será clave para la definición de las medidas pro inversión que trabaja el gobierno, la que implica una labor conjunta entre el Ministerio de Economía, que lidera José Ramón Valente, y la cartera que encabeza.

La idea es poder concretar el envío de la batería de iniciativas dinamizadoras del empleo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas durante abril. Para esto esto se han intensificado los trabajos de los equipos encargados de identificar las acciones.

De hecho, el propio presidente Sebastián Piñera lo adelantó al asumir su mandato al manifestar que “el crecimiento es fundamental, no sólo para crear buenos empleos, mejorar los salarios y crear oportunidades para la clase media, también porque es una gran fuente de recursos para que el Estado pueda financiar sanamente sus programas sociales. Después de todo, no hay mejor política laboral que el pleno empleo, y no hay mejor política fiscal que el crecimiento económico”.

Además, este mes se presentará el detalle de los proyectos de inversión a destrabar que serán prioritarios para el gobierno, los que incluyen iniciativas presentadas tanto en la primera administración de Piñera como en el segundo período de Michelle Bachelet. Esto se complementará con el lanzamiento oficial de la Oficina de Grandes Proyectos según confirmó el ministro de Economía, José Ramón Valente.

La instancia, dependiente de Economía y a cargo de Juan José Obach, será la encargada de identificar las trabas que presentan los proyectos de inversión de gran envergadura en el país y buscar una solución. Actualmente, está operando en marcha blanca.

Urgencias legislativas

El gobierno informó las nuevas urgencias legislativas para la presente semana en el Congreso donde destacan las iniciativas de identidad de género; la que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; la que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil; y el acuerdo entre Chile y Estados Unidos respecto a la asignación de oficiales de seguridad a bordo de aviones, vinculado al programa Visa Waiver y que es una de las condiciones para que Chile regularice su permanencia en el programa, dado que en la actualidad está bajo observación.

Respecto a identidad de género, hoy en comisión mixta, se decretó urgencia simple y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que se dio un plazo de una semana para buscar consenso entre Chile Vamos, de manera de no imponer una propuesta y que sean los parlamentarios del sector los que logren una fórmula de entendimiento.

Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también en comisión mixta, se dio urgencia simple y al que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que está en primer trámite en el Senado, suma urgencia.

Por último, el acuerdo entre Chile y EEUU respecto a la asignación de oficiales de seguridad a bordo de aeronaves, en primer trámite en la Cámara de Diputados, quedó con suma urgencia.