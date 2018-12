Economista Jorge Hermann plantea reparos a estudio laboral del B. Central

Macro

El experto calificó como "impreciso" lo que señala el instituto emisor sobre que la mayor inmigración no se reflejará en la encuesta del INE, mientras no se actualicen los factores de expansión.

Como un "buen aporte" calificó el economista Jorge Hermann el estudio que realizó el Banco Central sobre la coyuntura laboral, el cual dio cuenta de que la vigorosa inmigración de 700 mil personas al país entre el 2015 y 2017 generó un cambio estructural en el campo del trabajo, que contuvo las alzas salariales en una economía con un robusto crecimiento; y al mismo tiempo, un aumento del empleo superior a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

No obstante, el experto de Hermann Consultores calificó como "impreciso" lo que señala el instituto emisor sobre que la mayor inmigración no se reflejará en la encuesta del INE, mientras no se actualicen los factores de expansión. Y sus razones son las siguientes: i) el actual marco muestral es manzanas con viviendas particulares habitadas, que no discrimina por país de origen; ii) la encuesta no considera la población que habita en viviendas colectivas, que muchas veces están habitadas por extranjeros, por ejemplo el sector de Santiago sur de la capital; iii) Los factores de expansión son por género y tramo de edad, sin distinguir por país de origen.

La encuesta del INE, agrega Hermann, tiene como objetivo principal determinar la tasa de desempleo del país y el resto de información que se obtiene es suplementaria. Por ejemplo, la medición presenta un error muestral del 2% en los asalariados, es decir, la cifra de asalariados puede estar sobre o bajo los 100 mil trabajadores, lo cual no sucede con los datos administrativos que son el universo total.

Por lo tanto, concluye, "dado el cambio estructural por mayor inmigración y el objetivo particular de la encuesta de medir la tasa de desempleo, no es justo apedrear al INE y poner en duda la confiablidad de las cifras como lo hizo el Grupo de Política Monetaria".

Pues bien, acota que "para analizar el fenómeno laboral de la inmigración es necesario hacer una encuesta laboral especial, por ejemplo, a todos los inmigrantes que renuevan su visa laboral cada dos años".

Por último, advierte que observado en Chile "no es nada nuevo y algo similar ya ha ocurrido en el mercado laboral europeo en el pasado, lo cual ha sido bien documentado por la OCDE".