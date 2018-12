Economistas proyectan PIB 2019: ¿Estará más cerca del 3% o el 4%?

Macro

Tras la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM), los economistas del país se abocaron a analizar las implicancias del mismo, de sus mensajes y proyecciones.

De acuerdo a las visiones reunidas por DF, la sensación que quedó es que la economía puede crecer efectivamente algo por sobre el potencial -de 3% a 3,5%- el próximo año, y que para elevar el ritmo de la actividad se requieren modificaciones que amplíen la capacidad productiva del país.

Ahora, el tono de las acciones requeridas no genera consenso.

A la hora de los balances, se observa una evaluación positiva de la conducción de la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, especialmente a la hora de comunicar sus decisiones, las que en el año no estuvieron exentas de polémica, como cuando decidió elevar el tipo rector en la reunión de octubre.

Además, rescataron el estudio que se presentó sobre el mercado laboral, lo que permite ampliar el análisis y mejorar la comprensión que tiene el instituto emisor sobre el devenir económico.

"El ritmo de crecimiento económico va a la baja"

Según Eugenio Rivera, economista de la fundación Chile 21, el principal aspecto a destacar del IPoM fue el "reconocimiento de la desaceleración económica", lo que, afirmó "es consistente con las estimaciones del PIB potencial que se ubican entre 3% y 3,5%. En su análisis, el instituto emisor "releva, en contraposición al gobierno, que el ritmo de crecimiento económico va a la baja al ubicarse, según sus proyecciones entre 3,25% y 4,25% en 2019 y entre 2,75% y 3,75% en el 2020".

Alineado con eso, ve al crecimiento en 2019 y 2020 "más cerca del piso del rango, lo que insinúa, que si bien son "positivas", son reflejo de "lo que no se hizo en los últimos años". Por ello, cree que las actuales inversiones "reponen la capacidad de crecimiento pero no la amplían". Así, ve que el 4% de este año "no lo veremos en el próximo período, de seguir las cosas así". En el ámbito externo, cree que no se incorporaron "suficientemente los problemas que presenta el entorno internacional", mientras que en lo interno "no valora los efectos polarizadores de las reformas en carpeta".

"Somos menos optimistas para 2018 y 2019"

Bernardita Piedrabuena, economista principal de la consutora Zahler&Co, no extrañó "nada en particular" en este IPoM. Más bien, celebró el estudio dedicado al mercado laboral, ya que "trata de entender, a partir de todas las cifras disponibles, la evolución del empleo y salarios y cómo esto ha afectado el gasto y los precios, aportando elementos para profundizar el análisis del tema".

Sobre las proyecciones, advierte que en Zahler&Co "somos menos optimistas para 2018 y 2019", años en los que esperan que el PIB crezca 3,9% y 3,5%, respectivamente.En términos de inversión aseguran que "desde mediados de año que proyectamos una mayor recuperación", por lo que ahora "coincidimos completamente con este IPoM". Eso sí, ve el crecimiento para 2019 "más cerca del piso que el techo del rango proyectado" ya que "vemos un escenario externo poco amigable", y en el lado interno, además de políticas fiscales y monetarias menos expansivas, "las expectativas locales se han deteriorado".

Finalmente, celebra que el Central esté "mejorando en forma continua el proceso de comunicación de sus decisiones de política monetaria".

"En adelante creceremos a tasas menores. Se acabó el impulso del ciclo"

Igal Magendzo, socio fundador de Pacífico Research, destacó que "en esta oportunidad, el escenario base del IPoM es muy similar al que tenemos", y aunque cree acertado el rango, remarca que "en adelante creceremos a tasas menores que a fines del año pasado y comienzos de este ya que se acabó el impulso proveniente de la recuperación cíclica". Para el economista, este reporte fue "bastante completo", y aunque reconoce que "tampoco pueden abordar todos los temas, quizás pudo profundizar en algunos tópicos más financieros como la inusual volatilidad del tipo de cambio". Con todo, realza que en el instituto emisor "fueron muy explícitos que su intención es subir la TPM reunión por medio hasta llegar al menos a 4% en la primera mitad del 2020". Pero en su óptica, para el caso chileno, "en términos reales la TPM neutral debe estar cerca de 2%, es decir 5% nominal, aunque esa es una cifra muy incierta".

A la hora de hacer un balance de la gestión del Banco Central este año, ve que "la política monetaria ha sido conducida de manera correcta", pero pide menos "timidez y preocupación" a la hora de elevar el tipo rector.

"Aún hay mucha incertidumbre externa"

Para Carolina Grünwald, economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo, el crecimiento hacia 2019 estaría en torno a 3,5%, porque "aún hay mucha incertidumbre, sobre todo externa".

Pese a eso, considera las proyecciones de inversión e inflación del IPoM como adecuadas.

Además, afirma que le sorprendió "para bien la cantidad de información relevante y novedosa para el análisis macro", donde el foco al mercado laboral la lleva a preguntarse si es necesaria "una revisión del PIB de largo plazo", por lo que califica de "prudente y acertado" el anuncio de realizar una estimación cuando se tenga la información del Censo 2017.

A su juicio, el mensaje que dejó el IPoM fue "la solidez del crecimiento económico, la inversión y el mercado laboral". Sobre este último, acotó que el estudio estuvo "en línea con la buena información sobre migrantes en el IPoM previo". Además, realzó que el informe "aclara bastante la última alza de la TPM, que se leyó como anticipada por algunos actores del mercado. Ante ello, celebra la "amplitud de análisis en los IPoM, aportando y liderando el debate".

"Puede ser alta" alza de inversión de 6% en 2019

Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociados, destacó la recuperacion de la economía, pero advirtió que "el consumo tardará algo más en retomar un mayor dinamismo, mientras la inversión se ha recuperado algo más rápido".

Sin embargo, reparó en que "todavía faltan mejores señales en la parte de inversión en construcción".

A su juicio, "la percepción del Banco en su IPoM anterior no fue acertada" ante el menor dinamismo y las holguras que estima actualmente.

En términos generales, se mostró de acuerdo con las estimaciones, y ve que el centro del rango para 2019, de 3,75%, "es coherente con un escenario conservador, donde la economía internacional se desacelera moderadamente".

Eso sí, consideró que la previsión de 6% para la inversión total hacia 2019 "puede ser algo alta".

Rojas extrañó "una discusión más profunda de la formación de expectativas de los agentes privados y como éstas han impactado en el presente año, fundamentalmente, en los procesos de recuperación de consumo e inversión.

"Se puede crecer más que el potencial"

Juan Pablo Medina, economista miembro del GPM y docente de la UAI, destacó que para 2019 "las holguras seguirán, pero serán menores".

Por ello, cree que "se puede crecer más que el potencial de 3%-3,5% pero menos que el 2018".

En su óptica, "es en la idea del escenario base, donde no tenemos fuentes de crecimiento adicional que suban el crecimiento potencial u otros factores cíclicos que implican un boom de demanda para el 2019".

Sobre el IPoM, subrayó que "se enfatiza que el mercado laboral ha sido más dinámico que lo establecido por las encuestas", y se muestra de acuerdo "a grandes razgos" con el escenario base. Sin embargo, reconoció algunos aspectos que "no son completamente convincentes", entre ellos, el efecto de la migración en la inflación, ya que es un diagnóstico que "no parece muy robusto si uno analiza la evidencia y discusiones en otros países". Además, calificó de "contradictorio con el alza de tasas de ocubre que el actual IPoM hable de una política monetaria "altamente expansiva" cuando el anterior hablaba de "expansiva".

Banco rinde examen: cinco expertos extranjeros evaluarán a la entidad

El Consejo del Banco Central de Chile designó a cinco economistas extranjeros para integrar el panel de expertos que evaluará el desempeño del instituto emisor. La instancia estará presidido por Karnit Flug, ex gobernadora del Banco de Israel, a la que se unirán los profesores Petra Geraats, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra; Guillermo Calvo, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; Enrique Mendoza, de la Universidad de Pensilvania Estados Unidos; y Donald Kohn, investigador senior de la Institución Brookings, quien además ejerció como vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Dicho panel evaluará el desempeño del Banco Central en el cumplimiento de los dos mandatos de su Ley Orgánica, la estabilidad de precios y la estabilidad financiera.