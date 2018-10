Econsult: “Es un alza apresurada, no estaban los elementos”

Macro

Sebastián Cerda no descarta un segundo ajuste en diciembre, pero también cree que sería un error.

- ¿Se apresuró el banco?

- No estoy de acuerdo con el alza, es apresurada. Entiendo que hay una idea de normalizar la política monetaria, pero los elementos a mi juicio no estaban aún presentes. Si bien es cierto que la inflación se ha tendido a normalizar, ello está muy asociado a elementos de tipo de cambio y sus consecuencias en precios de transables, tiene poco que ver con los otros precios que se determinan más bien domésticamente. Por ejemplo, los salarios se están moviendo a un ritmo mucho más lento. El Banco Central dice en el comunicado que algunos indicadores del mercado laboral alternativo muestran que la situación sería más dinámica, sobre todo por el lado de remuneraciones, eso no es lo que uno necesariamente observa.

- Hay un riesgo de que afecte la recuperación del crecimiento?

- Siempre hay ese riesgo, en particular si el mercado se convence de que el Banco Central será más contractivo en materia de política monetaria de lo que las condiciones económicas lo sugerirían.

- ¿Podría haber una nueva alza en diciembre?

- No lo puedo descartar si es que ya empezaron con esta idea de normalización monetaria. Pero creo que sería nuevamente un apresuramiento y un error, salvo que en efecto de aquí a diciembre estemos observando una inflación distinta a la de precios transables bastante más acelerada a la actual. En ese caso, lo podría entender.

- ¿Esa inflación distinta en qué nivel tendría que estar para que se justifique?

- Niveles más arriba de lo que hay. La inflación ya está de vuelta en 3%, pero no creo que sea más que algo asociado a un ajuste de precios relativos, porque los transables subieron algo más.

- ¿Cuántas veces cree que subirá la tasa en 2019 y en qué nivel se ubicará en diciembre de dicho año?

- Lo que el Banco Central está diciendo es que viene un proceso de trayectoria de alzas de tasas. Espero que no sea muy agresivo. Esto da la señal de que podrían venir alzas adicionales el próximo año y no necesariamente creo que eso es bueno. Pero todo puede cambiar significativamente si el próximo año el escenario central se modifica.

- ¿Qué reacción se podría ver en dólar y bolsa tras esto?

- Predecir a los mercados es complicado, hay que ver cuánto de esto estaba incorporado durante los últimos días. En general, es posible que parte de esto haya estado incorporado y el resto no. Es una sorpresa, pero no sé si tan importante, considerando que el Banco Central ya había adelantado que estaba pensando en un aumento de tasa.

En general, este año estamos en un ambiente de apreciación del dólar, pero que en las últimas semanas se ha tendido a moderar, por lo tanto va a depender de esa polaridad. Esta sorpresa difícilmente tendrá un efecto tan importante en el tipo de cambio y en la bolsa.