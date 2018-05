El 50% de proyectos de inversión en Chile están hoy parados en la etapa de permisos

Macro

Gobierno anunció 12 medidas para agilizar iniciativas por más de US$ 65 mil millones. La mayoría por montos se sitúa en Antofagasta y por número en la Región Metropolitana. Empresarios y economistas valoraron anuncios.

Impulsar la inversión era desde antes del 10 de marzo uno de los principales objetivos que el gobierno trazó para sus cuatro años de administración, y tras 65 días de gestión aparecen las primeras señales claras.

Un total de 203 proyectos que se encuentran paralizados por distintos motivos, y que comprometen montos por US$ 65.121 millones, ahora estarán no sólo bajo la mirada de los inversionistas y las comunidades, sino que además serán el foco de atención de la nueva oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que será dirigida por Juan José Obach.

La idea es que la instancia ayude a destrabar cada una de las iniciativas, lo que de lograrse podría generar unos 250.000 empleos nuevos.

Eso sí, la tarea no será fácil, ya que del total de iniciativas consideradas, un 52% se encuentra en plena etapa de tramitación. Específicamente, 53 proyectos están aún a la espera de recibir la autorización del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el encargado técnico, y otros 52 requieren la aprobación de los permisos sectoriales, como son por ejemplo, las resoluciones respectivas de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) en proyectos para embalses.

Dichas iniciativas concentran además el grueso de los montos, al comprometer inversiones por US$ 36.575 millones, es decir, un 55% del total.

El desgloce da cuenta también que 70 proyectos (34%) ya están en etapa de construcción, pero que por distintos motivos sus avances se han visto detenidos. De ellos, 27 se encuentran en la Región Metropolitana y otros 11 se emplazan en la Región de Antofagasta.

La tarea para Obach será compartida con otros nueve profesionales, y tendrán que “generar todas las coordinaciones, tanto con los titulares de inversión como con los distintos servicios públicos que tienen a su cargo alguna misión de permiso, para poder acelerar el proceso”, explicó el ingeniero comercial de la Universidad Católica y máster en administración pública de Harvard.

Según detalló a Diario Financiero, no habrá prioridades entre una y otra iniciativa ante la dificultad de discriminar, “ya que los proyectos pueden avanzar por la vía administrativa y cualquier persona puede judicializarlos y eso ya escapa de nuestra gestión”.

Obach explicó la elección de los 203 proyectos partió con un catastro que levantó en diciembre el ministro de Economía, José Ramón Valente, a pedido del Presidente, “y que lo hemos ido alimentando en función de los inversionistas que se ha acercado al ministerio a contarnos sobre sus proyectos”. La oficina no cuenta con plazos ni metas definidas.

Las medidas, una a una

Patentes municipales

Permitir a las municipalidades la entrega -de manera inmediata- de una patente provisoria por dos años, para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley.

Certeza en obras

Implementar una plataforma digital para hacer los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales y dar mayor certeza jurídica a los permisos que emanan de las Direcciones de Obras Municipales.

Mayor rapidez en obras hidráulicas

Reducir los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas.

Recursos marítimos

Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas.

Cambios en uso de aguas

Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas.

Catastro minero

Permitir que Sernageomin mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras.

Suspensiones provisorias

Regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que, muchas veces, demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión.

Revisiones independientes

Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de los derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en hacer.

Medidas ambientales

Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes, para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas.

Omisión

Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de su competencia, de forma tal de evitar esta verdadera proliferación de opiniones sin fundamentos y a veces fuera de su ámbito de acción.

Opinión previa

Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental, puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente, para saber si es pertinente o no es pertinente dicha evaluación, cosa que hoy día, muchas veces, constituye otro obstáculo más para poder llevar adelante proyectos.

Fortalecer el sea

Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única, respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión, y no tener ventanillas múltiples, muchas veces contradictorias, que nuevamente dificultan, encarecen y paralizan la inversión en nuestro país.

Mercado valora los cambios anunciados pero se divide sobre impacto en meta del gobierno

En general, el mercado recibió de buena manera las 12 medidas que presentó el gobierno para destrabar proyectos de inversión, por un monto mayor a los US$ 65.000 millones en cuatro años.

Eso sí, en lo que no hay consenso entre los economistas es el impacto que tendrán las medidas -una vez ejecutadas- en las metas de inversión del gobierno, que prevé un avance de la inversión de entre 6% y 7% por año.

"Es un meta ambiciosa. Para este año proyectamos que la inversión debiese crecer entre 4% y 5%, y el próximo año rondar el 5%. Alcanzar cifras en torno a 6%-7% requerirá de mucho esfuerzo, pero es una meta alcanzable", señala el economista de Santander Chile, Gabriel Cestau.

Si bien considera que van en la dirección "correcta", las medidas no serán suficientes para alcanzar dicho objetivo, señala el economista jefe de BCI Estudios, Sergio Lehmann.

"Para esos efectos es necesario avanzar adicionalmente en ajustar el actual marco tributario. Es imperioso reducir su complejidad y reintroducir incentivos para la inversión, como lo fue el FUT", plantea.

Punto con el que coincide la economista jefe de Econsult, Valentina Rosselli: "Para alcanzar la meta propuesta por el Gobierno deben ir acompañadas de otras medidas que también estarían vinculadas a la caída en la inversión, tales como el tema tributario y la revisión de la reforma laboral".

La economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), Carolina Grünwald, señala que "echaba de menos" medidas "específicas" para destrabar inversiones en el sector privado, más allá de que la actividad -medida a través del Imacec- se ha empinado sobre el 4% en los últimos dos meses.

"Es, sin duda, una meta ambiciosa. Durante el período 2010-2013 se tuvo una tasa de crecimiento de inversión promedio de 11% (luego de la crisis financiera internacional), por lo que un crecimiento de la inversión entre 6 y 7% anual se ve bastante posible", asegura.

El director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, plantea que la normativa y la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables "son un camino para que se recupere la inversión, pero el motor de la recuperación es revitalizar las expectativas con políticas pública pro crecimiento y que respeten la libertad de emprender".

En tanto que Jorge Lorca, de Banchile Inversiones, señala que las medidas deberían "inducir una disminución de la incertidumbre" en las etapas de ejecución tempranas de proyectos ligados a recursos naturales y a la construcción.

"Si bien es una meta exigente, avizoramos como perfectamente alcanzable el objetivo enarbolado por la administración actual; al menos para este año, esperamos que la inversión crezca sobre 7%", dice.