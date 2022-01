El efecto pandemia: gasto fiscal saltó más de 33% durante 2021 y deuda escaló hasta 36% del PIB

Macro

El gasto corriente despegó 36,3% real comparado con 2020, el primer año que la economía sintió el golpe de la crisis sanitaria, destacando el pago del IFE Universal; mientras que el de capital se expandió 11,8% real anual.

Dentro de los parámetros récord previstos cerraron las cuentas fiscales durante 2021 como consecuencia de las exigencias que estableció la pandemia. De acuerdo con un comunicado publicado este lunes por la Dirección de Presupuestos, el gasto del Gobierno Central total exhibió un crecimiento de 33,2% real en 2021 comparado con 2020, totalizando $ 75.904.235 millones (31,3% del PIB estimado para el año).

El correspondiente al gasto del Gobierno Central Presupuestario lo hizo a un ritmo real de 33,3%, con un monto de $ 75.879.511 millones.

Dentro de este último, el gasto corriente saltó 36,3% real frente a 2020, el primer año que la economía sintió el golpe de la crisis sanitaria. Aquí, según el reporte de la Dipres, destacó el pago del IFE Universal -beneficio que se concedió hasta el mes de noviembre, cuyo último pago se ejecutó entre fines de dicho mes y principios de diciembre-; el subsidio al empleo, en sus distintas líneas de apoyo (Subsidio Regresa, Contrata, Protege e IFE Laboral); el Bono Clase Media; el Bono Alivio Mype y el aumento de cobertura del Aporte Previsional Solidario (APS) de la Ley Corta de Pensiones, entre otras medidas.

Frente a esto, el gasto de capital se expandió 11,8% real anual en el mismo periodo. Esto último se explicó por un aumento de 8,7% real año de las transferencias de capital y de 14,6% real de las iniciativas de inversión.

Como contraparte, los ingresos totales del Gobierno Central subieron 37,8% real en 2021, equivalente a $ 57.406.569 millones (23,7% del PIB estimado para el año).

Los ingresos estuvieron incididos principalmente por la mayor recaudación de Resto de contribuyentes y la gran minería privada, además de Codelco, en medio de la significativa recuperación de la actividad y el elevado precio del cobre registrados el año pasado.

En este contexto, el déficit fiscal alcanzó a 7,6% del PIB, lo que corresponde a $ 18.497.666 millones, menor al 8,3% proyectado en el último Informe de Finanzas Públicas; en tanto que el nivel de deuda bruta del Gobierno Central Presupuestario se ubicó en 36% del PIB, una cifra solo comparable con registros desde comienzos de los '90.

El saldo de los fondos



El balance de la Dipres también dio cuenta que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) registró un valor a precios de mercado de US$ 2.457,20 millones al 31 de diciembre. Desde su creación a la fecha, este vehículo registra aportes y retiros por US$ 21.765,71 millones y US$ 24.245,06 millones, respectivamente

A su vez, el valor de mercado del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) fue de US$ 7.472,93 millones al 31 de diciembre. Desde su creación a la fecha, el fondo ha recibido aportes por

US$ 9.477,13 millones y retiros por US$ 5.951,80 millones.