El Fisco busca recuperar los ahorros usados e inyectará US$ 2.000 millones al FEES el próximo año

Macro

De esta manera, el instrumento acumularía activos por US$ 4.500 millones.

El Gobierno busca restablecer parte de los ahorros utilizados este año para solventar el plan de emergencia por la pandemia, que han llevado al principal fondo soberano a alcanzar un mínimo histórico. Así lo dio a conocer la directora de Presupuestos, Cristina Torres, en el marco de su presentación de la partida del Tesoro Público ante la primera subcomisión mixta de Presupuesto, asegurando que el Fisco le inyectará US$ 2.000 millones al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en 2022, para recuperarlo desde el punto bajo en el que está hoy, acumulando activos por cerca de US$ 2.500 millones.

“En el contexto de sostenibilidad fiscal, que es lo que ha inspirado el diseño de este Presupuesto, hemos también relevado la importancia de ir recuperando y recomponiendo los ahorros que tiene nuestro país -que no solamente obedece a un política de este Gobierno, sino que ha sido una política de Estado- que han ido a financiar directamente las necesidades de la ciudadanía en el último tiempo, través de los beneficios sociales”, señaló la directiva.

Entre enero y septiembre, el Fisco ha retirado US$ 6.197 millones desde el fondo soberano para solventar ayudas sociales y servir la deuda del Estado.

El más reciente giro se efectuó el 10 de septiembre (US$ 447 millones) para amortizar deuda, y se suma a los efectuados en abril, junio, julio y agosto por US$ 1.750 millones, US$ 2.000 millones, US$ 1.000 millones, y US$ 1.000 millones respectivamente.

En 2020, se gastaron US$ 4.090 millones para apoyar necesidades de financiamiento asociadas a la pandemia y a la crisis social de fines de 2019.