Para este año la firma tiene contemplada una caída de 5,1% del PIB, con una recuperación que comenzaría a partir del segundo semestre.

Aunque ya es un consenso que 2020 será un año sombrío para la economía global y nacional, se siguen sumando pronósticos que hacen parecer que el golpe será claramente más duro que lo estimado hace algunos meses.

En el webinar "Actualización Trimestral Macroeconómica", Fitch Solutions dio a conocer esta mañana que espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se contraiga 5,1% este año como consecuencia del coronavirus.

Los meses más críticos para la economía nacional serán, con caídas calificadas como "enormes" según la firma, mayo y junio, período en el que se sentiría con más fuerza el impacto de las cuarentenas decretadas en la Región Metropolitana y luego en el resto del país.

El área de estudios de Fitch Ratings estima que la recuperación comience en el segundo semestre del año, impulsada por un rebote de la economía china en el mismo período, lo que "probablemente ayudaría a los commodities latinoamericanos, como cobre y otras industrias de metales", según el analista senior de riesgo país de Fitch Solutions, Andrew Trahan.

"Sin embargo, está el riesgo de que haya una segunda ola de coronavirus este año, lo que cambiaría significativamente nuestro panorama", advirtió el economista.

Si bien no entregaron proyecciones concretas, para 2021 la firma no prevé un "rebote mayoritario" para la región. La recuperación "va a tomar tiempo", dijo Trahan, quien agregó que "hasta que no se controlen los casos, no se va a volver a los niveles previos a la crisis".

El ámbito político, según Fitch Solutions, es clave para el panorama chileno. Si bien destacan que "las noticias políticas recientes han sido positivas, ya que las protestas callejeras han desaparecido y los índices de aprobación de Piñera han aumentado", advierten que "la desigualdad de la respuesta del gobierno a la pandemia, el alto desempleo y las próximas elecciones aumentan el riesgo de nuevos disturbios".

Por lo mismo, el panorama a mediano plazo es sombrío a nivel nacional. Para la década de 2020 a 2029, la firma estima que el país crecerá 1,9%, cifra ampliamente inferior al 3,3% registrado en los diez años previos, la que a su vez fue más baja que el 4,2% promediado entre 2000 y 2009.

Panorama regional de largo plazo

La cifra de Chile para la década estaría solamente un punto porcentual por sobre el promedio regional, que sería de 1,8% en la década en curso. Países como Colombia, Perú, Uruguay e incluso Argentina tendrían un crecimiento mayor al nacional, de 2,6% los primeros tres y 2% el último.

Pero las grandes economías de la región, como Brasil o México podrían esperar un peor desempeño que el chileno según Fitch Solutions, con un crecimiento estimado de 1,8% y 1,1%, respectivamente.

La firma expresó preocupación por la situación del resto de la región, ya que en los principales países los contagios diarios siguen aumentando, lo que llevó a que "al 29 de junio, Brasil tenía el segundo mayor número de casos globalmente, solo detrás de Estados Unidos, mientras que Perú estaba sexto, Chile séptimo y México undécimo", precisa el reporte presentado.

Si bien esperan que la región experimente el peak de nuevos casos diarios en las próximas semanas, Fitch Solutions proyecta que América Latina se verá fuertemente afectada por la pandemia.

En particular, la economía mexicana se hundiría 7,1% este año, Brasil que sufriría un desplome de 6,5% del PIB en el mismo período. Desde el otro lado, Colombia y Perú experimentarían caídas del producto más moderadas que la proyectada para Chile, de 4,5% y 4,3%, respectivamente.