El profesor Valdés: las definiciones académicas del economista más influyente de este año

Macro

Superó al presidente del Banco Central, Mario Marcel, y al extitular de Hacienda, Felipe Larraín, en el conteo, previo a la publicación de la edición aniversario de DF.

Cada año desde 2015, Diario Financiero realiza una encuesta entre los economistas chilenos para dilucidar a quién consideran es el (la) economista que más influye en la discusión país. Este año y por tercera vez, Rodrigo Valdés obtuvo la distinción. Sus pares destacan la vigencia que ha mantenido en el debate de las políticas públicas, desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica -donde lidera varios proyectos, entre ellos el Panel de Políticas Públicas- y su participación en comisiones de expertos a nivel privado y de gobierno, siendo la última la mesa técnica que elabora propuestas para reducir la jornada laboral. En los últimos días, el exministro de Hacienda fue un actor clave en la discusión tributaria, participando en el equipo técnico de la oposición que allanó un acuerdo con el Ejecutivo.

Esta es la primera vez que una persona que no es autoridad en el cargo -sea el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda- obtiene el reconocimiento como Economista más Influyente del Año, en el que sus pares votan de manera abierta.

En esta edición, 126 economistas locales manifestaron su opinión. El exministro Rodrigo Valdés obtuvo el 19,8% de las preferencias, superando al presidente del Banco Central, Mario Marcel (11,1%), a quien se desempeñara como ministro de Hacienda hasta el 28 de octubre, Felipe Larraín (10,3%), a la académica de la UAI, Andrea Repetto (8,7%) y a la consejera del instituto emisor, Rosanna Costa (7,1%). En total, 38 profesionales recibieron votos en el sondeo.

La encuesta se desarrolló entre mediados de septiembre y medianos de octubre, y estabacerrada al momento del estallido social que vive el país y el cambio de gabinete que llevó a Ignacio Briones a asumir el Ministerio de Hacienda.

- ¿Qué reflexión hace tras ser reconocido como el economista más influyente del año?

- Siempre es un honor recibir un premio, más aún si es de los pares. Pensando en retrospectiva quizás es una valoración de tratar de influir y ayudar de buena fe en la discusión pública. Uno siempre tiene un sesgo valórico, ético, ideológico, pero se puede avanzar si se está dispuesto a que a uno lo convenzan, a entender por qué una posición es distinta, y capaz que eso esté detrás de las personas que me apoyaron.

Rodrigo Valdés junto al cuerpo de docentes de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el rector de la casa de estudios, Ignacio Sánchez, y el decano encargado Eduardo Valenzuela.

- Su camino luego de haber sido ministro de Hacienda ha sido bien atípico, no se restó, al contrario ha estado presente en el debate de políticas públicas. ¿Por qué?

- Bueno, en parte porque trabajo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y nuestro mandato es acercar a la universidad, a los alumnos y a los académicos a las cuestiones públicas. Es una de las varias apuestas que está haciendo la universidad para cumplir a cabalidad su rol público.

- ¿Cuando salió del gobierno pensó que iba a ser así, manteniendo vigencia?

- Desde que salí del ministerio (en agosto de 2017) he sentido que no tengo un camino muy claro hacia dónde voy. Antes del ministerio imaginaba más o menos qué podía hacer con mi vida profesional en los siguientes cinco o 10 años. Por primera vez me siento así. Siento libertad, pero también incertidumbre. Y he encontrado en la universidad, en mis colegas de la Escuela de Gobierno, en los alumnos, un espacio muy rico de reflexión que hace más fácil esto de estar con un pie en la academia y un pie en la política pública.

- ¿Tiene costos?

- No, aunque quizás sí en tiempo. Hoy hago muchas cosas y tengo pocas economías de escala en los distintos ámbitos de mi vida y eso a veces es costoso. Participo en un par de directorios que me aterrizan a cosas mucho más prácticas, hago bastantes clases y eso también es muy interesante. Algunos cursos son muy demandantes porque cruzan líneas a las que no estaba acostumbrado. Es el caso con una intro a las políticas públicas en Sociología, con Pilar Larroulet. Son alumnos más grandes, de cuarto año, que vienen con su molde de sociólogos. La economía es vista como algo amenazante y hegemónico, y se genera una tensión donde la mitad del curso queda contenta y la otra mitad bastante enojada. Es como un pequeño laboratorio del mundo real, en que hay que conversar con gente distinta. Ese mismo curso, pero abierto a todas la carreras, es muy interesante. Es muy autoseleccionado, de alumnos muy interesados en política pública. Trato de chasconear a los economistas e ingenieros y de peinar un poco a los que vienen de otras carreras.

- Y entre el peinar a unos y despeinar a otros, ¿le ha abierto su cabeza?

- Mi vida previa me había abierto algo la cabeza, pero el trabajo con los alumnos me ha llevado a temas que no veía en el mundo de gobierno o en el FMI. Por ejemplo, los temas medioambientales son mucho más importantes para los jóvenes de lo que ocurre en otros círculos; tienen una visión de la vida mucho más volátil. Ha sido interesante ver el cambio generacional.

¿Quiénes votaron? Decanos, exautoridades, empresarios

Alejandro Puente, Axel Christenten, Alvaro Díaz, Andrea Repetto, Andrea Tokman, Carlos Cáceres, Carlos Massad, Carolina Grünwald, Catalina Mertz, Claudia Martínez, Claudio Soto, Cristóbal Gamboni, Eduardo Aninat, Eduardo Engel, Federico Valdés, Felipe Bravo, Francisco Gallego, Guillermo Paraje, Hernán Cheyre, Ignacio Alvarez, Ignacio Briones, Jaime Estévez, Jorge Claro, Jorge Rodríguez Grossi, José De Gregorio, Luis Larraín, Manuel Agosin, Mario Marcel, Matías Lira, Ricardo Matte, Roberto Darrigrandi, Soledad Arellano, Susana Carey, Teodoro Kausel, Tomás Izquierdo, Valentín Carril, Jorge Rodríguez Cabello, Gabriel Cestau, Fabián Sepúlveda, Sergio Godoy, Agustín García, Enrique Paris, Bettina Horst, Alejandra Palma, Felipe Berger, Leonidas Montes, Aldo González, Jorge Selaive, Marcos Gómez, Fabián Duarte, Nathan Pincheira, Paula Benavides, Felipe Guzmán, Jorge Lorca, Felipe Valenzuela, Juan Luis Correa, Samuel Leyton, Andrea Butelmann, Osvaldo Rosales, Eric Parrado, José Miguel Sanchez, Bernardita Silva, Francisca Pérez, Guillermo Tagle, Antonio Recabarren, Hernán Frigolett, Aldo Lema, Ricardo Ffrench-Davis, Mauricio Carrasco, Jorge Desormeaux, Alejandro Alarcón, Luis Eduardo Escobar, Sebastián Claro, Rodrigo Valdés, Andrés Ulloa, Oscar Landerretche, Sebastián Cerda, Gonzalo Sanhueza, Rolf Lüders, Enrique Marshall, Cristián Echeverría, Javier Vega, Álvaro Bellolio, Sebastián Edwards, Susana Jiménez, Alfonso Swett, Pablo Castañeda, Sindy Olea, Luis Felipe Lagos, Sergio Lehmann, Rosanna Costa, Paulina Yazigi, George Lever, Patricio Rojas, Mario Arend, Javier Núñez, Francisco Errandonea, Enrique Manzur, Alvaro Merino, Manuel Henríquez, José Yuraszeck, Ricardo Solari, Rodrigo Aravena, Adolfo Fuentes, Alberto Naudon, Vittorio Corbo, Cecilia Cifuentes, Alvaro Clarke, Angel Cabrera, Leonardo Suárez, Juan Carlos Spencer, Alejandro Micco, Manola Sánchez, Luis Oscar Herrera, Jorge Marshall, Juan Pablo Medina, Miguel Ricaurte, José Ramón Valente, Hermann González, Manuel Bengolea, Cristóbal Huneeus, Tomás Flores, Felipe Jaque, Pablo Cruz, Jeannette von Wolfersdorf y Mikel Uriarte.