El rápido avance en el proceso de vacunación alienta perspectivas de recuperación para la economía

Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central evidencia una mejora en la expansión del PIB de este año, el próximo y para el largo plazo.

Un mayor sentido de realidad está cobrando para los economistas la posibilidad de que en el país se logre controlar la pandemia durante la primera mitad del año. Así, al menos, se interpreta el optimismo reflejado en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, en la cual los expertos agregaron dos décimas a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para este y el próximo año ubicándolo en 5,2% y 3,4%, respectivamente.

“En efecto, la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación han jugado un papel importante en mejorar las expectativas”, comenta el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

La medición que se publicó ayer, realizada entre el 3 y 9 de febrero, coincidió con la constatación hecha por el Gobierno del hito de un millón de chilenos inoculados contra el coronavirus.

Al ritmo actual, calcula, se puede vacunar cerca de un millón de personas a la semana, lo que permitiría tener entre 6,5 y 7 millones de personas vacunadas a fines de marzo, o sea, alrededor de la mitad de los mayores de 18 años. “Así, la perspectiva de tener controlada la pandemia (no eliminada) en un plazo muy breve parece muy realista, sobre todo si no hay otro brote”, destaca el experto.

En la misma dirección el economista de LyD, Felipe Berger, considera que “es probable que, de seguir el proceso, tal como ha acontecido, durante el primer semestre nuestro país haya logrado la inmunidad de rebaño”, pieza clave para “una mejora sustancial en las expectativas”.

Si bien los pronósticos aún se mantienen por debajo de lo que contempló en diciembre pasado el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Central, en esta última consulta se palpa un mejor ánimo, incluso, para el largo plazo.

De acuerdo con la consulta el PIB promedio de 2023-2027 se asentará en 2,7%, lo que significó la primera corrección al alza luego que en marzo de 2020 evidenciara una caída de 0,6 puntos en la proyección de parámetros estructurales ubicándose en 2,6%. Desde ahí, continuó sin recuperarse llegando, en noviembre pasado a 2,5%.

No obstante aquello, esta mejora no disipa los riesgos de un daño más permanente que pueda dejar la pandemia en la estructura de la ecomomía, según el gerente de Macroeconomía de Inversiones Security, César Guzmán, ya que el proceso de vacunación elimina el riesgo de restricciones a la movilidad, afectando positivamente a las perspectivas de mayor actividad económica en lo inmediato, pero no para el largo plazo.

Ante esto la economista de Euroamerica, Martina Ogaz, pone acento en que “muy probablemente el mercado laboral cambiara drásticamente”, lo que “podría dejar con cicatrices” al empleo femenino y de jóvenes. A su vez, “podría haber sectores que desaparezcan” en el escenario del trabajo pospandemia.