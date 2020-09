El "round" de Rincon y Marcel por el rol del Banco Central en la discusión del 10%

Macro

En la Sala de la Cámara Alta, la situación sanitaria y el impacto de la pandemia en el empleo fueron preocupaciones transversales hacia el Banco Central.

Una álgida jornada protagonizaron esta tarde senadores y el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien presentó los resultados del Informe de Política Monetaria (IPoM) dado a conocer hoy más temprano ante la Sala de la Cámara Alta.

En la instancia los parlamentarios evidenciaron claras preocupaciones. El presidente de la comisión de Hacienda, el senador Jorge Pizarro, afirmó que "me encantaría compartir el optimismo de este informe", que establece un rango de 5,5% a 4,5% para la contracción del PIB este año.

Con un tono categórico, el demócratacristiano indicó que "mi impresión es que un cierto optimismo que se ve en este informe no guarda ninguna relación con lo que se ve en la vida diaria de las personas".

En una línea similar, Carlos Montes alertó que con el mayor crecimiento proyectado para este año también empeora la estimación para el próximo, con lo que señaló que "me preocupa mucho el 2020, porque creo que va a ser muy determinante en 2021".

Incluso el oficialista José García Ruminot indicó que "es pronto para poder sacar conclusiones más optimistas", detallando que la reducción de la previsión para el próximo año "significa una recuperación más lenta, una recuperación menor a la que se había estimado en junio".

Adicionalmente, la senadora Ximena Rincón planteó que "me quedo muy preocupada, sobre todo por las expectativas y lo que está aconteciendo en algunos sectores", detallando que en particular "la situación es crítica" en sectores como el turístico, gastronómico, hotelero y de servicios, en materia de empleo.

Este último punto fue una preocupación transversal de los senadores, y Ricardo Lagos Weber fue enfático al afirmar que "no va a haber una vuelta atrás, no vamos a volver a la 'normalidad'". El desempleo "nos va a acompañar un largo tiempo", dijo, a lo que agregó que "no conozco a nadie que nos diga que no vamos a tener un desempleo de casi dos dígitos por lo menos por dos años".

Pizarro, en tanto, dijo que "lo que se está viendo en la práctica es un panorama mucho más oscuro en términos del futuro en materia de empleo. La situación del empleo en el país es más que dramática". "Si a eso agregamos que los que están ocupados hoy día han tenido una baja en sus ingresos importante, (...) estamos enfrentando un futuro que es tremendamente difícil y complejo", advirtió.

A su juicio, entonces, "el desafío de generar empleo (...) parece que va a ir mucho más lento o va a ser más difícil de concretar que una reactivación de la economía en muchos niveles".

García Ruminot, en tanto, declaró que "el desafío del empleo, de los ingresos de los hogares tienen primera prioridad nacional junto con superar la emergencia", y Coloma, por su parte, destacó que la pandemia "de alguna manera adelantó un montón de temas que aparentemente se iban a dar", haciendo referencia al impacto que tendrá el teletrabajo y las tendencias telemáticas en el mercado laboral.

Compleja situación sanitaria

En línea con las preocupaciones por un menor crecimiento y el impacto en el mercado laboral, los senadores realizaron advertencias sobre la situación sanitaria, la cual, afirmaron, no se puede separar de lo económico.

Uno de los más atentos a este tópico fue Montes, quien advirtió que "el mayor riesgo, el problema más serio es el rebrote de la emergencia sanitaria. Podemos hacer muchos análisis económicos, pero si no ponemos en el centro el tema sanitario y no redoblamos los esfuerzos en eso, va a ocurrir lo mismo que en España, Australia, Perú, que han tenido rebrotes muy significativos, que al final tienen un impacto muy fuerte en lo económico".

"Esto no es solo un problema de los médicos, porque la vida ha demostrado que el tema sanitario tiene harto que ver con la protección social", dijo, agregando que "tenemos que preparar el paquete de protección social para ese escenario, porque la ausencia de protección social en un escenario de rebrote, profundiza el rebrote, lo amplía".

Lagos Weber se declaró "preocupado por los rebrotes", argumentando que "veo a nuestro gobierno y nuestra situación, que ha hecho un esfuerzo grande en materia de salud, pero que todavía es muy desigual". Ante esto, hizo un llamado al Central a "considerar qué ocurre con los rebrotes y qué nos va a ocurrir pasado mañana".

Coloma, en tanto, reconoció que "lo más complejo sería que a la pandemia de salud se le agregue una suerte de pandemia económica".

Rincón contra Marcel

Quizás uno de los puntos más álgidos de la cita fue la interpelación que realizó la senadora Rincón al presidente del banco, quien sin rodeos declaró que "me preocupa cuál es el rol que pueda jugar el Banco Central".

Esto, según explicó, tiene relación directa con el papel que jugó Marcel en la discusión sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones, cuando a su juicio "el presidente (del banco) se sumó a quienes de manera ruda y muy agresiva señalaron que esta medida iba a ser catastrófica, y creo que los mismos datos que muestra el presidente dan cuenta de que no solo no fue catastrófica, sino que fue clave para enfrentar una situación crítica".

Así, la demócrata cristiana lamentó que "el Banco Central es una institución claramente autónoma, ha defendido y está bien ese rol, pero ha hecho aproximaciones y ha omitido opiniones que no han mantenido siempre esa autonomía".

Pero más allá de la polémica por el 10%, Rincón también acusó que "me preocupa que tengamos sectores que a la fecha no reciben respuesta del ejecutivo y me preocupa que no tengamos una propuesta de largo plazo en lo que significa la política económica, donde el Banco Central puede jugar un rol, y un rol importante".

"No contar con recursos significa impactar en las familias de nuestro país, y por tanto en la economía, y eso obviamente es un escenario desastroso", concluyó.

La respuesta de Marcel:

"Quiero ser claro: el Banco Central, no jugó, no se involucró en la discusión del retiro del 10%".

"La única ocasión en que hicimos referencia al tema (del retiro del 10%) fue en una sesión especial de la comisión de Hacienda del Senado donde nuestro primer planteamiento fue: hay involucrados temas previsionales que no son parte del mandato del Banco Central y por lo tanto, no nos podemos pronunciar respecto de ellos"

"Cuando se abordaron efectos macro (respecto del retiro del 10%) señalamos que había que tener cuidado con el efecto que pudiera tener esto sobre las tasas de interés de largo plazo"

"La preocupación del Banco Central fue cómo ayudar a que este proceso no generara efectos negativos para la economía (...) lo que otros actores hayan aseverado respecto de los impactos que puedan tener la reforma agradecería que no se sumara al Banco Central a este juicio".