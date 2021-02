Elección de nueva autoridad en la OCDE entra en recta final y Chile delinea prioridades

Macro

Con cuatro candidatos en competencia, la Subrei defiende que quien reemplace a Gurría debe centrarse en la recuperación y en promover las discusiones sobre comercio digital.

El primer cambio de liderazgo desde que Chile se sumó al selecto grupo de países experimentará este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que luego de 15 años con el mexicano Ángel Gurría a la cabeza, en junio recibirá a un nuevo secretario o secretaria general.

De los diez candidatos iniciales, solo quedan cuatro disputando el cargo que según lo planificado se daría a conocer este 1 de marzo: Mathias Cormann, de Australia; Anna Diamantopoulou, de Grecia; Philipp Hildebrand, de Suiza; y Cecilia Malmström, de Suecia.

“Todos tienen perfiles distintos pero tienen las competencias y credenciales de sobra para poder asumir esto”, plantea el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien -junto al canciller Andrés Allamand y al Ministerio de Hacienda- ha entrevistado virtualmente a los postulantes.

Habiendo pasado esa etapa, hasta el 28 de este mes el presidente del comité de selección -embajador de Reino Unido- está realizando una cuarta ronda de consultas, buscando llegar a un consenso entre los miembros sobre quién es la persona óptima para el cargo.

Desde París, el embajador de la misión de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé, explica que el proceso de selección recae operativamente en ellos, los jefes de delegación, y precisa que “hemos desplegado un intenso trabajo diplomático consultando con otras delegaciones sobre sus preferencias, buscando incidir en la decisión para que resulte electa la persona que, en nuestra opinión, sea la más capacitada para dirigir la OCDE y que mejor represente nuestros intereses”.

Las prioridades son varias. Además de la reactivación económica en la pospandemia, Yáñez afirma que para Chile es clave que la OCDE se siga posicionando en el plano digital, tema en el que es “un referente”, pero donde queda por avanzar. Además, explica que para Hacienda es fundamental abordar el manejo fiscal responsable, sobre todo en el contexto de crisis y aumento de gasto público.

El subsecretario destaca que han manifestado a los candidatos la importancia nacional que tiene el éxito del proceso constituyente, “y que el próximo secretario general lo capture dentro de sus prioridades cuando piense en Chile y en la región”.

Centralización geográfica

Si bien no hay un apoyo explícito a un único candidato, Yáñez plantea que “es importante que la OCDE no sea centralizada respecto de ningún sector geográfico, sino que muy por el contrario”.

A la luz del predominio europeo -en miembros y funcionarios-, la autoridad indica que la candidatura australiana “gana atracción” para los países fuera del Viejo Continente, sobre todo con miras a una eventual expansión al Asia-Pacífico, donde la membresía es “relativamente limitada”, por lo que la OCDE debe aumentar “su relevancia”.

Chile no es la excepción, y Cormann es “uno de los candidatos que nosotros vemos más fuertes”, reconoce el subsecretario. Aunque todos los postulantes han manifestado su interés por el apoyo nacional -incluso algunos llegando al Presidente Piñera- el australiano viajó a Santiago en diciembre, donde se reunió con Yáñez y el canciller Allamand.

Morandé explica que “no es sorpresivo” el interés por Chile, pues el país es un “actor relevante en la región y un aliado estratégico para profundizar la agenda regional en la Organización”, de cara a incorporar nuevos miembros como Brasil, Perú y Argentina.

El embajador aclara que “más allá de los méritos de los candidatos, a Chile le interesa especialmente que sus intereses y los de la región latinoamericana sean considerados en la organización” agregando que “debemos procurar que la partida de Gurría, que es mexicano, no signifique una pérdida de influencia para nuestros intereses”.

Así, explica que “Chile espera que el próximo secretario general tenga una visión horizontal e inclusiva que logre balancear las distintas visiones”, y coincide con Yáñez en que debe promover una mayor participación de profesionales chilenos y de otros países de la región en el staff de la OCDE.

Cerda con Gurría

Ayer, precisamente, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo una reunión virtual con Gurría, en la cual le expresó que los principales desafíos del país son la recuperación económica y del empleo, así como la consolidación fiscal.

Gurría valoró el proceso de vacunación masiva y el foco en la reactivación.

¿Quiénes son los candidatos?

Mathias Cormann, Australia:

Tras siete años como ministro de Finanzas -de 2013 a 2020- se corona como el funcionario que más tiempo ha ejercido el cargo en Australia. Nacido en Bélgica y abogado de profesión, ha pasado la mitad de su vida en Europa y la otra mitad en el Asia-Pacífico.

Fue senador durante trece años y los últimos tres -hasta 2020- fue el líder del Gobierno en el Senado.

Ha representado a Australia en la OCDE, el G20, APEC, ASEAN y el Foro Económico Mundial.

Anna Diamantopoulou, Grecia

Formada como ingeniera civil, entre 1999 y 2004 fue la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. Fue ministra de Educación y también de Desarrollo, Competitividad y Navegación de su país. Ha enseñado en universidades como Bocconi, Harvard, London School of Economics y el MIT, y desde 2013 preside DIKTIO-Network for Reform en Grecia y Europa, think tank de investigación de vanguardia y asesorías en políticas prácticas.

Cecilia Malmström, Suecia

Desde 2014 es la comisaria europea de Comercio, y antes, desde 2010, fue la comisaria europea de Asuntos de Interior. Fue ministra de Asuntos Europeos del Gobierno sueco los cinco años previos, y eurodiputada entre 1999 y 2006. Doctorada en la Universidad de Gotemburgo, actualmente enseña en la Escuela de Negocios, Economía y Derecho de la misma institución.

Philipp Hildebrand, Suiza

Inició su incursión profesional en el Foro Económico Mundial, y ha desarrollado una carrera ligada al mundo financiero. En 2003 se incorporó al Banco Nacional Suizo, llegando a liderar la junta de gobernadores entre 2010 y 2012, año desde el cual es vicepresidente de BlackRock. Doctorado en Relaciones Internacionales en Oxford, fue docente de la Escuela de Gobierno Blavatnik de dicha casa de estudios.