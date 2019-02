Empresarios resienten menor consumo, pero ya activan la inversión

Macro

Informe de Percepción de Negocios del Banco Central reveló más gasto en reposición de capital y menor dinamismo del consumo debido a la preferencia de los chilenos “por productos más baratos”.

Un año 2018 con resultados mejores a los vistos en años anteriores, aunque inferiores a lo esperado inicialmente, fue la visión que recogieron economistas del Banco Central entre noviembre y enero pasados y que se plasmaron en el Informe de Percepción de Negocios.

Representativa de 180 empresas a lo largo del país, las opiniones de los entrevistados dieron cuenta de proyecciones para este ejercicio de desempeños similares en sus operaciones a los alcanzados el anterior, en un contexto de “alta competencia entre oferentes y una demanda que sigue muy sensible a los precios”.

Un punto llamativo es que los encuestados coincidieron en que en el último trimestre de 2018 se constató un alza en el gasto en inversión, lo que contrastó con un consumo que se percibió menos dinámico.

“La mejor percepción respecto de la inversión se apreció transversalmente entre regiones, destacando los rubros ligados a la actividad minera, forestal y a la salmonicultura”, destacó el reporte.

Eso sí, la mayor parte de los entrevistados explica que dichas inversiones responden a reposición de capital, cambios tecnológicos que buscan reducir costos (como la automatización), a cumplir con normativa medioambiental o de seguridad, y “no necesariamente a ampliaciones de la capacidad instalada”.

Hacia adelante, varios mencionaron la importancia que tendrá para sus negocios “los grandes proyectos mineros que se anunciaron durante 2018, pero muy pocos señalan estar ya trabajando en su desarrollo”.

En el sector de obras públicas se percibe una escasa e, incluso, “nula apertura de nuevos proyectos y el retraso o revisión de los que ya están en marcha”, ante lo que esperan que en 2019 los gobiernos regionales aumenten el gasto.

La mayor parte de los empresarios ligados al retail señaló que en el último cuarto de 2018 sus resultados fueron más bajos a lo previsto, dada una “preferencia de los consumidores por productos más baratos”.

El informe apuntó a la menor presencia de turistas argentinos como el factor que sigue afectando la actividad turística y comercial de algunas regiones.

¿Falta mano de obra?

En el plano laboral, los entrevistados prevén una situación de cierta estabilidad y admiten escasas presiones al alza en los salarios, donde la mayoría de los aumentos corresponde a la inflación.

A lo anterior se suma la inmigración como un factor que “ha ayudado a contener el crecimiento de los sueldos”.

En este contexto, las empresas mantienen la percepción habitual de “dificultad para contratar técnicos o mano de obra calificada” y se siguen informando las complicaciones que involucran las bajas competencias en determinados grupos de trabajadores.

Norte: minería mejora, pero aún sin levantar el ánimo

Una alta "heterogeneidad" detectó el Banco Central en la evaluación del desempeño de sus negocios de parte de los empresarios de las regiones nortinas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Determinante en esta visión es que entre los entrevistados de la minería -sector clave de esta zona-, hay una porción que denota mayor actividad o expectativas de un pronto repunte -aunque frente a una baja base de comparación-, mientras otros han tenido resultados inferiores a lo previsto y sigen resintiendo la ausencia de grandes proyectos.

Hay quienes apuestan a una recuperación este año ante la posibilidad de adjudicarse contratos relacionados con la puesta en marcha de algunas obras específicas, como Quebrada Blanca 2 en Tarapacá. Los que dan cuenta de más actividad corresponden principalmente a aquellos ligados con el arriendo y la comercialización de maquinaria y equipos, algunos con la administración e ingeniería de proyectos nuevos y otros que se adjudicaron contratos de procesos y servicios habituales de la operación que vencía y fueron licitados de nuevo.

Por otro lado, si bien la mayor parte de los entrevistados en el sector comercio da cuenta de una actividad bastante por debajo de lo presupuestado -incluida una temporada navideña que la mayoría evalúa por debajo de lo esperado-, en algunas zonas particulares destaca el auge del turismo, del sector hotelero y de restaurantes.

No se observan cambios importantes en las dotaciones de las empresas entrevistadas.

En cuanto a los precios y costos, la gran mayoría sigue resaltando la elevada competencia y la mantención de políticas orientadas a controlar los costos, por lo que ven poco espacio para subir precios en lo venidero.

En las condiciones financieras no se aprecian mayores cambios, con tasas de interés que se perciben bajas y un acceso fluido a financiamiento bancario para la mayoría, más allá de que no haya mayores señales de una reversión de la extensión de plazos de pago producida en los últimos años.

Zona central:

el sector forestal alienta el entusiasmo

En la zonza de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Bío Bío y de Ñuble la mayoría de los entrevistados del Banco Central confirmó volúmenes de ventas en 2018 superiores a los de 2017. No obstante, buena parte de los consultados más ligados al consumo relatan dificultades para lograr sus metas durante la segunda mitad del año pasado, y algunos -reflejando una débil actividad en Navidad- señalan decrecimientos anuales de sus ventas.

Algunos entrevistados señalan una moderación o contracción del crecimiento anual de las ventas de vehículos nuevos en el último trimestre del 2018. Más allá de lo anterior, el volumen para el conjunto de 2018 alcanzó un peak histórico que potenciará servicios de talleres y la venta de repuestos.

Atrás el boom, la mayoría prevé niveles de ventas de vehículos menores, precios más altos y tasas de interés que se espera que suban.

Más positiva es la visión en rubros ligados a la inversión, con ventas que fueron aumentando a lo largo del año. Esto es mayormente visible en los proveedores del sector minero, forestal y en algunas constructoras, principalmente por un aumento de la adquisición de maquinaria para reposición y/o automatización.

Se asume que la Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA) -que operaría en el segundo semestre de 2021 con la implicancia de mil puestos de trabajo-, adelantan que generará dinamismo en la construcción, comercio mayorista y transporte.

El sector inmobiliario con financiamiento privado da cuenta de desempeños mixtos. Algunos entrevistados comentan que la venta de viviendas ha seguido dinámica, especialmente en localidades donde la demanda no estaba bien cubierta, lo que impulsó el inicio de nuevos proyectos.

En el plano laboral, se anticipan pocos cambios de dotación. De haberlos, serían en el segundo semestre.

Los costos permanecen sin grandes cambios, en un contexto en que los empresarios advierten que el foco continúa en reducirlos y en ganancias de eficiencia.

Sur: los salmones hacen olvidar la ausencia de turistas argentinos

Si de optimismo se trata, en la zona sureña compuesta por La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes destacan las positivas opiniones en torno al rubro salmonero, con niveles de producción que siguen siendo elevados y precios muy favorables en términos históricos.

Según los consultados por los economistas del Banco Central, esto ha posibilitado una sustantiva mejora de los resultados de las empresas del sector y de aquellos que les prestan servicios. De hecho, varios comentan positivamente los precios que se han pagado en las recientes adquisiciones de firmas del rubro.

Otro hito en esta rama productiva es la inversión realizada para en la mayoría de los casos aumentar capacidad.

En contraste con lo anterior, en el retail prima la sensación de un desempeño menor o similar a lo presupuestado, algo que también se constata en las visiones recogidas del sector mayorista ligado al consumo.

Como fue la tónica durante todo el año, gran parte de las actividades del comercio -bienes y servicios-, hotelería y turismo cerraron 2018 marcadas, entre otros factores, por la menor afluencia de turistas argentinos.

En el rubro de la minería, destacó lo señalado en la región de Aysén relativo al cierre de una faena hacia fines de 2018, que se suma a otra ocurrida meses antes. Es unánime entre diversos sectores la inquietud que ello genera, dados los efectos que pueda tener en el gasto regional.

La visión que predomina es que la construcción mostraría un mayor dinamismo durante este y el próximo año. Sigue observándose una importante diferencia en el comportamiento de las ventas de viviendas, dependiendo de su precio. Los que venden casas o departamentos por debajo de las 4.000 UF indican un elevado dinamismo, en varios casos por la importante presencia de inversionistas que compran varias unidades a la vez. Las ventas de viviendas de mayor precio han sido lentas y han estado por debajo de las expectativas, aunque mejorando a partir del segundo semestre de 2018. Los proveedores de materiales también mencionan distintos resultados.