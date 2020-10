En 2022 el PIB per cápita volvería a niveles previos a la pandemia

Macro

En cinco años el país llegaría a US$ 28.660 por persona, similar al nivel actual de Turquía.

Hace dos años y medio el FMI anunciaba que en 2022 Chile superaría el umbral de los US$ 30 mil per cápita, medidos en dólares corrientes a paridad de poder de compra, pero luego del estallido social y, en medio de la pandemia, ese panorama parece estar cada día más lejos.

Este año, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nacional bajaría a US$ 23.455 según el fondo, en más o menos US$ 1.500 desde 2019. Con un crecimiento anual del orden de US$ 1.000 de ahora en adelante -similar al registrado en los períodos de doce meses comprendidos entre 2016 y 2018-, Chile recién retomaría el nivel del año pasado en 2022, llegando a US$ 25.703 para ese entonces.

Para 2025, cuando concluye la serie de estimaciones contenida en el Panorama Económico Mundial (WEO), el Producto local promedio por persona sería de US$ 28.660, lo que es similar al nivel actual de Turquía.

Si bien las estimaciones regionales se han moderado en medio de la pandemia, Chile sigue liderando Sudamérica. Este año el país que estaría más cerca sería, una vez más, Uruguay, con más de US$ 2 mil de brecha hacia abajo, y luego vendría Argentina, con sobre US$ 1.000 de diferencia con este último.

Para el fin de la serie, la distancia nacional con el país charrúa se mantendría, ya que ambos tendrían un crecimiento anual similar.

Al ampliar el universo considerado, Chile sigue siendo superado por Panamá, que en 2019 bajó su desempeño, pero que no cayó -y no lo haría este año- del umbral de los US$ 30 mil. Para 2025, la brecha entre ambos seguiría creciendo, y sería de poco más de US$ 9 mil.

En este escenario, cuesta creer que hace una década el Presidente Sebastián Piñera aspiraba a alcanzar este año el mismo nivel de renta de países como España, Grecia o Portugal. Este año el PIB per cápita de este último superaría en US$ 10 mil al indicador nacional, diferencia que para 2025 sería de más de US$ 15 mil.