En hasta 5 puntos podría bajar evasión del IVA con aplicación de boleta electrónica

Macro

Departamentos de estudio y Hacienda proyectan que la propuesta bajaría el no pago del impuesto al consumo en más de nueve puntos en los pequeños y medianos comercios, y en 1,5 unidades en los grandes.

Una de las medidas principales del anuncio del proyecto de reforma tributaria, fue el establecimiento de la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica para todos los comercios en el país. La medida, según el informe financiero diseñado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), permitirá recaudar US$ 1.100 millones en régimen, siendo el principal mecanismo de compensación de los recursos fiscales perdidos con la integración del sistema (US$ 833 millones).

Aquello ha generado críticas y dudas respecto a cómo se implementará la medida, ya que no solo considera que todos los comercios tengan disponible la tecnología para digitalizar los comprobantes, sino que también se avanzará hacia la eliminación total de las boletas en papel.

En el mercado comienza a sacar cuentas respecto del impacto que tendrá la medida en la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), asumiendo que se implementa de la manera correcta y se alcanza la cobertura esperada. Los analistas estiman que el no pago del tributo al consumo, que en 2017 se ubicó en 19,95% de la recaudación estimada, podría reducirse en hasta cinco puntos con la medida, hasta 14%.

El economista jefe de BCI Estudios, Sergio Lehmann, plantea como “realista” reducir a entre 14% y 15% la evasión del IVA a través de la digitalización de los documentos.

“Existe un potencial en torno a US$ 2.100 millones de mayor recaudación para acercarnos a estándares de países OECD. El gobierno en su propuesta supone que esa brecha se reduzca a la mitad. Esto es absolutamente plausible y además coherente con la experiencia recogida con la factura electrónica”, plantea.

Justamente, uno de los argumentos de la cartera para establecer dicha meta es que la factura electrónica -implementada a partir de 2014- redujo la evasión del IVA en más de US$ 1.700 millones.

En su último informe, Banco Santander Chile prevé que el no pago del tributo se reducirá en cuatro puntos, a 16%.

La economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García, ve “dentro del rango de lo posible” una reducción de la evasión de tres unidades.

Reducción por tramos

El informe de productividad del proyecto muestra los supuestos detrás de la mayor recaudación. En concreto, Hacienda estima que la evasión en el comercio más pequeños se reducirá en más de nueve puntos, pasando de 30,3% a 21,2%. En el segmento micro, prevén que la evasión se reduzca de 33,3% a 26,7%, lo que engloba a casi 320 mil empresas entre 0 y 2.400 UF de ventas anuales. En tanto, en el segmento de pequeños comerciantes -desde 2.400 a 25.000 UF de ventas anuales- el no pago del gravamen se reduciría de 26,6% a 17,7%. Esto afectaría a más de 61 mil compañías.

Según el texto, introducir la boleta electrónica incrementará el monto de las ventas declaradas por las micro y pequeñas empresas en 9,9% y 12,1%, respectivamente. Asimismo, el informe financiero calcula que la reducción “permanente” de la evasión del IVA en las medianas y grandes empresas ascenderá a 5% y 1,5%, respectivamente.

Las dudas

El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García-Huidobro, señala que es “razonable” establecer un calendario “diferenciado” para que las empresas se adecúen a la normativa, como pasó con la factura electrónica: “La implementación debiera ser mucho más fácil (6 y 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley)”.

Magdalena Brzovic, presidenta de la comisión tributaria de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señala que la aplicación “no estará exenta de problemas”, pero enfatiza que la experiencia de la factura electrónica “demuestra que es posible y deseable”.

El director de Tax Advisory de Puente Sur, Ignacio Gepp, señala que si bien la puesta en marcha de la factura electrónica “fue difícil”, lo importante es que “fue gradual”, recalcando que la boleta deberá aplicar el mismo criterio.

Macarena García señala que le “gustaría saber más” respecto a cómo operará la obligatoriedad y “cómo se relacionará con la Ley de Protección al Consumidor”.

Carolina Fuensalida, coordinadora de Modernización Tributaria del Ministerio de Hacienda.

Gradualidad para adecuarse será de entre seis meses y un año

Una serie de dudas surgieron luego del anuncio del gobierno de que se implementará la obligatoriedad de emitir boleta electrónica para todos los comercios en el país, una vez aprobado el proyecto de modernización tributaria.

La coordinadora del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida, responde las inquietudes, aclarando que la implementación de la obligatoriedad oscilará entre seis meses y un año, dependiendo de si el contribuyente es emisor de factura electrónica o no, además del tamaño que tenga medido en ventas.

"La implementación va a ser de manera paulatina, dependiendo del tamaño de los contribuyentes. Para los grandes contribuyentes que ya tenían implementación automática de la factura electrónica hace muchos años, la implementación de la boleta no es tema", señala.

En esta línea, señala que sectores de gran tamaño como el retail emitirán "de manera inmediata" el nuevo documento digitalizado.

Asimismo, Fuensalida aborda las inquietudes de los emisores de boleta que, por ejemplo, se encuentren en sectores aislados y no puedan acceder a la tecnología para emitir el documento, considerando que -adicionalmente- se eliminará la emisión física de las boletas.

"Para los contribuyentes que están en sectores más periféricos o de difícil acceso en conectividad, se va a establecer una vigencia diferida, hacia al menos un año después de que se publique la ley para darles acceso a los sistemas de implementación y dispositivos especiales que se están trabajando de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que sepan utilizar los dispositivos y la implementación no sea inmediata", señala la abogada.

Respecto a los kioskos, por ejemplo, Fuensalida aclara que la mayoría está exento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que "en general no emiten boletas" porque tienen exenciones en revistas y diarios.

"Para los kioskos, el tema es muy marginal", asegura.

¿Qué pasará con las compras que se realicen en efectivo? ¿La boleta se enviará por correo electrónico? "La fórmula que se está implementando es que probablemente se envíe por correo electrónico", aclara.