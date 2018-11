“Estamos lejos todavía de un sector público transparente"

Macro

Para la fundadora y directora ejecutiva del organismo, además de primera mujer en el directorio de la Bolsa de Santiago, el lograr acceso a una mayor información sobre los recursos públicos es una herramienta estratégica contra la corrupción.

Directora ejecutiva y cofundadora del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile –una entidad con foco en la transparencia e información hacia la ciudadanía-, Jeannette von Wolfersdorff se ha convertido en una referente en materia de políticas públicas. Un rol al que aporta también su histórico arribo al directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, terreno de hombres.

En cada caso, su experiencia habla de un tiempo de cambio en el país.

- ¿Siente que Chile está en una nueva etapa en términos de la presencia de la mujer en el mundo de los negocios y del interés de la sociedad por probidad?

- Ha habido avances importantes, pero todavía no lo llamaría "nueva etapa". Para ello, faltaría dar otros pasos más, en materia de probidad y transparencia. No obstante, es cierto que los casos de corrupción han creado una conciencia como nunca antes de que el Estado tiene que modernizarse y transparentarse.

Pienso que las elecciones en Brasil también han contribuido a la reflexión en Chile, especialmente para partidos o movimientos del espectro más de izquierda o comunitario que normalmente tienden a buscar "más Estado". Si "más Estado" es "más corrupción", la ecuación no funciona para la sociedad votante y contribuyente. Dicho eso, tampoco será solución "menos Estado", -sino ante todo un "mejor Estado", independiente del debate entre izquierdas y derechas.

- ¿Estamos lejos de lo ideal en transparencia y probidad?

- La recién aprobada Ley Anticorrupción en Chile ha sido una señal potente, dado el apoyo transversal que tuvo para elevar las sanciones a delitos de corrupción. Aun así, estamos muy lejos todavía de un sector público transparente, que rinda cuentas como debiera, basado en datos de calidad, y además con controles internos y externos que sean suficientes para realmente prevenir la corrupción. Hay grandes desafíos estratégicos por delante

- ¿Por qué le preocupan tanto las cuentas fiscales?

- Yuval Noah Harari ha escrito sobre el peligro de que gobiernos o empresas que disponen de datos de calidad -y que saben analizarlos con ciencia de datos e inteligencia artificial- dominen a una gran masa de votantes y consumidores que están llenos de información, pero sumergidos también en información falsa o con acceso a datos que no saben interpretar. Acerca de esta parte del futuro, soy más optimista. Pienso que va a costar, pero que los gobiernos -y así también el chileno- van a tener que abrirse más, y transparentar datos que hoy ni capturan, para mostrar qué hacen, dónde, con cuánto dinero, para cuáles personas, y con cuáles resultados, sean éxitos o fracasos. De esta manera, la transparencia de datos relevantes sobre el gasto público podrá convertirse en un contrapeso importante al populismo, y a la manipulación de masas de la cual advierte Harari.

- ¿Qué diferencia hará para Chile o en Chile la transparencia de las cuentas fiscales?

- La evidencia internacional afirma la importancia de la transparencia fiscal y de la participación ciudadana en el proceso presupuestario. Los beneficios son varios y van desde una mejor asignación de recursos, mejor calidad de políticas sociales y una mayor consideración de las necesidades de los beneficiarios del gasto, con foco especial en los grupos marginados.

En otras palabras, la transparencia fiscal es una herramienta estratégica contra la corrupción, y en beneficio de una mayor calidad del gasto.

- ¿El Estado está preparado para garantizar transparencia a los ciudadanos?

- La transparencia es el último eslabón de la gobernanza de datos. Cuando los servicios públicos no controlan la calidad de sus propios datos, no almacenan la información en lugares que permiten su uso e intercambio, al propio gobierno le cuesta entender lo que hace. Estamos en esta situación. En consecuencia, la transparencia también cuesta, especialmente, porque el gobierno tampoco tiene las respuestas a muchas preguntas ciudadanas sobre el gasto.

Chile todavía no tiene una estrategia de gobernanza de datos a nivel país, ni tiene un Chief Data Officer, como por ejemplo Francia. Dicho eso, es altamente probable que va a haber avances importantes en esta materia.

Por último, también pienso que el Estado no garantizará nunca la transparencia, si los ciudadanos no se lo seguimos exigiendo. Sigue habiendo muchos intereses contrarios.

- En las últimas semanas ha estado en Europa y Estados Unidos exponiendo del tema, ¿cuál es la sensación sobre lo que está haciendo Chile en este terreno de las cuentas fiscales?

- Sabemos que los equipos de Hacienda y Dipres están trabajando para mejorar algo la transparencia fiscal, con resultados que ojalá se puedan mostrar pronto. No obstante, el gobierno de Chile todavía no participa en el peer learning de transparencia fiscal entre varios países, coordinados por el Global Initiative For Fiscal Transparency. Es decir, Chile no intercambia sus desafíos y soluciones en materia de transparencia fiscal con otros países. En resumen, debo confesar que en términos generales, a nivel internacional está instalada más bien la idea de que Chile está quedando atrás en materia de transparencia fiscal. Espero que pronto podamos cambiar esto.

¿Feminista? "Me siento más bien diversista"

- ¿Se considera feminista?

- Me siento más bien "diversista", interesada en fomentar la diversidad. El argumento más importante para incluir con más entusiasmo a las mujeres en el mundo laboral -y para debatir políticas públicas como el posnatal obligatorio para hombres- no es tanto la injusticia, sino la irracionalidad de la empresa al no considerar la diversidad como factor estratégico.

- Dada su experiencia en Europa, ¿cuánto nos falta para avanzar en equidad de género?

- Si Chile no quiere introducir cuotas de mujeres para los directorios de emisores, tal como existen en varios países de Europa, debiera entonces dar pasos más concretos hacia la equidad de género, a nivel voluntario. Llevamos años debatiendo, pero solo con pocas mejoras.

- ¿Cómo ha sido su experiencia como primera mujer en el directorio de la Bolsa?

- Una muy valiosa oportunidad. Dado que la Bolsa está en un momento clave después de su desmutualización, me toca ser parte de un proceso de transformación, y aportar un punto de vista distinto (...) A nivel más personal, reconozco que he sido crítica al rol del empresariado en la sociedad chilena. Cuando me invitaron a ser parte del equipo de la Bolsa, tomé como gran desafío aportar con mi experiencia y desde adentro, al quehacer de una entidad muy importante en el crecimiento sostenible del mercado financiero chileno.

2018

mayo

El gasto público en el centro de las polémicas

Si algún tema ha generado diferencias de opinión este año, especialmente entre las autoridades entrantes y salientes, ese ha sido el estado de las cuentas fiscales. Y no se trata de un solo tema sino que de varios, partiendo por las discrepancias de lo que estuvo en juego en las distintas mediciones del balance fiscal.

Con posterioridad estalló la polémica en torno a los US$ 5.500 millones en gastos no financiados para los próximos cuatro años que denunció la administración de Sebastián Piñera, lo que generó un choque entre los dos anteriores ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, y el actual jefe del equipo económico, Felipe Larraín.

En ese marco, una de las voces autorizadas fue la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, que vela por una mayor apertura en la información del gasto público, Jeannette Von Wolfersdorff. La lección para ella, que se ve reforzada por el trabajo que hace el organismo que lidera, es la importancia de mayor transparencia de las cuentas fiscales.