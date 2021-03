Macro

El presidente del Banco Central explicó que el impacto sobre la actividad de dicha medida sería menor al del segundo retiro, que a su vez fue más bajo que el del primer acceso anticipado a los ahorros previsionales.

Una maratónica jornada viven este miércoles tanto el Senado como el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quienes se vieron las caras -virtualmente- en la presentación del Informe de Política Monetaria (IpoM) que realizó el jefe del instituto emisor a los integrantes de la comisión de Hacienda.

Uno de los puntos que marcó el debate fue el cuestionamiento de los parlamentarios hacia el jefe del instituto emisor sobre el impacto que podría tener un eventual tercer retiro de fondos de pensiones en el panorama económico, luego de que el banco desglosara en el informe el uso que le han dado los chilenos a los montos retirados de sus ahorros previsionales.

Ante las preguntas de los parlamentarios, Marcel recordó que su estimación inicial fue que el primer retiro podría significar un aporte del orden de un punto porcentual a la actividad en 2020, y alrededor de medio punto en 2021. En cuanto al segundo, recordó que el grueso de su efecto sería menor que el del primer retiro, y que de todos modos se concentraría en 2021.

Ahora bien, sobre un eventual tercer retiro, señaló que el banco no ha entrado en un análisis en detalle debido a la cantidad de propuestas sobre la mesa, pero planteó que "es probable que el impacto sobre la demanda, sobre la actividad, sea menor en un tercer retiro que en un segundo retiro, así como el segundo fue menor que el primero".

Esto, luego de plantear que luego del segundo proyecto de ley la proporción de fondos retirados fue algo menor que en el primero, y también que, dado que muchas personas de menores ingresos ya no tenían fondos que retirar, la proporción de recursos rescatados por personas de más altos ingresos aumentó, grupo que a su vez tiene un menor "incentivo o necesidad de consumir los recursos".

El rol reactivador de los ahorros

Previamente, el senador PS Carlos Montes criticó las ayudas fiscales que ha entregado el Ejecutivo, planteando que "desde el punto de vista fiscal el Presupuesto es el mismo más los US$ 6.000 millones que ahora se están planteando. Y es un paquete bastante conservador, no está mirando para el futuro sino para poder capear el temporal actual", señaló, agregando que "US$ 36.000 millones (de los retiros) fue una cosa muy fuerte, independiente de cómo se haya distribuido, porque la distribución tiene que ver con los niveles de ingreso".

El RN José García Ruminot calificó dicha distribución del uso del primer y segundo retiro como "una muestra de madurez, una muestra de cómo las familias chilenas entienden que esos ahorros estaban ahí obviamente que para fines previsionales, pero también para más que consumirlos inmediatamente, para pensar en otras decisiones de inversión futuras".

Ricardo Lagos Weber del PPD, en tanto, preguntó a Marcel si es necesario aprobar un tercer retiro para estimular a la economía "si la plata está ahí". Eso sí, argumentó que "a aquellos que dicen que tal vez no sería necesario ese tercer retiro para hacer frente a la crisis, les quiero decir que no son las mismas personas las que tienen capacidad para retirar la plata y dejarla en una cuenta corriente, que aquellos que sí la necesitan en el día a día".

Además, la presidenta de la instancia, Ximena Rincón (DC), afirmó que "ante la ausencia de políticas fiscales de emergencia de amplia cobertura, con montos suficientes y de acceso sencillo para las personas (...) al final del día terminamos aprobando el primer y segundo retiro de fondos como una fórmula alternativa".

En línea con la intervención de Rincón, Montes señaló a Marcel que "hay un sorprendente optimismo en sus proyecciones, y que no coincide mucho con lo que está sintiendo la sociedad, los distintos actores, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, con harta incertidumbre, preocupación, cómo va a evolucionar esto".

El round entre Marcel y Rincón por el empleo femenino

Quizás el punto más álgido del encuentro virtual fue el llamado de atención que realizó la presidenta de la comisión de Hacienda al timonel del Central, haciéndole notar que el informe de 73 páginas solo menciona tres veces la palabra "mujer". "

"Destaca el IPoM que la inactividad se mantiene alta para las mujeres en nuestro país, que tuvieron que abandonar el empleo remunerado para poder dedicarse al cuidado de los hijos, adultos mayores o personas con discapacidad. Sin embargo, no se entregan cifras", criticó Rincón.

A lo anterior, agregó que las mujeres "representamos más del 50% de la población, y al final del día nunca estamos presentes, nunca, y creo que es algo que tenemos como país que corregir, porque si somos invisibles somos irrelevantes, y creo que estamos lejos las mujeres de ser irrelevantes para el país".

Ante la acusación, Marcel respondió sin dudar que "en esta crisis, el Banco Central fue el primero que llamó la atención sobre el impacto que estaba teniendo la crisis sobre el empleo de las mujeres", y detalló que fue la primera entidad que alertó sobre el aumento de la inactividad, provocado por el cierre de colegios y otras necesidades que implicaron que las mujeres salieran del mercado laboral.

Así, el jefe del Central reiteró que "fuimos los primeros en llamar la atención sobre eso. Desde ese punto de vista es un tema que no solamente hemos mencionado, sino que realmente nos preocupa".