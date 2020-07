Exdirector de InvestChile: “El país debe redoblar esfuerzos, la pandemia llegó en un momento complejo”

Macro

A su juicio, es esencial preguntarse cuánto más le durará a Chile la bien ganada “línea de crédito” como nación atractiva para invertir.

Agosto marcará un cambio para Cristián Rodríguez, quien hasta mayo encabezó InvestChile, la agencia de promoción de la llegada y retención de capitales foráneos en el país. Desde Harvard, el abogado iniciará una investigación sobre los flujos y permanencia de los capitales extranjeros en tiempos de estallido social y cambios constitucionales.

Se va agradecido, pero consciente de que es aún “difícil” ser parte del sector público en Chile sin militancia ni el respaldo de un partido político pese a los avances a través del sistema de Alta Dirección Pública. “Esto no es una queja (..) pero es una realidad que pude comprobar en estos casi dos años a cargo de la agencia”, admite el académico que fue invitado por la Fundación Luksic en el David Rockefeller Center de Harvard para iniciar en agosto su investigación.

El punto de partida no parece propicio: tanto la OCDE como la UNCTAD han estimado para 2020 una contracción del orden de 40% en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) globales por Covid y, en el mejor de los escenarios, la recuperación de los mismos será fines de 2021.

“Es decir, que las acciones pos Covid que desplieguen los Estados para atraer y retener inversión jugarán un rol esencial en la reactivación”, dice.

Aquí, señala, son clave que las políticas públicas de carácter regulatorio y facilitación para los inversionistas -no solo subsidios-, que permitan recuperar la confianza, en un escenario en que “la atracción proactiva –y me atrevo a decir agresiva- de capitales foráneos será más compleja y competitiva que nunca”.

Chile no estará ajeno. A juicio de Rodríguez, el país debe redoblar esfuerzos, porque la pandemia lo encontró en un contexto complejo. “Y aunque logramos mantener muy buenos números en materia de IED hasta ahora, en un escenario de estallido social y pandemia ello no es sostenible”, expone.

Una primera reflexión del abogado se relaciona con la necesidad de que Chile se haga cargo con total transparencia de las dificultades que enfrenta. Como ejemplo, relata que el 18 de octubre InvestChile creó un sitio web llamado ChileReports (hoy en Presidencia) que entregó en español e inglés toda la información oficial sobre los hechos y las medidas del Gobierno, que podían afectar a la inversión, comercio, turismo y otros sectores.

¿Imagen en riesgo?

Dentro de la región –e, incluso, globalmente –, Rodríguez resalta que Chile tiene sólidas instituciones, pero advierte que “no debemos dejar de reconocer que en los últimos años hemos perdido impulso”. Y acota: “¿Cuánto más le dura a Chile la “línea de crédito” para mantenerse como el país más atractivo de la región? Una “línea de crédito” bien ganada por décadas, basada en un país serio, confiable, fiscalmente responsable y con tradición de certeza jurídica”.

Y si bien considera que los procesos sociales son comunes y cíclicos en los países, el tema es la intensidad y su duración: “¿Son estos problemas “normales” de una democracia –lo que no me parece sea el caso de Chile– o son más estructurales, que si no son enfrentados nos acompañarán por mucho tiempo e irán acrecentando las divisiones y la incertidumbre? En el largo plazo, esta segunda hipótesis si va a generar una merma en la inversión extranjera”, dice.

Sin embargo, Rodríguez se suma al grupo que ve oportunidades en las crisis. Y, en este marco, realza que el mundo juzga a los países como lugares de confianza, no porque tengan o no dificultades, sino por cómo las enfrentan y resuelven. Por eso, enfatiza la importancia del manejo sanitario para la imagen de Chile, que en lo inmediato se haga de la pandemia -todo lo referido a la salud de las personas.; así como luego el desarrollo del proceso constitucional con estricto apego a la legalidad y el tránsito hacia políticas públicas que privilegien la sostenibilidad, incluido lo que considera sus tres pilares fundamentales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico, “por sobre la tentación de coger las ganancias rápidas”.

¿Qué hacer para cautivar la mirada externa?

Rodríguez delinea tres pasos para ir en busca de capitales que se interesen por Chile: uno, retención y expansión de inversiones existentes (aftercare en inglés); dos, identificar sectores con valor agregado, tecnología y sostenibilidad; y tres reconfigurar las cadenas de suministro/valor. "Hay algunos estudios que estiman que hasta el 70% de la nueva inversión extranjera en un país proviene de empresas que ya tienen negocios en el mismo, de manera que la oportunidad de acrecentar el trabajo de aftercare es enorme", resalta.

Y junto con destacar que hay rubros menos afectados por la pandemia en el medio local -como alimentación y servicios a distancia-, señala que Chile tiene una historia muy "interesante" sobre tecnologías de la información en el escenario pospandemia, pues en materia de infraestructura en este sector sólo el año pasado Google, Amazon, Microsoft, Huawei, Oracle y Ascenti, entre otros, instalaron o ampliaron operaciones en Chile. Además, Chile lidera a la región tanto en sus redes de fibra óptica y 5G, como en su latencia de internet. Esto habla de un sector naciente que genera valor agregado, y cuyo crecimiento ha sido apoyado a través de una agresiva política de atracción de inversiones impulsada desde InvestChile y otros estamentos del Estado en los últimos años.

A esto se suman sectores que por sus condiciones naturales" no se van a caer y son tremendamente importantes para Chile: por supuesto la minería y el agro, pero también el nuevo boom de las energías renovables, que evidentemente debemos seguir apoyando".