Exdirectora nacional de INE Ximena Clark, desacredita tesis de manipulación de Pattillo

En un análisis enfocado en los aspectos técnicos, la exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, desacreditó la tesis de manipulación de precios del IPC que denunció el director nacional del organismo, Guillermo Pattillo junto al ministro de Economía en ejercicio de la época, José Ramón Valente, a principios de mayo.

Utilizando los mismos antecedentes (ejemplo de gráficos y tablas) que dio la autoridad cuando destapó la existencia de una manipulación de precios del IPC, la economista buscó demostrar ante la comisión de Economía del Senado que el caso estaría relacionado a un error de concepto, más que a una manipulación.

Durante su presentación, que tituló "Observaciones a estas situaciones de indicios de manipulación del IPC", aseveró enfáticamente que "sí, es válido imputar un precio cuando corresponde" y explicó que esto ocurre cuando se ha realizado un análisis por parte de la jefatura del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones, bajo el código 201. Un antecedente, a su juicio, que no entregó Pattillo aun cuando en la misma comisión se le solicitó explícitamente información sobre la utilización de este código, el 22 de mayo.

Recordó que en dicha oportunidad el director afirmó que quienes hacen los cambios (a los precios) están en el área de digitación, revisión o los encargados de las 12 divisiones por categoría de precios lo que fue desmentido por Clark.

Citando las declaraciones de Pattillo, en que responsabiliza a estos funcionarios como los únicos autorizados para revisar, modificar y analizar los datos fuera de rango (outliers), aseguró que "esas dos frases son erróneas".

Aseveró que los tres grupos de funcionarios aludidos "no editan precios" e hizo notar la grave falencia de Pattillo al no mencionar el rol que juega la jefatura del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones junto a su equipo "ya que son ellos los que tienen la visión experta y quienes deciden sobre estos precios anómalos".

Entre la información aportada por Clark, se especifica que en el proceso de cálculo de un IPC las dos subdirecciones del INE –tanto la operativa como la técnica- trabajan de manera integrada, por lo que cuando se hacen imputaciones de precios "más sofisticadas" son varios los equipos que están revisando y chequeando de manera cruzada los datos. Y aclaró que son procesos automatizados, que no se realizan manualmente por una persona en particular.

En la exposición recordó que el director en dicha oportunidad explicó que la auditoría determinó que las modificaciones en los precios fueron hechas "en bloque, sin explicación y eso en cualquier institución del mundo que calcula IPC es manipulación". Ante esto, Clark argumentó diciendo que "esta es una nueva definición de qué se entiende por manipulación, al margen que una modificación hecha en bloque cuando uno corre programas que cambian precios de acuerdo a un criterio, no tiene nada que ver con manipulación...pero esa es la declaración que se da (aludiendo a Pattillo)".

Casos en que se aplica una imputación de precio

Clark explicó que existen dos casos previamente establecidos –y amparados en normas internacionales- en que se utiliza el código 201, que indica que el precio puede ser imputado (modificado).

El primero, ocurre en el levantamiento de precios en terreno cuando hay variedades de productos que no se encuentran temporalmente en el establecimiento encuestado (pero que siguen existiendo).

El segundo –que es la situación que se habría dado de acuerdo con Clark y que no se explicó en la presentación de Pattillo-, es cuando un precio que se levantó en terreno es considerado anómalo por los validadores en una fase posterior de análisis. Detalló que el criterio de anómalo está previamente establecido y que ese precio, por lo tanto pueda requerir imputación. "Por ejemplo, una variación muy alta en comparación con el período anterior o que una misma variedad de producto registre una variación muy alta en comparación con el resto de establecimientos similares, éste también puede ser considerado anómalo". En estos casos se aplica el código 201.

Agregó que "este análisis no se hace en terreno, ni tampoco lo hacen los jefes de división que son las divisiones del IPC, sino que lo realiza en una fase posterior el equipo del Departamento de Precios con los analistas que tiene otro nivel de expertise".

¿En qué consiste el proceso? Una vez detectado y analizado el precio anómalo se ingresa el dato en una tabla auxiliar que mediante una fórmula arroja un resultado. Esto permite que no se pierda una serie de datos y corrige la anomalía "sin dañar" el resultado final.

"A muchos que observamos esa tabla (aludiendo a la presentación del director del INE) nos llevó a pensar que aquí eventualmente se estaba confundiendo lo que era una imputación versus una manipulación, son cosas muy diferentes", dijo Clark.

Agregó que si por alguna razón la imputación "no se hizo en su oportunidad, vuelvo a decirlo, más vale hacerlo aunque sea en la noche, aunque signifique muchas horas de trabajo, aunque signifique reabrir procesos.. más vale corregir –si es que no se hizo la imputación- a quedar con un dato con problemas" antes del cálculo del IPC.



Sumario interno

Clark comenzó su exposición recapitulando la información que se dio a conocer desde la conferencia de prensa del 12 de mayo junto con las presentaciones realizadas en el Congreso tanto por el ex ministro Valente como por el director del INE, haciendo foco en que siempre se reforzó la tesis de manipulación, en la existencia de un sumario interno y en la suspensión del jefe de departamento de precio.

"La verdad es que como exdirectora del INE, y habiendo hecho muchos sumarios, lo primero que me llama la atención es que se da a conocer la persona a la que se está suspendiendo. Es cierto que no se dice el nombre -es como innominal como se dice en estadística-, pero claramente no se indeterminó (...) A mi parecer, esto viola el principio de secreto que tiene un sumario estadístico", planteó.

Descargo de los senadores

Luego de la exposición de la exdirectora del INE la senadora DC, Ximena Rincón, reiteró la solicitud de renuncia para el actual director "tenemos un problema con el director, por eso dije lo que dije y me ratifico".

Además, dejó constancia de que se debería revisar lo que actualmente está ocurriendo con los trabajadores al interior del organismo apuntando que le preocupa la fuga de talento por el ambiente laboral que toda esta situación ha generado.

A su turno, el senador socialista Álvaro Elizalde felicitó a Clark, ya que explicó "en muy pocos minutos algo que el director (Guillermo Pattillo) no fue capaz de explicar, y eso demuestra quien sabe y quien no".

Calificó como grave que, tanto la autoridad responsable como quienes realizaron la auditoria, desconozcan el protocolo de imputación que detalló la exautoridad, dado que son décadas de prestigio del INE las que se pone en entre dicho al concluir erróneamente un caso de manipulación de datos.

En este contexto, destacó la prudencia del actual ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, al responder en el oficio a la senadora DC, Yasna Provoste, de que no tiene antecedentes que a la fecha que le permitan asegurar si se trata de un error o de manipulación.

El senador RN, Rodrigo Galilea, intentó poner paños fríos avalando el hecho de que ante un indicio de manipulación la autoridad está en su derecho de acudir al Ministerio Público como a realizar un sumario interno. A lo que Elizalde respondió "manipulación, error o aplicación de protocolos que la autoridad desconoce....el director del INE no hablo de indicios, fue más allá" y reiteró su preocupación respecto de que Pattillo "no fue capaz" de explicar para qué y por qué se utiliza el código 201 de la "manera pedagógica y simple" que lo hizo Clark.