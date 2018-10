Exministro Valdés critica curso de la política monetaria

Macro

Ex titular de Hacienda planteó que “necesitamos al Banco Central” como apoyo en el proceso de consolidación fiscal.

Un cuestionamiento al manejo de la política monetaria lanzó ayer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el el marco del seminario “¿Qué pasa con el crecimiento en Chile?”, organizado por la presidencia del Senado.

En la instancia, que contó con la participación de los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y José de Gregorio, además del economísta y expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, el exjefe de las finanzas públicas defendió el manejo de la política macroeconómica en el país, afirmando que los presupuestos de los dos años anteriores y el que se está discutiendo actualmente en el Congreso han sido “necesariamente más bien contractivos que expansivos”.

En esa línea, planteó que “la política monetaria, la verdad es que a través de su discurso y recientemente más bien en acciones, y sobre todo en lo que ha tenido de tracción en la macroeconomía, no ha sido todo lo expansiva que se había pensado”.

El exsecretario de Estado planteó que “llevamos 21 meses, vamos a cumplir dos años pronto, con la inflación subyacente en torno a 2% y eso pone una cuota de duda respecto de dónde están las holguras en el país”.

A su juicio, “hay mucha neblina, y cuando hay neblina, me enseñó un muy buen presidente del Banco Central, hay que ser flexibles. Creo que necesitamos al Banco Central en eso, no en lo que vimos lo últimos tres meses porque creo que la situación macro no da para eso”, remarcó.

Respecto del manejo macroeconómico, Valdés afirmó que “la política fiscal, más allá de todas las peloteras de corto plazo, está haciendo un esfuerzo de contención”.

Además, analizó el enfríamiento que han mostrado los indicadores de actividad en los últimos meses, afirmando que “tenemos un mundo un poco peor” y hay “condiciones financieras peores” tras las alzas a la tasa de interés en Estados Unidos.

Y aunque reconoció que “hay algo pasando en el mundo y en el comercio”, puso en cuestión los saltos vistos en las economías que cambiaron presidentes, como resultado de los shocks de confianza privada.

“Creo que ya se va acumulando suficiente evidencia de que los efectos de la confianza en el sector privado son bastante chicos cuando son para arriba y se ven efectos bien grandes cuando van para abajo. Pero la realidad es que tuvimos cambio de gobierno en Argentina, Brasil y Chile y todos vimos aumentos en los niveles de confianza espectaculares y no pasó mucho después. Eso me lleva a que la confianza, para que tenga efectos al alza, necesita contenidos, necesita de políticas y es ahí donde hemos estado más bien cortos”.

En términos de crecimiento económico, afirmó que “yo al menos, hasta hace unos ocho meses pensaba que era fácil crecer sobre el 4%. Pero si uno ve los números recientes, la verdad es que la realidad es bastante más dura”.