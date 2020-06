Exministros de Hacienda piden responsabilidad en financiamiento de plan de emergencia y hacen llamado al acuerdo

Macro

Mientras Larraín afirmó que “es un deber de la clase política” lograr un consenso para determinar el marco fiscal del proyecto, Aninat valoró la propuesta de US$ 10 mil millones de Briones.

Un nuevo antecedente se agregó ayer al debate sobre el monto del nuevo plan de emergencia para reactivar la economía nacional, fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus, ya que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones propuso destinar un total de US$ 10 mil millones en los próximos 18 a 20 meses.

El extitular de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó que es un "deber de la clase política" poder lograr un acuerdo nacional que se preocupe de los ingresos, pero también de la recuperación económica y de la responsabilidad fiscal, por lo que recordó la propuesta de Clapes UC que lidera, que propone destinar US$ 8 mil millones al plan de emergencia.

En el webinar "¿Cómo recuperarnos en un entorno adverso?", organizado por Clapes UC, el economista abordó las diferencias de su iniciativa con la elaborada por el Colegio Médico -que propone un techo de US$ 12 mil millones-, y destacó que "lo más central" no es la diferencia de los recursos que buscan destinar. En primer lugar, señaló que su iniciativa no solo está centrada en las personas, sino también en la recuperación del crecimiento económico, "y eso con medidas precisas, focalizadas de cómo no solamente mejorar los ingresos de las personas sino también la parte de cómo recuperar nuestra economía".

La segunda diferencia, explicó, es el mecanismo de financiamiento, ya que el documento que elaboró junto a Rodrigo Cerda y Hermann González propone utilizar reasignaciones, sub-ejecuciones y crecimiento económico, entre otros elementos, y plantea que lo que no pueda financiarse por esos caminos debe obtenerse de mayor deuda pública o del uso del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES).

"Esas últimas dos son tal vez las más grandes diferencias, la forma de financiamiento y el foco que tiene nuestra propuesta en la recuperación económica", aseguró Larraín, quien recalcó la importancia de hacer el esfuerzo de "ver dónde hay espacios para reasignar, de aquellos proyectos que no son tan prioritarios, programas que no están bien evaluados, hacia lo que nos requiere la situación actual, en particular con acento en las personas a través del Ingreso Familiar de Emergencia y del empleo".

"Este es el primer esfuerzo que uno tiene que hacer cuando busca cómo financiar una propuesta, que es ver qué es lo que tengo disponible antes de entrar a la parte de dónde saco más recursos, porque gastarse lo que tengo en el FEES o admitir más deuda es la respuesta más fácil", dijo.

Aninat apoya monto de medidas

Por su parte, el también exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, indicó que "me agrada más" el plan elaborado por Clapes UC y liderada por Larraín, ya que "enmarca la propuesta en un balance de ingreso y gastos con instrumentos específicos".

Luego de calificar la iniciativa de "muy coherente en su análisis", señaló que considera que en algunas partidas hay números que le parecen "optimistas", ya que a su juicio el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se contraería entre 6% y 8% este año.

"Lo más rápido es poner velozmente dinero o transferencia en el bolsillo de los hogares", dijo el economista, quien agregó que "lo que anticipa el ministro Briones en su propuesta de US$ 10 mil millones, que nos ha sorprendido hoy día, va por ese camino y me alegra".

Aninat también hizo un llamado al acuerdo entre el gobierno y la oposición, al decir que "si somos muy exquisitos, si somos muy delicados, si nos ideologizamos un poco, unos más Estado y otros más privados, en el fondo we miss the point". Además, sentenció que "el ministro Briones la tiene dura, la tiene complicada, ayudemos y no dispersemos las propuestas como un árbol de pascua, porque eso no va a funcionar".

El hoy docente de la Universidad del Desarrollo (UDD) aseguró que "lo que más me importa es reactivar el empleo, porque eso es lo que da dignidad a los ciudadanos y seguridad", y agregó que "ojalá el gobierno le diera un poquito más de protagonismo en esa materia (empleo) a las municipalidades".

Palacios: "Es necesario mantener algún nivel de responsabilidad fiscal"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, también participó del foro, y explicó que aunque los ministros de Hacienda e Interior están negociando el marco fiscal para la reactivación, "hemos visto que culturalmente la gente no se cuida lo suficiente y eso ha generado rebrotes, y eso por supuesto que atrasa la estrategia".

Por el momento, explicó que están trabajando en aplicar un "faseo" con restricciones a las personas, donde la primera etapa son las cuarentenas preventivas, la segunda es el levantamiento de algunas restricciones y progresión de otras, la tercera es un alza progresiva y la última es el fin de la pandemia.

"De alguna forma las regiones están comenzando a tirar el carro de la economía de Chile. La Región Metropolitana está un poco atrasada porque hemos visto un rebrote en los contagios, y eso atrasa cualquier estrategia de reactivación social, de intercambio social y por lo tanto, de intercambio económico", dijo.

Palacios destacó que "es importante tener una política fiscal decidida y oportuna", agregando que "para poder proyectar la economía hacia futuro, es importante poder mantener las condiciones de endeudamiento que tiene el país, y para eso es necesario mantener algún nivel de responsabilidad fiscal, de lo contrario, lo que podemos estar haciendo es afectar las condiciones de financiamiento no solamente del país sino que también de un sinnúmero de PYME".

Pero más allá de los esfuerzos del gobierno, el titular de Economía afirmó que "lo que se está conversando ahora, respecto a cuál va a ser el marco fiscal, cuál va a ser la estrategia única que vamos a tener para poder sacar adelante el país es absolutamente necesaria y ojalá que existan los acuerdos necesarios".