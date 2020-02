Exportadores temen pérdidas de US$ 100 millones si persisten los efectos del coronavirus

Macro

El presidente de Asoex precisó que el lunes sólo se vendieron 68 contenedores de cerezas y mientras que en total sólo se han logrado colocar 249 contenedores del stock de fruta.

Su segunda reunión sostuvo ayer la mesa de carácter público-privada convocada por la Cancillería para analizar los efectos del ahora llamado Covid 19 -más conocido como coronavirus- en las exportaciones chilenas hacia China, el principal socio comercial del país.

A diferencia de la primera cita, esta vez se pudo hacer un balance en mayor profundidad debido a que este lunes el gigante asiático volvió del feriado del Año Nuevo Lunar, lo que generó que poco a poco los puertos adquirieran un ritmo de más normalidad.

De todas formas, el presidente de la Asociación de Exportadores (Asoex), Ronald Bown, indicó que el gremio estima una pérdida de US$ 100 millones en los envíos de frutas si continúan los efectos del Covid 19.

El dirigente afirmó que tras el término de las celebraciones del Año Nuevo Chino, existían expectativas respecto a la reactivación comercial. Sin embargo, precisó que el lunes sólo se vendieron 68 contenedores de cerezas, mientras que en total -durante las primeras 48 horas de operaciones en los mercados mayoristas de Shanghái, Guangzhou, Beijing y otros-, sólo se han logrado vender 249 contenedores del stock de fruta existente en la cadena.

“La situación de China estos dos días después del término de feriado es esperanzadora, pero aún compleja”, dijo Bown.

Según adelantó el gerente general de Chilemeat (ex Faenacar), Rafael Lecaros, “estos últimos días se han pagado contenedores para hacer internación, pero los bancos aún presentan una operatividad media con trabajo a distancia, lo que dificulta algunas documentaciones”.

El dirigente añadió que se espera que en una semana estén pagados en su la totalidad los despachos de carne de bovino que se encontraban en el puerto.

Logística bajo presión

No obstante, la logística seguirá resentida debido a que las importantes navieras (Maersk, Hyundai Mercant Marine HMM y otras) no están aceptando destinos a los puertos de Shanghai, Ningbo y Tianjin.

Fuentes cercanas al proceso, indicaron que las navieras que sí están aceptando dichos ubicaciones, aplican recargos del 30% al 60%.

De todas formas, estos siguen muy colapsados impidiendo la liberación de contenedores para cargas con retorno a Chile, lo que resta capacidad de carga de hasta del 50% para las semanas 11 y 12, las que además coinciden con fuerte salida de uvas.

Para las carnes, añade Lecaros, sigue fuerte el interés de compra a precios inferiores a los de noviembre, pero mejores que a comienzos del año pasado. “Se están retirando las compras pasadas y haciendo nuevos cierres. Lo que se mantiene es la baja y difícil movilidad entre ciudades, exigiendo cuarentenas antes de salir de costo individual”.

Las últimas informaciones de ayer corroboraron lo complejo de la logística, ya que al encontrarse también copado el almacenaje, las nuevas descargas están tomando más tiempo del esperado y los compradores están pidiendo obtener más días “libres” para esos contenedores.

Para la carga no refrigerada (cueros), el comprador dice que las personas de aduana en Tianjin sólo estarán disponibles a partir del 15 de marzo, dicen fuentes conocedoras del proceso.

Envíos totales a China cayeron 10% en enero y 22% los de fruta

De acuerdo a las últimas cifras del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones chilenas en enero descendieron 12,4%, en gran medida porque Chinaregistró una caída de 9,8% en el periodo. El reporte precisa que el porcentaje se traduce en US$ 303 millones FOB.

Por área, la minería redujo sus ventas a todo el mundo en 7,4% respecto al mismo período del año anterior.

El peso que representa China en los envíos llevó a que los minerales con mayores descensos fueran litio, molibdeno y sus concentrados y el oro, con bajas respectivas de 42,3%, 34,3% y 13,4% en el primer mes del año.

Respecto a las exportaciones no mineras -que representaron el 51,3% de los envíos realizados al exterior en enero-, uno de los ítems más afectados corresponde al sector frutícola, con una disminución total de 22,3% y con China uno de los principales destinos. Las nueces de nogal, paltas y cerezas exhibieron las mayores disminuiciones: 44,7%, 29,4% y 29,1% en cada caso.

Por su parte, los productos forestales también se vieron impactados, ya que bajaron en enero 21,1%.



Importaciones en rojo

Las importaciones de Chile también experimentaron caídas. En enero de este año alcanzaron los US$ 5.368 millones CIF, una cifra 1,5% inferior a la registrada en el mismo período de 2019.

En este ámbito, China nuevamente fue el protagonista, quien se posiciona como principal abastecedor con un 25% de las importaciones.

Sin embargo, las compras a este país sufrieron una disminución del 4%. De los productos importados desde este país, un 79,8% fue ingresado bajo el Tratado de Libre Comercio suscrito con Chile.

En contraste, las importaciones provenientes de Estados Unidos representaron un aumento de 24,8%.

En este contexto, el país norteamericano se posiciona en el segundo lugar después de China, con un 20,6% de participación y US$1.108 millones en envíos hacia Chile.