Eyzaguirre y frase de recuperación económica de Piñera: "Patético"

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, fue tajante con la frase que lanzó ayer el Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras conocerse Imacec de julio. El mandatario aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que la cifra "marca el camino de la recuperación económica".

En Radio Cooperativa, el economista consideró que la aseveración del mandatario fue "patética".

"Patético. Decir que esto marca la recuperación cuando todo el mundo sabe que es una excepción y no la regla, francamente qué está tratando de hacer, mejorar las expectativas a partir de humo", comentó.

El otrora secretario de Estado explicó anteriormente que julio "fue un mes excepcional" y consideró que el su colega, el ministro de Hacienda Felipe Larraín, "fue más cauto" que el propio jefe de gobierno.

"Esta vez el ministro fue cauto, no así el Presidente, que dijo que con esto se inauguraba la senda de la recuperación. Todos los economistas sabíamos que julio era un mes excepcional porque tenía una base de comparación muy baja, lo sabíamos hace meses. Y los meses por venir desgraciadamente van a volver a ser van a ser bajo de 3%. Es más, muchos analistas internacionales –yo no soy analista internacional, soy economista- creen que el debajo de 3% se va a prolongar hasta el 2020 también. Creo que el 2020 no vamos a llegar a 3%, así como dije que este año no vamos a llegar a 3%, ahora ya el Banco Central está en 2,5% como promedio. O sea que la economía no va a andar y que los tiempos mejores no llegaron es un hecho. El 3,2% es simplemente una golondrina que no hace verano, como el propio ministro lo dijo", indicó.

Eyzaguirre señaló además que el estado de la economía influirá en las elecciones de gobernadores y las presidenciales.

"A los gobiernos, cuando les va peor de lo que la gente espera, les pasan la cuenta. Esto va a tener, más allá de que sea culpa del gobierno o no, el día de hoy diré que en lo grueso la desaceleración del gobierno de la Presidenta Bachelet tuvo que ver con el escenario externo. En ese momento no lo reconocía la derecha, pero hoy día lo tienen que argumentar, pero esto hoy día le va a costar políticamente caro a este gobierno y esto va a tener implicancias para la elección de gobernadores y la elección presidencial, sin duda alguna", concluyó.