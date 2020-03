Felipe Morandé: “No hay ninguna posibilidad de escapar de una recesión global más severa que la de 2009”

Macro

El economista también advierte un panorama sombrío para Chile, aunque destaca que el Banco Central y el Gobierno han adoptado o anunciado medidas “potentes” para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

La ciudad luz ya no es la misma. Desde que el Covid-19 aterrizó en las calles de Francia, la libertad quedó confinada, mientras la igualdad y fraternidad lleva todos los días a su población a apostarse en los balcones para aplaudir y tocar cacerolas como una forma de darse ánimo.

“Lo cierto es que acá no se le tomó el peso al coronavirus sino hasta comienzos de marzo. Antes, la vida transcurría con normalidad en todos los planos: laborales, sociales, escolares, aunque con un creciente ruido de fondo que era lo que estaba pasando con el contagio del virus en China y otros países del lejano oriente”, relata desde París el embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Felipe Morandé.

“Cuando el problema pasó a Italia -continúa-, se comenzaron a encender las alarmas y rápidamente las brasas se convirtieron en llamas. Y después, todo se ha desencadenado con mucha velocidad. Hoy estamos trabajando desde la casa, los niños están sin clases presenciales y no hay nada de vida social ni cultural. Confinamiento total”.

Por de pronto, el exministro de Estado y gerente de Estudios del Banco Central Morandé mantiene reuniones virtuales tanto con el resto del equipo de la Misión como con la gente de la OCDE y los demás embajadores.

“En la casa misma tenemos que apoyar a los niños en sus rutinas escolares on line, pero también a sobrellevar el encierro con actividades más lúdicas o ejercicios al interior del departamento. No es tarea fácil, sobre todo porque no hay mucha claridad de cuándo esto va a estar superado y cuándo podremos salir del confinamiento. El Presidente Macron habló de dos semanas, pero todos damos por descontado que será bastante más que eso”, dice.

Algo bueno, destaca, es que las reuniones se han acortado “sustancialmente y cada uno habla lo estrictamente necesario”.

- Y, en medio de esta crisis, fue electo presidente del Comité de Presupuestos de la OCDE. ¿Cómo lo recibe?

- Es una gran responsabilidad y un honor. Ya era un gran desafío previo a la pandemia, porque este año se decide el presupuesto y programa de trabajo para el bienio 2021/22. Este proceso es de por sí arduo, pero en los últimos tiempos se ha hecho más complejo por las tensiones entre las posturas de varios países en orden a no incrementar el presupuesto nominalmente, por un lado; y las presiones de costos que surgen por ajustes de salarios por el costo de vida y por las pensiones, por otro.

“China se contraería 4% a 5% este primer trimestre”

- ¿Cómo ve el desempeño de la economía mundial ante el coronavirus?

- Claramente, es una noticia en desarrollo. La economía china, casi un 20% de la mundial, mostraría este primer trimestre una contracción del orden de 4% a 5% medido en doce meses.

Una eventual recuperación posterior durante el año puede no tener mucha fuerza si el resto del mundo también se contrae conforme avanza el contagio en otras latitudes.

En tanto, el grueso del impacto de medidas como el confinamiento, los cierres de fronteras y la suspensión de innumerables servicios en Europa, EEUU y Japón, particularmente en los trimestres segundo y tercero, dan cuenta de una economía mundial cayendo en el año en su conjunto.

- En ese escenario ¿cree que enfrentemos un impacto mayor que la subprime, que tuvo a gran parte del mundo en recesión, incluido Chile? o ¿podemos escapar aún de una caída en el PIB?

- A menos que se anuncie un gran descubrimiento médico, vacunas, antivirales u otro, en los próximos tres meses, que pudiera cambiar los ánimos y las políticas en aplicación en forma drástica, creo que no hay ni una posibilidad de escapar a una recesión global más severa que la de 2009. Chile difícilmente será una excepción.

“Medidas contundentes”

- ¿Cómo evalúa las medidas económicas adoptadas hasta ahora por Chile? ¿Cuáles tendrán mayor impacto?

- El Banco Central y el Gobierno han adoptado o anunciado medidas contundentes para enfrentar los efectos económicos de la pandemia en Chile. El paquete fiscal, de casi 5% del PIB, supera a aquel implementado para la gran crisis financiera, y es de un orden de magnitud similar a lo que se está observando en los países europeos.

Los componentes de este paquete, como la postergación del pago de impuestos y la garantía de ingresos a trabajadores formales e informales, están bien orientados para resolver las caídas de ventas de las empresas y las disminuciones en el empleo.

Son, además, del tipo de medidas que está promoviendo la OCDE para la coyuntura. La OCDE también menciona dos adicionales, pensando en engrasar la maquinaria del crecimiento para cuando el país supere la emergencia sanitaria, cuales son, mejorar las condiciones de competencia en los mercados y enfocar el aumento del gasto público hacia infraestructura. Ambas debieran impactar positivamente en la productividad general y traerían casi un punto porcentual de mayor PIB luego de tres años en un país OCDE típico. En el caso de Chile, no debiera ser muy diferente.

- ¿Le sorprendió el Banco Central con su batería de medidas?

- No, para nada. Lo que ha hecho el Banco Central de Chile va en línea con las decisiones de la Fed y del BCE. Es indispensable no solo abaratar el costo del crédito, sino que además asegurar la liquidez en los mercados financieros. El Banco Central, como prestamista de última instancia, debe estar atento a evitar quiebres en las cadenas de pagos.

Sin embargo, creo que ha guardado algunas municiones. Por de pronto, la TPM todavía podría bajar medio o tres cuartos de punto más, en tanto se pueden potenciar más varias de las líneas de provisión de liquidez que se instauraron para la crisis de 2009.

- ¿Le parece suficiente lo anunciado por Hacienda, o se deberán hacer más giros de los fondos soberanos? En Francia el gobierno dispuso de 300 mil millones de euros para afrontar la “guerra” contra el Covid-19, y los demás países han seguido rutas similares

- Me parece que el potente paquete de Hacienda anunciado el jueves contempla esta opción. Por lo demás, estos fondos fueron guardados en épocas anteriores de bonanza justamente para enfrentar períodos de vacas flacas, o de fuertes shocks externos negativos como el que está experimentando el país hoy a causa del coronavirus.