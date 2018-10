Fernández advierte sobre señales de menor dinamismo: “No era urgente subir la tasa”

Macro

De todas formas, plantea que si el ente emisor está equivocado al subir la TPM, “el impacto es casi irrelevante. La TPM sigue siendo baja”.

El Banco Central probablemente se tomará la escena principal del debate económico luego que decidiera subir la tasa de política monetaria -la llamada TPM- en la reunión del jueves.

Nadie dudaba de que el Consejo de la entidad optaría por un aumento del tipo rector desde 2,5% a 2,75%, pero sí había una posición mayoritaria entre los agentes respecto a la conveniencia de dar ese paso recién en diciembre, no ahora. Una sensación que se vio afianzada el viernes y de la cual se hace eco el gerente de Estudios de la consultora Gemines, Alejandro Fernández.

“Me sorprende un tanto el alza, ya que más allá del categórico mensaje del Informe de Política Monetaria, la evidencia posterior apuntaba a que era conveniente esperar”, argumenta.

Precisamente, en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre la autoridad subió la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) para este año de 3,25%-4% a un rango de 4% y 4,5%, un ajuste que se leyó como optimista; y su pronóstico de inflación de 2,8% a 3,1%.

Y fue en ese contexto donde el Consejo ya no veía tan necesario un impulso monetario, apuntando a que comenzaría a despedirse de los actuales intereses para llevarlos hasta un nivel cerca de lo definido como neutral de 4,0% y 4,5% en 2020.

- ¿No le parece razonable la argumentación del Banco Central?-

- Tal vez el único argumento fuerte para ajustar la TPM es que su nivel era -y sigue siendo, en todo caso- claramente inferior al neutral, pero tanto las señales de actividad, como de inflación, a lo que se puede agregar las perspectivas de la política fiscal, permitían concluir que no era urgente subir la TPM.

- ¿Una inflación en 3% no es suficiente para subir la tasa?

- Evidentemente, no es suficiente. La inflación ha subido por la devaluación del peso y, en la medida que esta tendencia no se mantenga, no cabe esperar una presión inflacionaria sostenida.

El cierre de brechas, por otro lado, no contribuye tanto a la inflación y la recuperación de la inversión, que influirá en el PIB potencial, puede ayudar a que este efecto sea más gradual.

- Es evidente hoy la discrepancia entre lo que piensa parte del mercado y el banco sobre escenario externo y holgura de capacidades. ¿Qué riesgo hay en que el banco esté equivocado? ¿Un menor crecimiento?

- Es justo reconocer que, si el Banco Central está equivocado al subir la TPM, el impacto es casi irrelevante. La TPM sigue siendo baja y, por lo tanto, lo importante es qué sucede hacia delante. El grado de incertidumbre es tan alto que todo es posible para diciembre, por ejemplo. En principio, yo diría que debería mantener la TPM en su nivel actual, pero habrá que ver la información que se acumula en los próximos 45 días.

- El banco habla de mediciones alternativas a encuestas para decir que el mercado laboral está más dinámico... ¿Eso aún no pasa a su juicio?

- Ya lo dijo en el IPoM. No le cree nada a las encuestas del INE y todo a los datos de las AFP. Pueden tener razón, pero la evidencia, me parece, justifica ser un poco más cautelosos. La que se desprende de las encuestas de empleo, remuneraciones, expectativas de los consumidores y actividad del comercio minorista es consistente con una desaceleración en los últimos meses.

- ¿Se minimiza el escenario internacional?

- Creo que están asumiendo una posición optimista respecto del escenario externo, que es un campo repleto de minas en la actualidad, económicas y geopolíticas.

- ¿Por qué cree que el Banco Central inició el alza de tasas entonces?

- No tengo explicación. Sobre todo porque su cambio de comportamiento respecto del histórico fue muy drástico. De hecho, el cambio entre el IPoM de junio y septiembre es sorprendente.

- ¿A qué se refiere?

- El ajuste de proyecciones entre ambos IPoM fue significativo. Pasaron de ser entre cautos y pesimistas a ser súper optimistas respecto del crecimiento y la interpretación sobre el mercado del trabajo.

- ¿Es posible que la decisión del Central se vea apurada por la misma Reserva Federal de EEUU?

- Lo que haga la Fed es bastante irrelevante para el Banco Central como muestra la historia de ajustes en las tasas de política de ambas instituciones, por lo menos dentro de cierto rango, y ellos estaban recién alcanzando el nivel de la TPM en Chile antes del ajuste del jueves. Además, es fácil ponerse al día en caso de necesidad.

- No recuerdo otro momento de tanta disonancia entre el mercado o banco. ¿O usted sí? Es como si se empezara a gestar un gallito.

- Estoy de acuerdo. Además, normalmente las posiciones eran las contrarias, es decir, el Banco Central no queriendo subir las tasas pero, en general, nunca había asumido una posición tan jugada.

- El comunicado del banco sugiere que serán alzas de tasas de interés graduales. ¿Qué ritmo prevé para 2019?

- Podrían llegar a justificarse hasta tres alzas adicionales o ninguna, dependiendo de la evolución de los acontecimientos internos y externos.