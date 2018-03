Ffrench-Davis: “No veo declaraciones oficiales sobre crear nueva actividad económica”

Macro

El experto lanzó ayer el libro “Reformas económicas en Chile 1973-2017”, donde entrega tips para cambios tributarios.

“El desafío de compatibilizar el crecimiento con la equidad distributiva sigue más vigente que nunca”. Así lo plantea el economista, Ricardo Ffrench-Davis en su libro “Reformas económicas en Chile 1973-2017”, lanzado ayer en un atiborrado auditorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde es académico.

Respecto a avanzar en el camino de crecimiento con igualdad en el actual gobierno, Ffrench-Davis dice que se ve “difícil” y que para lograrlo el foco debe estar en las pyme.

- ¿Porqué lo ve difícil?

-Aún no he visto declaraciones oficiales que hagan distinción entre recuperar la actividad económica y crear nueva actividad económica. Están mezclando las dos cosas y ese error ya lo cometieron en el año 2010, que ha sido compartido también por algunos gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Hay que hacer transformaciones en el mundo productivo y eso pasa por las pequeñas y medianas empresas.

- Piñera se ha hecho eco a una serie de propuestas inclusivas del gobierno anterior, como gratuidad en la educación, elevar las pensiones. ¿Cómo ve eso?

- Ha sido favorable comunicacionalmente para el gobierno ese énfasis del Presidente. Y ojalá que reflejara sentimientos profundos, por eso llaman la atención estas declaraciones de algunos miembros de su gobierno que son equivocadas y profundamente agresivas.

En democracia es imprescindible ser muy dialogantes y nunca ofender, mirar los pro y los contras de cada acción.

- ¿Lo dice por las declaraciones del ministro Valente sobre el déficit fiscal estructural?

- Sí, es una brutalidad. El ministro lanzó una serie de cosas, daba la impresión de que no entiende la diferencia entre el balance efectivo y el estructural. Él afirmó “se perdió plata”, “faltó caja”, no. No tiene nada que ver con la caja, tiene que ver con el balance estructural que no es caja, es un cálculo con una serie de supuestos. El balance efectivo no ha cambiado, tajantemente no. Fue la estimación del balance estructural donde se produjo el error.

- Pero, ¿es grave este mayor déficit estructural?

- No, el déficit no es tremendo, tampoco el nivel de la deuda fiscal. Hay un deterioro gradual que comenzó con el primer gobierno del presidente Piñera y continuó con Bachelet. En ese sentido, no es novedad sino que es más bien continuidad.

Siguen las reformas

- En su libro menciona que uno de los desafíos para la economía chilena es una reforma tributaria que reduzca la evasión y elusión y el actual gobierno propone otra.

- Lo que propondría es lo contrario: que desintegremos completamente. Alemania y Estados Unidos han tenido sistemas tributarios que permitieron crecimiento con inclusión, con tasas de impuestos y cargas tributarias notablemente más altas que las nuestras y que funcionaban: con alto empleo, crecientes altos salarios y, altas utilidades. Es porque al mismo tiempo tuvieron desarrollos productivos incluyentes, y en el libro expongo que eso lo hemos dejado en el tintero y debemos adoptarlo como prioridad con un gran desarrollo productivo de la pyme.

- Usted propone subir los impuestos a emisiones contaminantes y al lujo en la propiedad inmobiliaria.

- Bueno, son propuestas de la OCDE y del Banco mundial, que sostienen que Chile es aún muy desigual y con un sistema tributario aún poco progresivo a pesar de la reforma de 2014 que recauda más y de manera progresiva. En el mundo más desarrollado, con sociedades más incluyentes, esos impuestos verdes y al lujo suelen ser más elevados.

Por eso, esas instituciones que hacen estudios comparativos nos dicen que ya debiéramos avanzar en esa dirección. Pero, creo que es muy dudoso que se haga algo por muy moderado o razonable que sea. Yo le daría prioridad a debatir entre la integración y desintegración del sistema. También debieran evaluarse, una a una, las franquicias a ganancias de capital por sobre las ganancias del capital productivo.

- Y en el tema de las pymes, ¿qué medidas se pueden tomar para impulsarlas?

- Varias. Hay un problema en el mercado de capitales con el acceso y con las tasas de interés que pagan las pymes. Otro tema es el de los cluster que implica desarrollar alrededor de la mejores empresas de Chile exportadoras, proveedores locales de bienes y servicios y tiene un importante componente desconcentrador.

- ¿Sería un error abandonar la política de cluster?

- Sería un ejemplo de ideologismo extremo.

- ¿La impronta social que quiere dar Piñera a su gobierno se transformará en algo concreto?

- Tiene el componente político, pero hay otros desafíos que se debieran haber enfrentado en el primer y segundo gobierno de Bachelet o en el primero de Piñera. El tema Sename es uno de ellos. En capacitación laboral, se pueden llegar a acuerdos convergentes. Se han hecho avances, pero aún incipientes para los que más capacitación requieren.