Fisco abre la billetera: gasto público crece 52% en agosto y fondo soberano se reduce a un mínimo histórico en el año

Macro

Mayores desembolsos se destinaron a pagar ayudas y a Salud. En lo que va del año, se han retirado más de US$ 3.000 millones del FEES.

El Gobierno acaba de presentar el Presupuesto 2021, que implica el segundo mayor impulso fiscal en la última década, con un avance de 9,5% en desembolsos públicos.

De esta manera, se mantendrá el alto nivel de expansión del sector público que ya comenzó este año, en medio de la necesidad de apoyo estatal para enfrentar la pandemia, y que se consolidó durante agosto. Así lo revela un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que da cuenta que el gasto del Estado se disparó 52,2% en el mes, la mayor expansión del año. En julio, había avanzado 19,4%.

De esta manera, en lo que va del año el sector público incrementa su gasto en 12,8%, acelerándose desde el 7,1% que acumulaba a julio y ubicándose sobre la meta de 11,4% prevista en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. “Lo anterior se explica por los esfuerzos desplegados en materia de Salud por la pandemia del Covid-19, y por los pagos de beneficios y transferencias como apoyo económico a las familias registrados en el mes de agosto”, señala el documento de la entidad liderada por Matías Acevedo.

El gasto corriente subió 63,8% en el octavo mes del año, de la mano de los pagos de subsidios y donaciones, con un incremento de 136% respecto al mismo período del 2019. Así, dicho ítem superó por lejos el gasto en personal (5,4%), y en bienes y servicios de consumo (2,2%).

El gasto de capital, en tanto, se contrajo 16,3% en el lapso, de la mano de las transferencias de capital (-21,3%) y la inversión pública (-16,3%).

Con este resultado, a agosto se ha ejecutado el 66,9% del erario, mayor que lo registrado a la misma fecha de 2019 (62%).

En lo que va del año, según Dipres, se han ejecutado más de US$ 3.700 millones en distintas ayudas para enfrentar la pandemia, en el área de salud, ayuda a las municipalidades y apoyo a los ingresos (ver tabla).

Menores entradas

Los ingresos totales del Gobierno Central cayeron 18,7% en agosto, impulsado por la menor tributación de los contribuyentes no mineros (-25,6% en el período), “explicada por los efectos de las medidas tributarias contempladas en el Plan Económico de Emergencia, y la menor actividad económica de los últimos meses”, explicó la Dipres.

Con todo, los ingresos tributarios netos cedieron 23,7% en el período, de la mano de los impuestos a la renta (-21,7%), el IVA (-18,5%) y los tributos a productos específicos (-51,9%).

De hecho, el documento de Dipres da cuenta que sin considerar las medidas de apoyo tributario (como postergación de IVA y PPM, además de anticipos de devoluciones de impuestos, entre otras), los ingresos por impuestos habrían caído solo 3,5%, mientras que los ingresos totales habrían bajado solo 3,3% en el período.

Rompiendo el chanchito

En línea con lo anunciado en el plan de emergencia del 14 de junio, el Fisco ha recurrido a parte de sus ahorros para solventar el mayor gasto y cubrir el déficit fiscal, que oscilará el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) durante este año.

En agosto, específicamente, el Fisco retiró unos US$ 1.090 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), los que se agregan a los US$ 2.000 millones girados durante el segundo trimestre. Así, el valor de mercado del FEES alcanzó su mínimo histórico, totalizando US$ 9.784 millones.

La cifra es menos de la mitad del máximo que acumuló el instrumento en el ejercicio de 2008 (US$ 20.210 millones).

A 2022, el acuerdo implica que los fondos soberanos pasarán a representar un 9,5% del Producto a un nivel de 5%.