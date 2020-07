Fitch se suma al pesimismo y prevé desplome de 6,7% para el PIB de Chile este año

Macro

La clasificadora de riesgos espera una recuperación de 4,8% en 2021, mientras que estima que este año la deuda del país aumentará a 37,5% del Producto, casi 10 de avance respecto al cierre del año pasado.

Son cada vez más los expertos, tanto nacionales como internacionales, que recortan fuertemente sus proyecciones de crecimiento para Chile como consecuencia de la pandemia del coronavirus, consolidando una sombría visión para la economía nacional.

En esta oportunidad fue el turno de la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings, que en su último informe enviado a clientes sinceró que para este año prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hunda 6,7%, una contracción ampliamente más profunda que el 3,9% estimado en mayo.

El escenario revisado también tendría un impacto en el desempeño económico del país para 2021, ya que ahora la clasificadora prevé un crecimiento de 4,8% del PIB el año entrante, superior al 4,4% contemplado previamente.

El principal factor detrás de la rebaja, explicó a DF el director de Soberanos de Fitch Ratings, Richard Francis, "fueron los bloqueos prolongados en todo el país, incluido el Gran Santiago". A su juicio, "si bien las cuarentenas son importantes para controlar la propagación del virus y proteger el sistema de salud, tienen un impacto severo en el consumo y la inversión".

En relación a la deuda pública, este año subiría casi 10 puntos del PIB, a 37,5% desde el 27,9% con que cerrí en 2019. En los próximos años, advierte la agencia, la cifra seguiría creciendo, puntualmente a 41,1% en 2021 y a 45,4% al año siguiente.

En la misma línea, la firma ve que el desempleo llegaría a 12% este año, manteniéndose en los dos dígitos en 2021, cuando la tasa, según las proyecciones, promediaría 10%.

Además, la agencia actualizó su proyección de PIB per cápita para este año, y espera que el de Chile ascienda a US$ 11.872, el cuarto más alto de la región según los países considerados por Fitch y donde el promedio sería de US$ 6.308.

El más alto, según el pronóstico, sería el dato para Aruba, cuyo PIB per cápita sería de US$ 26.826. En segundo lugar estaría Panamá con US$ 14.933, y tercero Uruguay, con US$ 13.700.

Panorama regional

A diferencia de otros análisis, que sitúan a Chile dentro de los menos perjudicados de la región como consecuencia del Covid-19, la clasificadora ve un peor desempeño de la economía nacional que para el promedio de América Latina y el Caribe.

Según la revisión publicada hoy, el PIB latinoamericano se contraería 5,7% este año, un punto porcentual menos que el nacional. Pero, para 2021, el crecimiento sería de 4%, o sea más moderado que la expansión del país.

El golpe más profundo del sector se lo llevaría Argentina, que vería una disminución de 11,2% de su PIB a causa del virus, pero crecería 4,9% el año entrante. Ecuador, en tanto, bordearía las dos décimas de contracción, con una baja de 9,7% este año y un crecimiento de solo 3,1% el próximo. Y en una línea similar pero levemente más optimista está México, que vería un recorte en su Producto de 9,1% en 2020, para expandirse un moderado 3,4% el próximo año.

Los más cercanos a Chile, según el pronóstico, son Brasil y Colombia, que experimentarán una caída de 7% y 6,9% de su PIB, respectivamente, este año. Y pensando en la recuperación de 2021, el gigante de la región crecería solo 3,5% en 2021, mientras que el país cafetero lo haría 4,5%, ambos bajo la proyección nacional.

Algunos de los que se verían menos impactados que la economía nacional, según el reporte, serían Uruguay, Paraguay y Perú. El primero -ampliamente destacado por su manejo de la pandemia- se contraería 4% este año, el mínimo proyectado de la región, para crecer 3,5% en 2021. Para el segundo, su PIB se contraería 5,5% pero rebotaría a 4,8%.

Y para Perú, la caída también sería de 5,5% con un alza a 5% el próximo año, pero cabe destacar que es el único país de la región para el que su proyección es del 5 de junio, y no del 13 de julio, como para el resto.