Flujos de inversiones extranjeras en Chile parten el año con una fuerte expansión

Macro

Según cifras del Banco Central, el indicador mantuvo el dinamismo con el que cerró el 2021.

Un total de US$ 1.607 millones alcanzó el flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia Chile durante el pasado mes de enero, según indicó el Banco Central. El cierre de esta cifra significó un aumento de 110% respecto al mismo mes del año 2021, el cual alcanzó US$ 764 millones.

En cuanto a esto, el director de InvestChile, Andrés Rodríguez, comentó que "el buen resultado de enero indica que la inversión extranjera se mantiene activa, y que las empresas que miran hacia Chile o ya se han instalado en el país para desarrollar sus proyectos de inversión siguen creciendo".

Esta cifra continúa con la tendencia registrada durante el 2021, período en el cual se anotaron incrementos récords en los flujos de IED. Esto se refleja en que la cifra alcanzada en enero es un 4% mayor al promedio del último trimestre de 2021.

La inversión extranjera de enero se compone por la deuda relacionada con US$ 1.015 millones, US$ 323 millones correspondiente a las participaciones en el capital y finalmente US$ 269 millones de utilidades reinvertidas por parte de inversionistas foráneos en el país.

Rodríguez explicó que la IED consiste en proyectos con años de planificación, con diferentes etapas, por lo que su desempeño puede variar mes a mes. Sin embargo, la cifra de enero está dentro del promedio de US$ 1.709 millones de los registros para la serie 2003-2021.