Macro

El PIB local lideraría el repunte de la región y superaría el desempeño global en 2021. Los precios al consumidor nacionales llegarían a 4,2% este año y a 4,4% el próximo.

Ya en la recta final del año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandirá 11% en el actual período, ampliamente por sobre el 6,5% estimado en abril.

En su Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés) publicado ayer, la entidad se sumó a quienes alertan que luego vendrá un bajo crecimiento.

En 2022 sería de solo 2,5%, magnitud similar a lo que ocurriría en 2026, el último año considerado por el ejercicio.

Un cuadro que iría acompañado de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que promediaría 4,2% este ejercicio -muy por sobre el 3,1% advertido en abril-, para llegar a a 4,4% el siguiente y volver a la meta del Banco Central de 3% en 2026.

El reporte señala que el IPC a fines de este año sería de 5,5% y el próximo año, 3,4%.

En materia laboral, el panorama no es más alentador que hace seis meses para Chile. La tasa de desempleo promediaría 9,1% este año -arriba del 9% estimado en la última revisión- y descendería a 7,4% en 2022.

Debilitado impulso en el mundo

Estas estimaciones para Chile se dan en un contexto donde la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, planteó que la recuperación mundial sigue, pero que el impulso se ha debilitado, obstaculizado aún por la pandemia. Así, se redujo el PIB global a 5,9% para 2021 y 4,9% en 2022.

Este panorama "enmascara", según Gopinath, "grandes rebajas" en algunos países y asume que "los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las compensaciones políticas se han vuelto más complejas".

Estados Unidos sufrió una de las mayores rebajas -de un punto porcentual- y ahora se espera que su PIB suba 6% este año.

Dentro de las economías emergentes, el pronóstico para China se moderó en una décima y ahora se espera un salto de 8%.

"La peligrosa divergencia en las perspectivas económicas entre países sigue siendo una gran preocupación", alertó Gopinath. Detalló que la producción agregada para las economías avanzadas recuperaría su trayectoria prepandemia en 2022, para superarla en 0,9% en 2024.

Pero, advirtió que los mercados emergentes y en desarrollo -dejando fuera a China- seguirían un 5,5% bajo el panorama precrisis en tres años más.

La economista detalló que la política monetaria "deberá caminar por una delgada línea entre abordar la inflación y los riesgos financieros y apoyar la recuperación económica".

Producto por habitante

El FMI calcula que en 2025 el PIB per cápita de Chile llegará a US$ 30.554, un año antes de lo previsto en su reporte de abril.

Este año, subiría a US$ 26.513, despejando las dudas que había en abril sobre si se retomaría los niveles prepandemia y estallido social. En 2019 los ingresos por cápita cerraron en US$ 24.968 y en US$ 23.362 en 2020.

En lo que viene, el indicador seguiría mejorando en más o menos US$ 1.000 al año, siendo 2026 el último año del que se tienen estimaciones. En dicho período, el PIB per cápita nacional llegaría a US$ 31.674, similar a lo que estarían alcanzando países como Serbia.

Si bien algunas naciones caribeñas ya han superado o estarían este año al borde de los US$ 30.000 per cápita -como Panamá o Aruba, por citar algunas-, Chile lideraría dicha meta dentro de los latinoamericanos, según las estimaciones del FMI.

Uruguay llegaría a 2026 con ingresos de US$ 29.910 y Argentina lo haría con US$ 26.944.

México cerraría dicho período con US$ 25.295, y Colombia subiría su PIB per cápita a US$ 20.148 en cinco años más. En Brasil llegarían a un nivel de ingresos per cápita de US$ 19.458, mientras que en Perú quedarían en US$ 17.200.