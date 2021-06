FMI, Moody’s y Valdés discuten cambios a la regla fiscal en medio de debate constitucional

Macro

Alejandro Werner defendió que Chile debe ser más ambicioso en sus expectativas, y no apuntar a solamente garantizar el grado de inversión. El punto fue ampliamente respaldado por el exministro de Hacienda.

"Ciertas debilidades" ha mostrado la regla fiscal en los últimos años, lo que ha significado propuestas sobre cómo fortalecer la institucionalidad -y la regla en particular- desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Este es el punto de partida que planteó la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, al introducir el seminario "Conversaciones sobre nuestro tiempo: Hacia una nueva institucionalidad fiscal", organizado por la casa de estudios.

La economista planteó que en medio de una crisis social, económica y sanitaria que ha requerido recursos fiscales adicionales, es clave retomar el debate sobre el tema cuando se piensa en la salida de la crisis, tanto para ver cómo se garantizará la consolidación fiscal, como por las implicancias fiscales que puede tener la discusión constitucional.

La Assistant Vice President-Analyst de Moody's, Ariane Ortiz-Bollin, explicó que en el caso de Chile, la regla "estaba diseñada para amortiguar los choques macroeconómicos, no para limitar el aumento de deuda", a lo que agrega que "no tiene un ajuste post-ciclo, y cuando hemos tenido ciclos que son asimétricos, no ha sido conducente a limitar estos aumentos de deuda".

Ante este diagnóstico, la experta señaló que desde la clasificadora "vemos con buenos ojos que haya un debate en relación a fortalecer la regla fiscal o en buscar arreglos institucionales complementarios para que sí puedan lograr limitar el ajuste de deuda".

Mayor ambición

Respecto a las características que debe tener este debate, el director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, señaló que "esta discusión sobre si Chile tiene que fortalecer la regla para garantizar el grado de inversión, es tremendamente poco ambiciosa para el caso de Chile". El país debería aspirar, en su opinión, en 20 años a tener una calificación crediticia que se acerque a la de Canadá, a la de Australia, o bien "a garantizar un costo de financiamiento similar al que tienen los países AA, AA- y no estar pensando en cómo defender el grado de inversión".

A su juicio, limitarse a pensar en este último punto "es básicamente el debate que se está dando en países que miraban a Chile como un benchmark de fijación de la política fiscal y están ocho años atrás de donde está Chile en términos de institucionalidad fiscal como monetaria".

A modo de resumen, para la autoridad del FMI, "un nivel objetivo de deuda a lo largo del ciclo económico que garantice condiciones de financiamiento equivalentes a lo que hoy sería un costo de financiamiento asociado a países que tienen un rating A o AA- sería apropiado para Chile y un techo de endeudamiento que garantice que el costo de financiamiento no se incremente por arriba de lo que sería el costo de financiamiento para un país que tenga una calificación de A- o BBB".

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también participó del encuentro, y se manifestó totalmente de acuerdo con lo expuesto por Werner. "Tenemos que apuntar a tener un nivel de deuda que nos deje cómodamente lejos del grado de inversión", dijo, invitando a "no pensar en perder o no grado de inversión", sino "a pensar que acercarse al grado de inversión por arriba ya es malo. Tenemos que apuntar a tener una economía mucho más sólida".

En línea con lo anterior, el académico de la Escuela de Gobierno UC planteó que "me preocupa que este gobierno empezó a usar un concepto para definir política fiscal que no estaba muy alineado a la regla, que es esta idea de holguras fiscales a algún plazo, dos o tres años. Holguras que dependen de supuestos heroicos". De hecho, señaló que "en el fondo abandonamos la regla como guía, no es que la hayamos cumplido o no", y recordó que el último Presupuesto se discutió sin la regla fiscal.

En el corto plazo, advirtió que hay ciertas "discusiones confusas", como por ejemplo que se están buscando ingresos transitorios para financiar gastos transitorios, algo que afirmó que "no está en las reglas de la economía". "Lo que uno tiene que hacer es financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Los gastos transitorios se acomodan y se pagan de a poco. Esta idea de cobrar una vez un impuesto para algo es una muy mala idea", dijo.

Así, criticó que "es una muy mala idea un discurso que sale de hacer un esfuerzo fiscal para gastar", explicando que "el esfuerzo es pagar ese gasto, es pagarlo con impuestos más adelante, es pagar los intereses que esa deuda va a producir en el futuro".

Así, y en medio del debate constitucional sobre si garantizar mayores derechos aumentará el tamaño del Estado, defendió que el tamaño de este lo determinan los impuestos, no la deuda. Si bien planteó que el nuevo pacto fiscal que requiere Chile "tiene que ir acompañado de ingresos mayores", en su opinión "es injusto contaminar la macroeconomía con esta discusión legítima de tamaño".

¿Espacio en la Constitución?

En cuanto a lo que se debe incluir o no en la Constitución, Valdés planteó que "siendo buena idea tener el principio de responsabilidad fiscal en la Constitución, puede ser insuficiente para tener una evolución ordenada entre derechos y lo fiscal". A su juicio, "hay que ir hacia algo más fino, que es cómo se garantiza y qué se garantiza".

Werner, por su parte, explicó que las reglas fiscales no suelen plasmarse a nivel constitucional, sino que más bien están "los principales criterios que tiene que respetar la regla", y esta en sí misma se escribe en una ley y eventualmente en ciertos reglamentos.

Eso sí, advirtió que "los grandes debates fiscales y los grandes parámetros fiscales deben establecerse en los mismos niveles jurídicos", explicando que "si en la nueva Constitución se van a establecer derechos y además obligaciones de gastos, en ese mismo nivel jurídico tiene que estar el equilibrio fiscal".