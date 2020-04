Fogape y Fogain, los fondos salvavidas de las PYME que el gobierno busca ampliar a grandes empresas

Macro

Desde el 18 de octubre ambos fondos totalizaron 49.280 operaciones y des-tinaron US$ 1.236 millones en créditos a empresas. La Región Metropolitana lidera las colocaciones con un 36,4%, según número de operaciones y 44,7%, según volumen de financiamiento.

Incrementar nuevamente los recursos del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) y del Fondo de Garantías de Inversiones (Fogain) son parte de las ideas que barajan las autoridades para un segundo paquete de medidas fiscales para afrontar la crisis del covid-19, que mantiene en vilo a varias empresas del país.

En noviembre del año pasado, para aplacar los efectos del estallido social iniciado el 18 de octubre, se aprobó la ley que permitió la capitalización de BancoEstado por US$ 500 millones, destinados a asegurar el acceso al financiamiento de personas y Pyme a través de nuevos créditos o reprogramaciones.

Además, se capitalizó al Fogain en US$ 200 millones, lo que le permite otorgar créditos por US$ 3.000 millones, y se potenció al Fogape con US$ 100 millones, con lo que su capacidad crediticia se aumentó a US$ 1.500 millones.

Según datos del Ministerio de Economía, Corfo y BancoEstado (Fogape) desde el 18 de octubre de 2019, el Fogain y el Fogape han garantizado 49.280 operaciones con un financiamiento por US$ 1.236 millones, de los cuales cuentan con una garantía promedio del 67% (equivalente a US$ 832 millones).

Del total de operaciones garantizadas por Fogape y Fogain, 26.919 consideran nuevos créditos y 22.361 reprogramaciones o refinanciamiento de créditos existentes.

El monto promedio de los créditos son $ 24 millones en Fogain y $ 15 millones en Fogape, lo que da un promedio de $ 20 millones. El plazo promedio corresponde a 30 meses.

La Región Metropolitana lidera las colocaciones con un 36,4%, según número de operaciones y 44,7%, según volumen de financiamiento. Es seguida por Maule (9,8% y 7,7%, respectivamente); Valparaíso (9% y 8,1%, respectivamente) y BioBío (7,7% y 7,2%, respectivamente).

La capitalización de BancoEstado permite otorgar créditos por US$ 4.400 millones. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 26 de marzo de 2020, acumulan 41.072 operaciones y US$ 160 millones en préstamos otorgados.

Para tiempos complejos

El Fogape es un fondo creado para garantizar los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento. Data de 1980, pero en el transcurso del tiempo ha tenido modificaciones para afrontar períodos complejos.

Con la Ley 20.318 se facultó al Fogape para que en los años 2009-2010 (crisis financiera global y posteriormente el terremoto) se garantizara a las pequeñas y medianas empresas (con ventas anuales sobre UF 25 mil y hasta UF 100 mil), y también a empresas con ventas entre UF 100 mil y hasta UF 500 mil anual, ya consideradas de mayor tamaño.

Con la Ley 20.792 se estableció que del 2015 al 2017 se garantizaba a empresas medianas con ventas anuales sobre UF 25 mil y hasta UF 50.000.

¿Qué son y cómo operan?

El Fogape es un fondo de garantía para micro y pequeños empresarios y su administración y representación legal le corresponde a BancoEstado.

A este fondo pueden acceder personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades empresariales, ya sean productivas o de servicios, con la debida información tributaria.

Según criterios definidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los clientes deben presentar capacidad de pago suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones y viabilidad para los negocios que requieren financiamiento.

También deben calificar como micro empresa (ventas anuales desde UF 1 hasta UF 2.300); pequeña empresa (desde UF 2.401 hasta UF 25.000) y exportadores (desde USD 1 hasta USD 16.700.000).

Se incorporaron de manera permanente las medianas empresas (con ventas anuales desde UF 25.000 hasta UF 100.000) y de forma transitoria (hasta diciembre de 2020) las grandes empresas, con ventas anuales desde UF 100.000 hasta UF 350.000. También pueden acceder organizaciones de pequeños empresarios.

Si bien estos son requisitos mínimos cada institución exigirá sus propios re-quisitos al cliente cuando se solicite un financiamiento Fogape.

El Fogain, en tanto, apunta a garantías Corfo para inversión y capital de trabajo.

Los beneficiarios son empresas privadas (personas jurídicas o personas naturales con giro, sujetas de crédito), productoras de bienes y/o prestadoras de servicios que cumplan como condición ser micro, pequeña y mediana empresa con ventas hasta por UF 100.000 al año, excluyendo el IVA. O, ser beneficiario de proyectos de inversión en tierras indígenas, con ventas hasta por UF 100.000 al año, excluido el IVA.

El cofinanciaminto consiste en que la Corfo respalda a la empresa ante la institución financiera para obtener un crédito, compensando parcialmente a la institución financiera ante un eventual incumplimiento de la empresa del pago del préstamo.

El beneficio tiene los siguiente montos máximos de garantía por tamaño de empresa: operaciones con plazo de hasta 60 meses. Para microempresas hasta UF 5.000; pequeñas empresas, hasta UF 7.000; medianas Empresas hasta UF 9.000.

Para operaciones con plazos sobre 60 meses se conceden beneficios para microempresas hasta UF 5.000. Pequeñas empresas, hasta UF 12.000. Medianas empresas hasta UF 18.000.

Las operaciones de financiamiento posibles de acoger a la garantía son créditos, leasing, leaseback, factoring, boleta de garantía, o línea de sobre giro; los financiamientos pueden ser en pesos, UF, dólares y euros.