Fontaine reafirma mandato de Terrazas en la Corfo para impulsar desarrollo del litio

Macro

Un fuerte respaldo a la designación de Pablo Terrazas en la vicepresidencia ejecutiva de Corfo dio hoy el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en conversación en T13 Radio, quien dejó su cargo como subsecretario de Minería para sumir este nuevo desafío al mando de la corporación de fomento.

Como un clara señal del Gobierno por fortalecer el rol de Corfo en el impulso del litio fue recibida en el mercado esta designación. Lo que confirmó Fontaine al señalar que está contento con su designación y recalcó que la corporación tiene un amplio rol que abarca la administración y la fiscalización de este mineral, por lo que el desembarco de Terrazas desde Minería será una pieza fundamental.

"Hay un tema muy amplio (en la fiscalización y administración del litio) y viniendo de minería me parece que conoce muy bien este ámbito", dijo. A penas se supo el nombramiento de Terrazas el secretario de Estado publicó en su cuenta de Twitter "Bienvenido @Pabloterrazas al @meconomia. No me cabe duda que harás un gran trabajo como nuevo Vicepresidente de @Corfo" también agradeció la labor de Francisco López, quien fue designado como subsecretario de Energía.

En relación a la fallida licitación que establecía condiciones preferentes para aquellas empresas que pudieran darle un valor agregado al litio que se extrae en el país, el secretario de Estado, señaló que "esta oferta queda abierta", por lo que cualquier interesado puede adquirir el mineral a un precio preferencial. Agregó que existe un proceso semejante para el litio que extrae SQM.

Caso INE

Sobre la investigación en el INE por las denuncias hechas respecto a la manipulación de las cifras de IPC hechas por su director Guillermo Patillo dijo que por "una cuestión de prudencia" sólo se referirá al caso una vez que el sumario interno y que la investigación que lleva a cabo la Fiscalía concluyan. "No voy a prejuzgar sus resultados", dijo el ministro y señaló que durante estos meses en la cartera se ha reunido tanto el director del INE como con sus empleados.