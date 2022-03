Fontaine y Zahler coinciden en que la tasa de interés del Banco Central no debería subir más allá de 7,5%

Macro

Ambos analistas consideraron que el instituto emisor ya ha tomado medidas para controlar la inflación.

Los economistas Roberto Zahler y Juan Andrés Fontaine la situación macroeconómica del país y los últimos movimientos de tasas realizados por el Banco Central para controlar el alza de la inflación, en el marco del seminario "Invertir en Chile: Riesgos y oportunidades, una mirada local", organizado por LarrainVial.

El exministro de Economía del actual gobierno afirmó que "ahora viene la tarea de todo Banco Central de subir las tasas de interés. En Chile ya hemos hecho buena parte de la tarea, a mediados del año pasado". Además, agregó que "una subida cerca de 100 o 200 puntos más (de la tasa de interés), por ahora, me parece suficiente".

Respecto a lo anterior, el expresidente del Banco Central aseguró que esta tasa no debería sobrepasar niveles de 7,5% porque los riesgos ya se conocen y, a menos que no se presente uno nuevo, la tasa no se debería ajustar.

"Aumentar más de 30% el gasto público en 2021, considerando los retiros de la AFP y cómo la economía se estaba abriendo, creo que habrá pocos periodos en donde haya un manejo peor en la historia de la economía", asumió.

Fontaine también abordó los desafíos que enfrentará Mario Marcel como ministro de Hacienda desde el 11 de marzo, en especial la reforma tributaria. "Todos deberíamos coincidir en subir gradualmente los impuestos. El próximo ministro de Hacienda buscará cumplir el programa de gobierno aplicando gradualidad", comentó.

Posibles riesgos

Uno de los puntos que Fontaine destacó como factor en el escenario económico fue la Convención Constituyente (CC), asegurando que se han discutido temas como la gobernabilidad, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa, entre otros, que pueden generar incertidumbre.

"Ha creado dosis de incertidumbres sistémicas que puede llevarnos a una situación de anarquía y caos", criticó.

Por su parte, Zahler discrepó y aseguró que los temas que se discuten en la Convención, que se plantearon en el marco del estallido social, se fueron dejando de lado y que son necesarios de discutir.

Aseguró que hay otros temas que pueden significar un riesgo mayor, como la inflación, la política monetaria contractiva, los altos precios del petróleo, la sequía, la migración, la situación de la Araucanía y la delincuencia. "Son cosas que pueden generar mucho ruido", concluyó quien liderara el instituto emisor entre 1991 y 1996.