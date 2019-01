Gabriel Cestau, economista senior; Santander: “Para el dólar hay efectos mixtos por la Fed se mostró mucho más cauta”

Macro

- ¿Le sorprendió en algo la decisión?

- Hubo pocas sorpresas. Nosotros seguimos viendo holguras de capacidad que todavía no están tan cerradas como en algún momento el Banco Central lo creía, y en particular estamos pendientes del escenario externo y la inversión que podría no materializarse.

- ¿Cómo evalúa que se mantengan los conceptos de "gradualidad y cautela"?

- Se deja este mensaje pero también se habla como de una reevaluación en el próximo IPoM. Lo que estoy viendo es que, para no sorprender al mercado, cumplieron lo que dijeron en diciembre y ahora se van a dar el tiempo para reevaluar el escenario de riesgos, con especial atención al escenario internacional.

- ¿Está en duda la convergencia a la tasa neutral?

- Si uno compara este comunicado con el anterior, no hacen tanta referencia a las holguras de capacidad y a que la tasa todavía es muy baja y que haya que llevarla más rápido a su zona neutral. Me da la sensación de que ahora están un poco más atentos a que la gradualidad y cautela podrían ser mayores en el proceso de alzas de tasas.

- ¿Esto los lleva a modificar su escenario para la trayectoria de la tasa?

- Nuestro escenario es que este año la tasa cerrará en 3,25% y que la convergencia a la tasa neutral recién sería a fines de 2020, no en la primera mitad. Pero nuestra tasa neutral está un poquito por debajo de lo que piensa el Banco Central, más cercana a 4%.

- ¿Por qué la ven menor?

- El crecimiento potencial lo vemos en 3,2%. Ahí no tenemos discrepancias pero vemos un escenario de tasas más bajas en el mundo por mayor liquidez, y esto te tira la tasa neutral hacia abajo.

- ¿Ven algún efecto de esta alza en el dólar y en las expectativas de inflación?

- Vemos la inflación por debajo de la meta del Banco Central durante todo este año y la inflación subyacente convergiendo lentamente a la meta. Ellos tienen un convergencia más rápida y en ese sentido hay una discrepancia.

Para el dólar hay efectos mixtos porque la Fed se mostró mucho más cauta. No es claro hacia dónde se va a mover el dólar, pero sí creemos que de acá a fin de año, irá yendo a una zona más cercana a los $ 660.